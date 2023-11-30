الملك يهنئ رئيس إفريقيـــا الوسطـــى بذكرى يوم الجمهورية

الملك يهنئ رئيس إفريقيـــا الوسطـــى بذكرى يوم الجمهورية
التاريخ
11/30/2023 7:21:15 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فوستين أرشانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيـــا الوسطـــى بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
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