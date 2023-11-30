وزير المالية: مسيرة المرأة البحرينية زاخرة بالعطاءات والإنجازات الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬مسيرة‭ ‬زاخرة‭ ‬بالعطاءات‭ ‬والإنجازات‭ ‬الوطنية‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬وتحقيقها‭ ‬للنجاحات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الميادين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬من‭ ‬دعمٍ‭ ‬واهتمام‭ ‬لتعزيز‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬المهمة‭ ‬كشريك‭ ‬أساسي‭ ‬وفاعل‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭. ‬منوهاً‭ ‬بما‭ ‬توليه‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬دعمٍ‭ ‬متواصل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭.‬

وأشاد‭ ‬بالدور‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدمها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬أمامها‭ ‬للعمل‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭.‬

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