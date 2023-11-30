وزير المالية: مسيرة المرأة البحرينية زاخرة بالعطاءات والإنجازات الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بمناسبة يوم المرأة البحرينية.
وأعرب الوزير عن فخره واعتزازه بما حققته المرأة البحرينية من مسيرة زاخرة بالعطاءات والإنجازات الوطنية المشرفة على مختلف الأصعدة وتحقيقها للنجاحات في مختلف الميادين في ظل ما يوليه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم من دعمٍ واهتمام لتعزيز دور المرأة البحرينية وترسيخ مكانتها المهمة كشريك أساسي وفاعل في مسيرة التنمية الشاملة. منوهاً بما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعمٍ متواصل من أجل تعزيز تقدم المرأة البحرينية في مختلف مسارات التنمية.
وأشاد بالدور الرائد الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، في دعم المرأة البحرينية والحرص على تعزيز تقدمها من خلال خلق الفرص أمامها للعمل ضمن فريق البحرين في رفد مسارات العمل الوطني.
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