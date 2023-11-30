رئيس ديوان ولي العهد: دور حيوي للمرأة البحرينية في رفد مسارات التنمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع الشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان آل خليفة رئيس ديوان ولي العهد خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة يوم المرأة البحرينية.
وأكد الدور الحيوي الذي تضطلع به المرأة البحرينية في رفد مختلف مسارات التنمية وتحقيق المنجزات على المستويات المختلفة بما يسهم في رفعة ونماء الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن ذلك كله جاء بفضل الرعاية السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بالمرأة البحرينية، والاهتمام والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حتى أضحت المرأة اليوم أساساً مهماً في عملية البناء والتنمية وعاملاً رئيسياَ في تحقيق الاستراتيجيات والخطط التي تعمل عليها المملكة بما ينعكس على الوطن وأبنائه الكرام بالخير والنماء.
ونوه بالجهود الكبيرة التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة من أجل تعزيز تقدم المرأة وفقاً لتطلعات صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وتمنياته لهم دوام التوفيق والنجاح في مواصلة تحقيق المنجزات التي تسهم في دعم المرأة وتعزيز دورها كعنصر فاعل ومساهم في تحقيق الأهداف التنموية لمملكة البحرين. معرباً عن تهانيه للمرأة البحرينية بهذه المناسبة وتمنياته لها بتحقيق كل تطلعاتها.
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