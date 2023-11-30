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رئيس ديوان ولي العهد: دور حيوي للمرأة البحرينية في رفد مسارات التنمية

11/30/2023 7:21:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬ديوان‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

وأكد‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬مختلف‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬وتحقيق‭ ‬المنجزات‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬المختلفة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفعة‭ ‬ونماء‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬كله‭ ‬جاء‭ ‬بفضل‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بالمرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والاهتمام‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حتى‭ ‬أضحت‭ ‬المرأة‭ ‬اليوم‭ ‬أساساً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية‭ ‬وعاملاً‭ ‬رئيسياَ‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬والخطط‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬عليها‭ ‬المملكة‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬وأبنائه‭ ‬الكرام‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭.‬

ونوه‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬وفقاً‭ ‬لتطلعات‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وتمنياته‭ ‬لهم‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬المنجزات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المرأة‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬كعنصر‭ ‬فاعل‭ ‬ومساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تهانيه‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬وتمنياته‭ ‬لها‭ ‬بتحقيق‭ ‬كل‭ ‬تطلعاتها‭.‬

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