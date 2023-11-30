محمد بن مبارك يشيد بجهود الشيخة مي آل خليفة في إثراء الحركة الثقافية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم أمس الخميس، الشيخة مي بنت محمد بن إبراهيم آل خليفة رئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، التي أطلعت سموه على آخر برامج وأنشطة المركز والفعاليات الثقافية المختلفة التي ينظمها.
وخلال اللقاء، أعرب سموه عن تقديره للجهود المخلصة والمتواصلة لها في التعريف بالتراث البحريني وإثراء الحركة الثقافية.
من جانبها، أعربت الشيخة مي بنت محمد عن بالغ تقديرها لاستقبال سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لها، وسعادتها بلقاء سموه.
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