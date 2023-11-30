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محمد بن مبارك يشيد بجهود الشيخة مي آل خليفة في إثراء الحركة الثقافية

11/30/2023 7:21:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الخاص‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬الشيخة‭ ‬مي‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث،‭ ‬التي‭ ‬أطلعت‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬برامج‭ ‬وأنشطة‭ ‬المركز‭ ‬والفعاليات‭ ‬الثقافية‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬والمتواصلة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬التعريف‭ ‬بالتراث‭ ‬البحريني‭ ‬وإثراء‭ ‬الحركة‭ ‬الثقافية‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬الشيخة‭ ‬مي‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تقديرها‭ ‬لاستقبال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لها،‭ ‬وسعادتها‭ ‬بلقاء‭ ‬سموه‭.‬

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