وزير الخارجية: المرأة البحرينية عطاء وطني مشرف وإنجازات مستدامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالسجل المشرف للمرأة البحرينية كأنموذج في العطاء والإخلاص والإبداع الوطني والشراكة الفاعلة في دعم مسيرة المنجزات التنموية والحضارية الشاملة والمستدامة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب وزير الخارجية بمناسبة الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية تحت شعار «قرأت – تعلمت – شاركت» عن تقديره للإنجازات الرائدة والمشرفة لنساء الوطن في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والتنموية والاجتماعية، بفضل الرعاية الملكية السامية، وجهود المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم، ومبادراته الفاعلة التي عززت من تقدم المرأة على أسس من المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، بالتوافق مع برنامج الحكومة والخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2023-2026) والخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، والرؤية الاقتصادية 2030.
وثمن نجاحات المرأة البحرينية وجدارتها بتولي أرفع المناصب التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وعبَّر عن فخره واعتزازه بجهود المرأة في مختلف مواقع العمل والمسؤولية، مثمنًا على وجه خاص دورها الحيوي في وزارة الخارجية، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتمثيلها ثُلث الكوادر الدبلوماسية، ونجاحاتها كسفيرة وعضو فاعل في لجان ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة سابقة، منوهًا بجهود لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة وإسهاماتها في تعزيز الحضور المميز للمرأة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، وبدعم من قطاعات وإدارات الوزارة، ودور أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة من الجنسين.
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