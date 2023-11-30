وزير الخارجية: المرأة البحرينية عطاء وطني مشرف وإنجازات مستدامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬قرأت‭ ‬ – ‭ ‬تعلمت‭ ‬ – ‭ ‬شاركت‮»‬‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للإنجازات‭ ‬الرائدة‭ ‬والمشرفة‭ ‬لنساء‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والسياسية‭ ‬والتنموية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬بفضل‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬وجهود‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬ومبادراته‭ ‬الفاعلة‭ ‬التي‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬من‭ ‬المساواة‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬والخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ (‬2023-2026‭) ‬والخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ (‬2022-2026‭)‬،‭ ‬والرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬‮

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وثمن‭ ‬نجاحات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وجدارتها‭ ‬بتولي‭ ‬أرفع‭ ‬المناصب‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬والقضائية‭. ‬

وعبَّر‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بجهود‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬والمسؤولية،‭ ‬مثمنًا‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬خاص‭ ‬دورها‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬والبعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والقنصلية،‭ ‬وتمثيلها‭ ‬ثُلث‭ ‬الكوادر‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬ونجاحاتها‭ ‬كسفيرة‭ ‬وعضو‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬لجان‭ ‬ومنظمات‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬سابقة،‭ ‬منوهًا‭ ‬بجهود‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بالوزارة‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الحضور‭ ‬المميز‭ ‬للمرأة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬قطاعات‭ ‬وإدارات‭ ‬الوزارة،‭ ‬ودور‭ ‬أكاديمية‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للدراسات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬وتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬الشابة‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭.‬

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