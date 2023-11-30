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مؤتمر كوب 28 يفتتح أعماله بزخم كبير مع تبني قرار تشغيل صندوق الخسائر والأضرار

11/30/2023 7:21:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دبي‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬افتُتح‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمناخ‭ (‬كوب28‭) ‬بزخم‭ ‬كبير‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بتجسيد‭ ‬قرار‭ ‬منتظر‭ ‬كثيرًا‭ ‬وهو‭ ‬تشغيل‭ ‬صندوق‭ ‬‮«‬الخسائر‭ ‬والأضرار‮»‬‭ ‬للتعويض‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررًا‭ ‬من‭ ‬تغيّر‭ ‬المناخ‭. ‬وبدأت‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬رسميًا‭ ‬في‭ ‬الإمارة‭ ‬الخليجية‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط،‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬توقع‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬أكثر‭ ‬السنوات‭ ‬حرًا‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬

وفي‭ ‬أول‭ ‬تقدم‭ ‬كبير‭ ‬سُجّل‭ ‬في‭ ‬كوب28،‭ ‬تمّ‭ ‬تبني‭ ‬قرار‭ ‬تشغيل‭ ‬صندوق‭ ‬‮«‬الخسائر‭ ‬والأضرار‮»‬‭ ‬المناخية‭ ‬للتعويض‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررًا‭ ‬من‭ ‬تغيّر‭ ‬المناخ،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬تخفيف‭ ‬التوترات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتمويل‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الشمال‭ ‬والجنوب‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬المفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭. ‬

وهذا‭ ‬القرار‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬حيّاه‭ ‬مندوبو‭ ‬نحو‭ ‬مئتَي‭ ‬دولة‭ ‬مشاركة،‭ ‬بالتصفيق‭ ‬وقوفًا،‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬مؤتمر‭ ‬كوب27‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬حيث‭ ‬أُقرّ‭ ‬إنشاء‭ ‬الصندوق‭ ‬مبدئيًا‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتمّ‭ ‬تحديد‭ ‬خطوطه‭ ‬العريضة‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬كوب28‭ ‬الإماراتي‭ ‬سلطان‭ ‬الجابر‭ ‬بعد‭ ‬اعتماد‭ ‬قرار‭ ‬‮«‬تشغيل‮»‬‭ ‬الصندوق‭ ‬الذي‭ ‬أُقرّ‭ ‬إنشاؤه‭ ‬في‭ ‬كوب27،‭ ‬‮«‬أهنئ‭ ‬الأطراف‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬التاريخي‭. ‬إنه‭ ‬يبعث‭ ‬إشارة‭ ‬زخم‭ ‬إيجابية‭ ‬للعالم‭ ‬ولعملنا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كتبنا‭ ‬صفحة‭ ‬من‭ ‬التاريخ‭ ‬اليوم‭... ‬السرعة‭ ‬التي‭ ‬فعلنا‭ ‬فيها‭ ‬ذلك‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬هائلة‭ ‬وتاريخية‮»‬‭. ‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬يتبقى‭ ‬معرفة‭ ‬قيمة‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬ستُخصص‭ ‬لهذا‭ ‬الصندوق‭ ‬الذي‭ ‬سيتمّ‭ ‬إنشاؤه‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬البداية‭. ‬وبدأت‭ ‬المساهمات‭ ‬المالية‭ ‬الأولى‭ ‬تتدفق‭: ‬225‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ (‬نحو‭ ‬245‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ (‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مئة‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أعلنت‭ ‬ألمانيا‭ ‬تقديمها‭)‬،‭ ‬مئة‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬الإمارات،‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬اليابان،‭ ‬و17 ‭,‬ 5‭ ‬مليون‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأربعون‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ (‬نحو‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬من‭ ‬بريطانيا‭. ‬وتمارس‭ ‬الدول‭ ‬المتطوّرة‭ ‬ضغوطًا‭ ‬لتوسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬المانحين‭ ‬لتشمل‭ ‬الدول‭ ‬الناشئة‭ ‬الغنية‭ ‬مثل‭ ‬السعودية‭ ‬والصين‭. ‬

ورحّبت‭ ‬مادلين‭ ‬ضيوف‭ ‬سار‭ ‬رئيسة‭ ‬مجموعة‭ ‬الدول‭ ‬الأقلّ‭ ‬تقدمًا‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬46‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأشدّ‭ ‬فقرًا،‭ ‬بالقرار‭ ‬معتبرةً‭ ‬أنه‭ ‬يحمل‭ ‬‮«‬معنى‭ ‬كبيرًا‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعدالة‭ ‬المناخية‮»‬‭. ‬لكنها‭ ‬أضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬صندوقًا‭ ‬فارغًا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬مواطنينا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تسجّل‭ ‬خسائر‭ ‬بقيمة‭ ‬مئات‭ ‬المليارات‭. ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشارت‭ ‬رايتشل‭ ‬كليتوس‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬ Union ‭ ‬ of ‭ ‬ Concerned ‭ ‬ Scientists ‭ ‬الأمريكية،‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أننا‭ ‬نتوقع‭ ‬وعودًا‭ ‬بالمليارات،‭ ‬وليس‭ ‬الملايين‮»‬‭. ‬

واعتبر‭ ‬تحالف‭ ‬الدول‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬جزر‭ ‬صغيرة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬لم‭ ‬ينتهِ‭ ‬بعد‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يهدأ‭ ‬لنا‭ ‬بال‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬تمويل‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق‭ ‬بشكل‭ ‬مناسب‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬العبء‭ ‬عن‭ ‬المجتمعات‭ ‬الضعيفة‮»‬‭. ‬ورغم‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬السريع‭ ‬بشأن‭ ‬مسألة‭ ‬أساسية،‭ ‬سيختلف‭ ‬المفاوضون‭ ‬بشأن‭ ‬مواضيع‭ ‬أخرى‭ ‬أبرزها‭ ‬مستقبل‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭. ‬

وسيعتلي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬140‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬العالم‭ ‬المنصّة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬‮«‬إكسبو‭ ‬دبي‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬وغدا‭ ‬السبت،‭ ‬بعد‭ ‬افتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬لإلقاء‭ ‬خطابات‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬مدّتها‭ ‬بضع‭ ‬دقائق‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬إعطاء‭ ‬زخم‭ ‬سياسي‭ ‬للمفاوضات‭ ‬المعقّدة‭ ‬التي‭ ‬ستخوضها‭ ‬الوفود‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أسبوعين‭. ‬وفي‭ ‬صدارة‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬المحادثات،‭ ‬مستقبل‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬الأحفورية‭ ‬ ‭ ‬الفحم‭ ‬والغاز‭ ‬والنفط‭ ‬ ‭ ‬التي‭ ‬يُعتبر‭ ‬استخدامها‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬للاحترار‭.‬

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