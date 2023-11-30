البحرين يتعادل ويتصدر والاتفاق يضرب بالخمسة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختتمت يوم أمس (الخميس) منافسات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات.
ففي المباراة الأولى واصل فريق البحرين تعثره للجولة الثانية على التوالي بعدما تعادل في الرمق الأخير مع البديع (1/1)، حيث تقدم البديع عبر برنس انساه، وسجل للبحرين عبدالله جناحي. وبذلك صار رصيد البديع (12 نقطة) والبحرين حافظ على صدارته برصيد (17 نقطة).
وفي المباراة الثانية ضرب الاتفاق شباك اتحاد الريف بنتيجة كبيرة قوامها (1/5)، وسجل للاتفاق محمد علي «هدفين» ومحمد سعيد ووليد جمعة وابراهيم الصعدي، فيما سجل لاتحاد الريف خليل سلمان. وبذلك، رفع الاتفاق إلى (10 نقاط) واتحاد الريف (5 نقاط).
وأخيرا تعادل بوري مع مدينة عيسى (2/2) في المباراة التي أقيمت على استاد النادي الأهلي، وسجل لبوري أحمد عابد وسيد ابراهيم علوي، وسجل لمدينة عيسى محمد النعار وحسين عبدالكريم. وبذلك بات رصيد بوري (10 نقاط) ومدينة عيسى (12 نقطة).
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