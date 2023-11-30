البحرين يتعادل ويتصدر والاتفاق يضرب بالخمسة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد‮ ‬ الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00









اختتمت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ (‬الخميس‭) ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭.‬

ففي‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬واصل‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬تعثره‭ ‬للجولة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعدما‭ ‬تعادل‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬مع‭ ‬البديع‭ (‬1/1‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬البديع‭ ‬عبر‭ ‬برنس‭ ‬انساه،‭ ‬وسجل‭ ‬للبحرين‭ ‬عبدالله‭ ‬جناحي‭. ‬وبذلك‭ ‬صار‭ ‬رصيد‭ ‬البديع‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬والبحرين‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬صدارته‭ ‬برصيد‭ (‬17‭ ‬نقطة‭).‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬ضرب‭ ‬الاتفاق‭ ‬شباك‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بنتيجة‭ ‬كبيرة‭ ‬قوامها‭ (‬1/5‭)‬،‭ ‬وسجل‭ ‬للاتفاق‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬‮«‬هدفين‮»‬‭ ‬ومحمد‭ ‬سعيد‭ ‬ووليد‭ ‬جمعة‭ ‬وابراهيم‭ ‬الصعدي،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬لاتحاد‭ ‬الريف‭ ‬خليل‭ ‬سلمان‭. ‬وبذلك،‭ ‬رفع‭ ‬الاتفاق‭ ‬إلى‭ (‬10‭ ‬نقاط‭) ‬واتحاد‭ ‬الريف‭ (‬5‭ ‬نقاط‭).‬

وأخيرا‭ ‬تعادل‭ ‬بوري‭ ‬مع‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ (‬2/2‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي،‭ ‬وسجل‭ ‬لبوري‭ ‬أحمد‭ ‬عابد‭ ‬وسيد‭ ‬ابراهيم‭ ‬علوي،‭ ‬وسجل‭ ‬لمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬محمد‭ ‬النعار‭ ‬وحسين‭ ‬عبدالكريم‭. ‬وبذلك‭ ‬بات‭ ‬رصيد‭ ‬بوري‭ (‬10‭ ‬نقاط‭) ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ (‬12‭ ‬نقطة‭).‬