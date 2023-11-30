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الأهلي يكتسح أبها بسداسية في الدوري السعودي

11/30/2023 7:21:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حقق‭ ‬الأهلي‭ ‬انتصاره‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬واستعاد‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬غابت‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬للمسابقة‭.‬

وفاز‭ ‬الأهلي‭ ‬6‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬أبها،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشر‭ ‬للمسابقة،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬أيضا‭ ‬تعادل‭ ‬الرياض‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬الحزم‭ ‬بدون‭ ‬أهداف‭.‬

وعلى‭ ‬ستاد‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الرياضية‭ ‬افتتح‭ ‬جابرييل‭ ‬فيجا‭ ‬التسجيل‭ ‬لمصلحة‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬20،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬فراس‭ ‬البريكان‭ ‬الهدفين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬22‭ ‬و29‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭.‬

وأحرز‭ ‬الإيفواري‭ ‬فرانك‭ ‬كيسي‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬للأهلي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬38،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬فيجا‭ ‬لهز‭ ‬الشباك‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬مسجلا‭ ‬الهدف‭ ‬الخامس‭ ‬لفريقه‭ ‬وهدفه‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬45‭.‬

واختتم‭ ‬النجم‭ ‬الجزائري‭ ‬الدولي‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭ ‬مهرجان‭ ‬أهداف‭ ‬الأهلي‭ ‬بإحرازه‭ ‬الهدف‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬64‭.‬

بهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬الكبير،‭ ‬ارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬الأهلي،‭ ‬الذي‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬ضمك‭ ‬والشباب‭ ‬في‭ ‬المرحلتين‭ ‬الماضيتين،‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬أبها،‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬خسارته‭ ‬العاشرة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقابل‭ ‬4‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادل‭ ‬وحيد،‭ ‬عند‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ (‬الرابع‭ ‬من‭ ‬القاع‭).‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الآخر،‭ ‬عجز‭ ‬لاعبو‭ ‬الرياض‭ ‬والحزم‭ ‬عن‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬شوطي‭ ‬المباراة،‭ ‬ليكتفي‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬وحيدة‭.‬

ورفع‭ ‬الرياض‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬مؤقتا‭ ‬لحين‭ ‬انتهاء‭ ‬باقي‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬بقي‭ ‬الحزم،‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬خسارة‭ ‬مدوية‭ ‬صفر‭ / ‬9‭ ‬أمام‭ ‬الهلال‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬قابعا‭ ‬في‭ ‬مؤخرة‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬8‭ ‬نقاط‭. ‬

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