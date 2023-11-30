خالد بن حمد يعين فجر جاسم في اتحاد كرة القدم المصغرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أصدر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قراراً بتعيين فجر جاسم حسن محمد عضواً بمجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة.
ويأتي ذلك على إثر قرار سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رقم (19) لسنة 2023 بشأن تعيين مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة برئاسة الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، وذلك بناءً على أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية الصادر بالقرار رقم (15) لسنة 2014 وتعديلاته، وعلى القرار (15) لسنة 2023 بشأن تسجيل قيد الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة بالهيئة العامة للرياضة.
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