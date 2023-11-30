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انطلاق الجولة الثامنة من دوري ناصر بن حمد الممتازالمحرق يصطدم بالمنامة والنجمة يلتقي البسيتين

11/30/2023 7:21:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭ ‬علي‭ ‬مجيد‭:‬


تنطلق‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭) ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين،‭ ‬فعلى‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬يصطدم‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬بنظيره‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً،‭ ‬وفي‭ ‬التوقيت‭ ‬نفسه‭ ‬يلتقي‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬بنظيره‭ ‬البسيتين‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وتستكمل‭ ‬مواجهات‭ ‬الجولة‭ ‬يومي‭ ‬السبت‭ ‬والأحد‭ ‬بأربع‭ ‬مواجهات‭ ‬الحد‭ ‬والأهلي،‭ ‬الحالة‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬الشباب‭ ‬وسترة،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬القمة‭ ‬المنتظرة‭ ‬بين‭ ‬الرفاع‭ ‬والخالدية‭.‬


المحرق‭ ‬والمنامة

لقاء‭ ‬بين‭ ‬فريقين‭ ‬حققا‭ ‬نتيجة‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬المحرق‭ ‬كسب‭ ‬مواجهة‭ ‬الحالة‭ ‬بصعوبة‭ ‬وعبر‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ (‬1/2‭)‬،‭ ‬والمنامة‭ ‬بأريحية‭ ‬اجتاز‭ ‬البسيتين‭ (‬3/1‭)‬،‭ ‬ويحتل‭ ‬المحرق‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬برصيد‭ (‬9‭ ‬نقاط‭) ‬والمنامة‭ ‬صعد‭ ‬للمركز‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ (‬8‭ ‬نقاط‭).‬

يشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬المحرق‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الشملان‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬ويسعى‭ ‬الأخير‭ ‬لاستغلال‭ ‬نشوة‭ ‬الفوز‭ ‬للاعبيه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬المستوى‭ ‬المأمول‭ ‬والخروج‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬مجددًا‭. ‬الفريق‭ ‬وعلى‭ ‬رغم‭ ‬تحقيقه‭ ‬الفوز‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬المستوى‭ ‬المنتظر‭ ‬منه،‭ ‬ولقاء‭ ‬اليوم‭ ‬يتطلب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬والجهد‭ ‬لمواجهة‭ ‬منافسه‭ ‬والتفوق‭ ‬عليه‭. ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬المنامة‭ ‬الوطني‭ ‬عادل‭ ‬النعيمي،‭ ‬الذي‭ ‬بصم‭ ‬على‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬دورينا،‭ ‬وهو‭ ‬أيضًا‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬استمرارية‭ ‬أداء‭ ‬لاعبيه‭ ‬التصاعدي‭ ‬وكسب‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬وحصد‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تصعد‭ ‬به‭ ‬لمصاف‭ ‬فرق‭ ‬المقدمة،‭ ‬وهذا‭ ‬لن‭ ‬يتحقق‭ ‬إلا‭ ‬بالعطاء‭ ‬والتركيز‭ ‬والتسجيل‭.‬

الفريقان‭ ‬يمتلكان‭ ‬عناصر‭ ‬جيدة‭ ‬بقدرتها‭ ‬صنع‭ ‬الفارق‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬شرط‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬على‭ ‬الموعد،‭ ‬فالمحرق‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬تحركات‭ ‬فراس‭ ‬شواط،‭ ‬وليد‭ ‬الكوري،‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬المالود،‭ ‬ناصر‭ ‬محمدوه،‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي،‭ ‬وفي‭ ‬المنامة‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬تياغو‭ ‬سيلفا،‭ ‬توباريس،‭ ‬مجتبى‭ ‬عبدعلي،‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬وألفيس‭ ‬مارلي‭.‬


النجمة‭ ‬والبسيتين

مواجهة‭ ‬تجمع‭ ‬النجمة‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬له‭ ‬بالجولة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ (‬0/2‭)‬،‭ ‬وبين‭ ‬البسيتين‭ ‬الذي‭ ‬سقط‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬أمام‭ ‬المنامة‭ (‬1/3‭). ‬ويحتل‭ ‬النجمة‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬فيما‭ ‬البسيتين‭ ‬يقبع‭ ‬في‭ ‬ذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ (‬3‭ ‬نقاط‭).‬

على‭ ‬الورق‭ ‬تبدو‭ ‬الأمور‭ ‬كلها‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬كتيبة‭ ‬المدرب‭ ‬إسماعيل‭ ‬كرامي‭ ‬في‭ ‬النجمة،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬الرابع‭ ‬واعتلاء‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬‮«‬مؤقتًا‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬الأسماء‭ ‬والإمكانات‭ ‬الموجودة‭ ‬تصب‭ ‬لصالحه‭ ‬شرط‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬بأداء‭ ‬مغاير‭ ‬عما‭ ‬حققه‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬غائبًا‭ ‬تمامًا‭ ‬عن‭ ‬اللقاء،‭ ‬بل‭ ‬ولحسن‭ ‬حظه‭ ‬أنه‭ ‬خرج‭ ‬مهزومًا‭ ‬بهدفين‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬أضاعها‭ ‬الأهلي‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وأنقذها‭ ‬حارسه‭ ‬أشرف‭ ‬وحيد‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.‬

في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬مواجهة‭ ‬البسيتين‭ ‬سهلة،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬البسيتين‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬علي‭ ‬عامر‭ ‬لديه‭ ‬هدف‭ ‬ينشده‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬جولات،‭ ‬وهو‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭. ‬البسيتين‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬هدفه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬أو‭ ‬مباريات‭ ‬أخرى‭ ‬فيما‭ ‬لو‭ ‬لعب‭ ‬بتوازن‭ ‬بين‭ ‬الدفاع‭ ‬والهجوم،‭ ‬وعدم‭ ‬التراجع‭ ‬للدفاع‭ ‬بنسبة‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها‭ ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬الكرات‭ ‬المرتدة‭ ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬يتحقق‭ ‬إلا‭ ‬بوجود‭ ‬لاعبين‭ ‬سريعين‭ ‬ومهاريين‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يفتقده‭ ‬الفريق‭.‬

يمتلك‭ ‬النجمة‭ ‬أسماء‭ ‬مميزة‭ ‬مثل‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬عمر‭ ‬الداحي،‭ ‬عيسى‭ ‬موسى،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب،‭ ‬معتصم‭ ‬بالله‭ ‬الهادي،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوالي،‭ ‬وفي‭ ‬البسيتين‭ ‬عيسى‭ ‬جهاد،‭ ‬أليسون‭ ‬ديوب،‭ ‬ممادو،‭ ‬روبينسون،‭ ‬علي‭ ‬بسام،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬محمد‭.‬

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