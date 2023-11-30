انطلاق الجولة الثامنة من دوري ناصر بن حمد الممتازالمحرق يصطدم بالمنامة والنجمة يلتقي البسيتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب علي مجيد:
تنطلق اليوم (الجمعة) منافسات الجولة الثامنة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بإقامة مباراتين، فعلى استاد البحرين الوطني يصطدم فريق المحرق بنظيره المنامة في الساعة 7 مساءً، وفي التوقيت نفسه يلتقي فريق النجمة بنظيره البسيتين على استاد مدينة خليفة الرياضية.
وتستكمل مواجهات الجولة يومي السبت والأحد بأربع مواجهات الحد والأهلي، الحالة والرفاع الشرقي، الشباب وسترة، وأخيرًا القمة المنتظرة بين الرفاع والخالدية.
المحرق والمنامة
لقاء بين فريقين حققا نتيجة الانتصار في الجولة الماضية، المحرق كسب مواجهة الحالة بصعوبة وعبر ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة (1/2)، والمنامة بأريحية اجتاز البسيتين (3/1)، ويحتل المحرق المركز السادس برصيد (9 نقاط) والمنامة صعد للمركز الثامن برصيد (8 نقاط).
يشرف على تدريب المحرق الوطني محمد الشملان الذي حقق انتصاره الأول مع الفريق، ويسعى الأخير لاستغلال نشوة الفوز للاعبيه من أجل تحقيق المستوى المأمول والخروج بالنقاط الثلاث مجددًا. الفريق وعلى رغم تحقيقه الفوز إلا أنه لم يقدم المستوى المنتظر منه، ولقاء اليوم يتطلب الكثير من العمل والجهد لمواجهة منافسه والتفوق عليه. وفي المقابل يشرف على تدريب المنامة الوطني عادل النعيمي، الذي بصم على فوزه الأول مع فريقه في دورينا، وهو أيضًا يبحث عن استمرارية أداء لاعبيه التصاعدي وكسب هذه المواجهة وحصد النقاط التي من شأنها أن تصعد به لمصاف فرق المقدمة، وهذا لن يتحقق إلا بالعطاء والتركيز والتسجيل.
الفريقان يمتلكان عناصر جيدة بقدرتها صنع الفارق وتحقيق الفوز شرط أن يكونوا على الموعد، فالمحرق يعول على تحركات فراس شواط، وليد الكوري، عبدالوهاب المالود، ناصر محمدوه، أحمد الشروقي، وفي المنامة إبراهيم الختال، تياغو سيلفا، توباريس، مجتبى عبدعلي، محمد أحمد وألفيس مارلي.
النجمة والبسيتين
مواجهة تجمع النجمة الذي تلقى الخسارة الأولى له بالجولة الماضية أمام الأهلي (0/2)، وبين البسيتين الذي سقط للمرة الرابعة وهذه المرة أمام المنامة (1/3). ويحتل النجمة المركز الثالث برصيد (12 نقطة) فيما البسيتين يقبع في ذيل الترتيب برصيد (3 نقاط).
على الورق تبدو الأمور كلها تتجه نحو كتيبة المدرب إسماعيل كرامي في النجمة، لتحقيق الانتصار الرابع واعتلاء صدارة الترتيب «مؤقتًا»، حيث الأسماء والإمكانات الموجودة تصب لصالحه شرط أن يظهر بأداء مغاير عما حققه أمام الأهلي، حيث كان غائبًا تمامًا عن اللقاء، بل ولحسن حظه أنه خرج مهزومًا بهدفين فقط في ظل الفرص التي أضاعها الأهلي من جهة وأنقذها حارسه أشرف وحيد من جهة أخرى.
في ظل هذه الظروف لن تكون مواجهة البسيتين سهلة، وخصوصًا أن البسيتين بقيادة مدربه علي عامر لديه هدف ينشده منذ 7 جولات، وهو تحقيق الفوز الأول. البسيتين قد يكون قادرا على تحقيق هدفه في هذه المباراة أو مباريات أخرى فيما لو لعب بتوازن بين الدفاع والهجوم، وعدم التراجع للدفاع بنسبة مبالغ فيها والاعتماد على الكرات المرتدة وهذا لا يتحقق إلا بوجود لاعبين سريعين ومهاريين وهذا ما يفتقده الفريق.
يمتلك النجمة أسماء مميزة مثل محمد الرميحي، عمر الداحي، عيسى موسى، محمد عبدالوهاب، معتصم بالله الهادي، إبراهيم الوالي، وفي البسيتين عيسى جهاد، أليسون ديوب، ممادو، روبينسون، علي بسام، عبدالرحمن محمد.
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