اليوم في السباق السابع للخيلصراع السرعة والإثارة على كؤوس هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في الواحدة و25 دقيقة من ظهر اليوم الجمعة السباق السابع لهذا الموسم الذي سيقام على كؤوس الهيئة العامة للرياضة وكأس اللجنة الأولمبية البحرينية وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.
وسيشهد السباق مشاركة كبيرة للجياد ومنافسات قوية مفتوحة في ظل تقارب مستويات أغلب الجياد المشاركة والمرشحة للمنافسة خصوصاً في أشواط الجياد المستوردة وأقواها في الشوط الثامن، حيث سينطلق السباق بالشوط الأول الذي سيقام لخيل البحرين العربية الأصيلة المسجلة في «الواهو» مسافة 1200 متر، وتسعى جياد الشوط لتحقيق الفوز الأول في رصيدها حيث ستشارك عدد من الجياد الجديدة مما يعطي الأفضلية لبعض الجياد التي شاركت وحققت نتائج متقدمة وأبرزها الحصانين «كحيلان ولد أم زرير 1838 – عبيان 1847» اللذان ظهرا بصورة جيدة وحققا المركز الثاني خلال مشاركاتهما السابقة.
ويقام الشوط الثاني على كأس الهيئة العامة للرياضة للجياد المبتدئات «إنتاج محلي» مسافة 1600 متر، وبمشاركة كبيرة بلغت 16 جواداً تسعى لتحقيق الفوز الأول وأغلبها مستوياتها متقاربة مما يجعل المنافسة مفتوحة مع أفضلية للفرس «أطلال».
ويقام الشوط الثالث على كأس الهيئة العامة للرياضة لجياد الدرجتين الثالثة والرابعة والمبتدئات «إنتاج محلي» مسافة 1800 متر، حيث يتوقع أن يشهد منافسة بين الفرسين «كارينا – مديترينين مون» اللتان ظهرتا بصورة جيدة وحققتا الفوز في نفس المسافة خلال مشاركتهما الأخيرة، وكذلك الحصان «أمواج» الذي حقق المركز الرابع في مشاركته الأسبوع الماضي ويتوقع أن يكون أكثر جاهزية اليوم.
ويقام الشوط الرابع على كأس الهيئة العامة للرياضة لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 1800 متر ، وبمشاركة 7 جياد سبق لها تحقيق انتصارات ومراكز متقدمة وأبرز المرشحين منها الحصان «رولا جام» لإسطبل فيكتوريوس المرشح الأبرز للفوز بكأس الشوط على ضوء مستواه وتحقيقه المركزين الأول والثالث في مشاركتيه الأخيرتين، ومنافسة من جانب الحصان «ملكي» لإسطبل الجسمي والذي ظهر بصورة جيدة وحقق المركز الثالث في مشاركته الأخيرة.
ويقام الشوط الخامس على كأس الهيئة العامة للرياضة لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 2000 متر وبمشاركة 15 جواداً يبرز منها الحصان «بورت دوغلاس» الذي يحمل أكبر رصيد من الانتصارات بين جياد الشوط وظهوره القوي وفوزه في مشاركته الأخيرة في نفس المسافة وبقيادة نفس الفارس مارتشالس يارس وتفوقه على عدد من الجياد المشاركة اليوم، وكذلك منافسه
الحصان «باتيفورد بوي» ملك عبدالله القعود والذي ظهر بصورة قوية وحقق المركزين الأول والثاني بقيادة نفس الفارس المتألق عبدالرحيم جاسم، بجانب الحصان «لو أوف ون» لإسطبل العفو الذي حل ثانياً خلف «بورت دوغلاس» في مشاركته الأخيرة.
ويقام الشوط السادس لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 1000 متر مستقيم، حيث يتوقع أن تكون الترشيحات بين الجياد «ذا ثين بلو لاين» لإسطبل المحمدية والساعي لاستعادة انتصاراته الستة التي حققها في المواسم الماضية وحقق المركز الثالث في مشاركته الأخيرة، والفرس «ستايليش» لإسطبل فيكتوريوس والتي ظهرت بصورة جيدة وحققت المركز الثاني في مشاركتها الأخيرة، والحصان «أريبا أريبا» الذي حل رابعاً الأسبوع الماضي .
صراع السرعة
ويقام الشوط السابع لجياد الدرجة الرابعة والمبتدئات «مستورد» مسافة 1400 متر، وبمشاركة 10 جياد وينتظر أ، يشهد منافسة قوية لتقارب مستويات عدد من الجياد التي سبق لها تحقيق فوزاً واحداً يبرز منها الحصانين «ديكان واريور» لإسطبل المحمدية و«لذاع» ملك سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة، بجانب مشاركة 4 من الجياد القادمة بسمعة طيبة من مشاركاتها الخارجية وهي «بليك – دارك سوانسونغ – غراسيلا – سنغ إن كراف».
ويقام الشوط الثامن والأخير على كأس اللجنة الأولمبية البحرينية للفئة الثانية من جياد الدرجة الأولى «مستورد» مسافة 1200 متر، حيث ينتظر أن يشهد أقوى منافسات أشواط السباق وصراع السرعة والإثارة بمشاركة عدد من الجياد المتميزة في المسافات القصيرة والتي تحمل عدة إنتصارات ومراكز متقدمة في رصيدها وأبرز المرشحين منها الفرس بطلة المسافات القصيرة «أوشن ستار» لإسطبل العفو والتي أثبتت قوتها بتحقيق الفوز والمركز الثالث في مشاركاتها هذا الموسم، وكذلك الحصان «بفرزون» لإسطبل فيكتوريوس الذي حل رابعاً وسط جياد قوية في مشاركته الأخيرة، والحصان «أمان» ملك محمد جاسم جعفر والذي ظهر بصورة لافتة وحقق الفوز في مشاركته الأخيرة ، والجواد «تايم ستيب» لإسطبل العاديات والذي حقق المركز الرابع في مشاركتيه هذا الموسم .
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