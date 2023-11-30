اليوم في السباق السابع للخيلصراع السرعة والإثارة على كؤوس هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ينظم‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬الواحدة‭ ‬و25‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬السباق‭ ‬السابع‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬كؤوس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وكأس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬سباق‭ ‬النادي‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفة‭ ‬بالصخير‭.‬

وسيشهد‭ ‬السباق‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬للجياد‭ ‬ومنافسات‭ ‬قوية‭ ‬مفتوحة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقارب‭ ‬مستويات‭ ‬أغلب‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬والمرشحة‭ ‬للمنافسة‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬أشواط‭ ‬الجياد‭ ‬المستوردة‭ ‬وأقواها‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن،‭ ‬حيث‭ ‬سينطلق‭ ‬السباق‭ ‬بالشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر،‭ ‬وتسعى‭ ‬جياد‭ ‬الشوط‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬رصيدها‭ ‬حيث‭ ‬ستشارك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬الجديدة‭ ‬مما‭ ‬يعطي‭ ‬الأفضلية‭ ‬لبعض‭ ‬الجياد‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬وحققت‭ ‬نتائج‭ ‬متقدمة‭ ‬وأبرزها‭ ‬الحصانين‭ ‬‮«‬كحيلان‭ ‬ولد‭ ‬أم‭ ‬زرير‭ ‬1838‭ ‬ – ‭ ‬عبيان‭ ‬1847‮»‬‭ ‬اللذان‭ ‬ظهرا‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحققا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتهما‭ ‬السابقة‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬بلغت‭ ‬16‭ ‬جواداً‭ ‬تسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬وأغلبها‭ ‬مستوياتها‭ ‬متقاربة‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬المنافسة‭ ‬مفتوحة‭ ‬مع‭ ‬أفضلية‭ ‬للفرس‭ ‬‮«‬أطلال‮»‬‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجتين‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر،‭ ‬حيث‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬منافسة‭ ‬بين‭ ‬الفرسين‭ ‬‮«‬كارينا‭ ‬ – ‭ ‬مديترينين‭ ‬مون‮»‬‭ ‬اللتان‭ ‬ظهرتا‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحققتا‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المسافة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهما‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وكذلك‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬أمواج‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أكثر‭ ‬جاهزية‭ ‬اليوم‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر‭ ‬،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬7‭ ‬جياد‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصارات‭ ‬ومراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬وأبرز‭ ‬المرشحين‭ ‬منها‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬رولا‭ ‬جام‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬المرشح‭ ‬الأبرز‭ ‬للفوز‭ ‬بكأس‭ ‬الشوط‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬مستواه‭ ‬وتحقيقه‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬مشاركتيه‭ ‬الأخيرتين،‭ ‬ومنافسة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬ملكي‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬الجسمي‭ ‬والذي‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحقق‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأخيرة‭. ‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2000‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬15‭ ‬جواداً‭ ‬يبرز‭ ‬منها‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬بورت‭ ‬دوغلاس‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬أكبر‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬بين‭ ‬جياد‭ ‬الشوط‭ ‬وظهوره‭ ‬القوي‭ ‬وفوزه‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المسافة‭ ‬وبقيادة‭ ‬نفس‭ ‬الفارس‭ ‬مارتشالس‭ ‬يارس‭ ‬وتفوقه‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬اليوم،‭ ‬وكذلك‭ ‬منافسه‭

‬الحصان‭ ‬‮«‬باتيفورد‭ ‬بوي‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬عبدالله‭ ‬القعود‭ ‬والذي‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬قوية‭ ‬وحقق‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬بقيادة‭ ‬نفس‭ ‬الفارس‭ ‬المتألق‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬جاسم،‭ ‬بجانب‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬لو‭ ‬أوف‭ ‬ون‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ثانياً‭ ‬خلف‭ ‬‮«‬بورت‭ ‬دوغلاس‮»‬‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأخيرة‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬حيث‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الترشيحات‭ ‬بين‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬ثين‭ ‬بلو‭ ‬لاين‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬والساعي‭ ‬لاستعادة‭ ‬انتصاراته‭ ‬الستة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الماضية‭ ‬وحقق‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأخيرة،‭ ‬والفرس‭ ‬‮«‬ستايليش‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬والتي‭ ‬ظهرت‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحققت‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مشاركتها‭ ‬الأخيرة،‭ ‬والحصان‭ ‬‮«‬أريبا‭ ‬أريبا‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬رابعاً‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ .‬

صراع‭ ‬السرعة

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬10‭ ‬جياد‭ ‬وينتظر‭ ‬أ،‭ ‬يشهد‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬لتقارب‭ ‬مستويات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزاً‭ ‬واحداً‭ ‬يبرز‭ ‬منها‭ ‬الحصانين‭ ‬‮«‬ديكان‭ ‬واريور‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬و«لذاع‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بجانب‭ ‬مشاركة‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬القادمة‭ ‬بسمعة‭ ‬طيبة‭ ‬من‭ ‬مشاركاتها‭ ‬الخارجية‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬بليك‭ ‬ – ‭ ‬دارك‭ ‬سوانسونغ‭ ‬ – ‭ ‬غراسيلا‭ ‬ – ‭ ‬سنغ‭ ‬إن‭ ‬كراف‮»‬‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬والأخير‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬للفئة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر،‭ ‬حيث‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬أقوى‭ ‬منافسات‭ ‬أشواط‭ ‬السباق‭ ‬وصراع‭ ‬السرعة‭ ‬والإثارة‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬المسافات‭ ‬القصيرة‭ ‬والتي‭ ‬تحمل‭ ‬عدة‭ ‬إنتصارات‭ ‬ومراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬رصيدها‭ ‬وأبرز‭ ‬المرشحين‭ ‬منها‭ ‬الفرس‭ ‬بطلة‭ ‬المسافات‭ ‬القصيرة‭ ‬‮«‬أوشن‭ ‬ستار‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬والتي‭ ‬أثبتت‭ ‬قوتها‭ ‬بتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬مشاركاتها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وكذلك‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬بفرزون‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬رابعاً‭ ‬وسط‭ ‬جياد‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأخيرة،‭ ‬والحصان‭ ‬‮«‬أمان‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬جعفر‭ ‬والذي‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬لافتة‭ ‬وحقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأخيرة‭ ‬،‭ ‬والجواد‭ ‬‮«‬تايم‭ ‬ستيب‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات‭ ‬والذي‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬مشاركتيه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ .‬