وسط منافسة عالية وجماليات بارزة للجياد..عروض بارزة وجادة في منافسات اليوم الثاني لجمال الخيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬وحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬تواصلت‭ ‬فعاليات‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬والخيل‭ ‬ذات‭ ‬السلالة‭ ‬المصرية‭ ‬لجمال‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬الثاني‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬ميدان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري‭ ‬بنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬بالرفة‭.‬

وتابع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬جانبا‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬البطولة‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الرياضية‭.‬

وأعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالمستويات‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البطولة‭ ‬والتي‭ ‬تؤكد‭ ‬استمرار‭ ‬تطور‭ ‬رياضة‭ ‬جمال‭ ‬الخيل‭. ‬وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بجهود‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬البطولة‭ ‬عبر‭ ‬تهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬المثالية‭ ‬لكافة‭ ‬المشاركين،‭ ‬مقدما‭ ‬التهاني‭ ‬لكافة‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الأولى،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالمشاركة‭ ‬الجيدة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البطولة‭.‬

واتسمت‭ ‬المنافسات‭ ‬بالإثارة‭ ‬والندية‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أسهم‭ ‬العارضون‭ ‬بإبراز‭ ‬جماليات‭ ‬الجياد،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬أناقتها‭ ‬ورونقها‭ ‬في‭ ‬مظهر‭ ‬يؤكد‭ ‬الامكانيات‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬العارضون‭ ‬وقدراتهم‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬هذه‭ ‬المعالم‭.‬

نتائج‭ ‬المنافسات

وفي‭ ‬بقية‭ ‬نتائج‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‮

‬في‭ ‬فئة‭ ‬مهرات‭ ‬عمر‭ ‬سنتين‭ (‬ب‭)‬،‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬المهرة‭ ‬فريدة‭ ‬الأسمر‭ ‬لإسطبل‭ ‬العريض،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬لجين‭ ‬أي‭ ‬جي‭ ‬لمربط‭ ‬الجوهرة،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬المهرة‭ ‬بروق‭ ‬أي‭ ‬جي‭ ‬لمربط‭ ‬الجوهرة‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬مهرات‭ ‬عمر‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬احتلت‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬المهرة‭ ‬مزون‭ ‬للمالك‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬جاءت‭ ‬المهرة‭ ‬نور‭ ‬الحرية‭ ‬لمربط‭ ‬النور،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬وجانا‭ ‬إل‭ ‬لمصطفى‭ ‬رجب‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬أفراس‭ ‬عمر‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬فما‭ ‬فوق‭ (‬أ‭) ‬فاحتلت‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬تي‭ ‬إف‭ ‬كي‭ ‬غالية‭ ‬لمربط‭ ‬تي‭ ‬إف‭ ‬كي،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬أورا‭ ‬الجزله‭ ‬لمربط‭ ‬الأوراسية،‭ ‬والثالث‭ ‬زمرده‭ ‬الشهاب‭ ‬لصادق‭ ‬عباس‭ ‬ضاحي‭.‬

وفي‭ ‬نفس‭ ‬الفئة‭ (‬ب‭)‬،‭ ‬احتلت‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬الفرس‭ ‬أي‭ ‬إم‭ ‬أس‭ ‬جوري‭ ‬للسيد‭ ‬حبيب‭ ‬عباس‭ ‬سلمان،‭ ‬فيما‭ ‬جاءت‭ ‬ريم‭ ‬العنود‭ ‬لخالد‭ ‬أحمد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

وفي‭ ‬بطولة‭ ‬المهرات‭ ‬عمر‭ ‬سنة‭ ‬حققت‭ ‬المهرة‭ ‬ريماس‭ ‬الليال‭ ‬لمربط‭ ‬الليال‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية،‭ ‬واحتلت‭ ‬أسرار‭ ‬الفهد‭ ‬لمربط‭ ‬الفهد‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية،‭ ‬حصدت‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬المهرة‭ ‬أتش‭ ‬كي‭ ‬دينا‭ ‬لمحمد‭ ‬الحايكي‭.‬

وحصدت‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬المهرة‭ ‬مزون‭ ‬للشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ببطولة‭ ‬المهرات‭ ‬عمر‭ ‬سنتين‭ ‬حتى‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬فيما‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬أس‭ ‬أس‭ ‬تانيتا‭ ‬تيكارامي‭ ‬لمصطفى‭ ‬رجب،‭ ‬وكانت‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬إل‭ ‬وجنال‭ ‬لمصطفى‭ ‬رجب‭.‬

وفي‭ ‬بطولة‭ ‬الأفراس‭ ‬انتزعت‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬الفرس‭ ‬تي‭ ‬أف‭ ‬كي‭ ‬غالية‭ ‬لإسطبل‭ ‬تي‭ ‬أف‭ ‬كي،‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬أورا‭ ‬الجزلة‭ ‬لمربط‭ ‬الأوراسية،‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬واي‭ ‬إي‭ ‬نوفا‭ ‬لياسر‭ ‬القطان‭.‬

وانطلقت‭ ‬منافسات‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬بإقامة‭ ‬فئة‭ ‬أمهار‭ ‬عمر‭ ‬سنة‭ (‬أ‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬احتل‭ ‬المهر‭ ‬شهاب‭ ‬الشهاب‭ ‬لمربط‭ ‬الشهاب‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬وجاء‭ ‬المهر‭ ‬ريان‭ ‬أي‭ ‬جي‭ ‬لمربط‭ ‬الجوهرة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬المهر‭ ‬براق‭ ‬الطريفي‭ ‬لحسين‭ ‬عبدالنبي‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الفئة‭ (‬ب‭) ‬تفوق‭ ‬المهر‭ ‬محبوب‭ ‬النوادر‭ ‬لمربط‭ ‬النوادر‭ ‬للخيل‭ ‬العربية‭ ‬وحصد‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬جاء‭ ‬زيد‭ ‬المها‭ ‬لمربط‭ ‬المها،‭ ‬وفاز‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث‭ ‬نشمي‭ ‬الحدي‭ ‬لمربط‭ ‬الرويعية‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬أمهار‭ ‬عمر‭ ‬1-3‭ ‬سنوات‭ (‬السلالة‭ ‬المصرية‭) ‬توج‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬شيخ‭ ‬الجبور‭ ‬لإسطبل‭ ‬الجبور،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬نايف‭ ‬الشاخورة‭ ‬لمزرعة‭ ‬الشاخورة،‭ ‬واحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬كيان‭ ‬لمربط‭ ‬لآلئ‭ ‬البحرين‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬أفحل‭ ‬عمر‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬فما‭ ‬فوق‭ (‬السلالة‭ ‬المصرية‭) ‬فاحتل‭ ‬مربط‭ ‬الراشدية‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬كريم‭ ‬الراشدية،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬راكان‭ ‬الراشدية،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬دهمان‭ ‬الراشدية‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬أمهار‭ ‬عمر‭ ‬سنتين‭ (‬أ‭) ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬نيزك‭ ‬المهنا‭ ‬لمربط‭ ‬المهنا،‭ ‬والثاني‭ ‬شاهين‭ ‬بيلا‭ ‬لمحمد‭ ‬البوفلاح،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬أمير‭ ‬النوادر‭ ‬لياسر‭ ‬القطان‭. ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الفئة‭ (‬ب‭) ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬احتله‭ ‬رهن‭ ‬الشهاب‭ ‬لمريم‭ ‬إبراهيم‭ ‬محمد،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬أي‭ ‬كيو‭ ‬زين‭ ‬لنورة‭ ‬الجودر،‭ ‬وجاء‭ ‬ثالثا‭ ‬إتش‭ ‬أي‭ ‬جوهر‭ ‬لمربط‭ ‬الحيارم‭.‬

وشهدت‭ ‬فئة‭ ‬أمهار‭ ‬عمر‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬حيث‭ ‬انتزع‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬محارب‭ ‬المهنا‭ ‬لمربط‭ ‬المهنا،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬دي‭ ‬خي‭ ‬للدكتور‭ ‬وسام‭ ‬عيد،‭ ‬واحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬تركي‭ ‬الثريا‭ ‬لعادل‭ ‬الرويعي‭.‬

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‬تتويج‭ ‬الفائزين

وشارك‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬في‭ ‬تتويج‭ ‬الفائزين،‭ ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬البطولة‭ ‬تتويج‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الحضور‭.‬

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‬دعم‭ ‬بارز

وأشادت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬بالدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬للبطولة،‭ ‬حيث‭ ‬يعكس‭ ‬حضورها‭ ‬دعم‭ ‬القطاعين‭ ‬الشبابي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ورياضة‭ ‬جمال‭ ‬الخيل‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭.‬

وتحظى‭ ‬البطولة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الراعي‭ ‬الرسمي‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬وشركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬راعيا‭ ‬بلاتينيا،‭ ‬وشركة‭ ‬عبدالكريم‭ ‬المناعي‭ ‬وأولاده‭ ‬الراعي‭ ‬الذهبي،‭ ‬وشركة‭ ‬الحصان‭ ‬العربي‭ ‬لخدمات‭ ‬الفروسية‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الراعي‭ ‬الفضي،‭ ‬ويوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬وشركة‭ ‬الصفوة‭ ‬للخدمات‭ ‬البيطرية‭ ‬كرعاة‭ ‬برونزيين‭.‬