وسط منافسة عالية وجماليات بارزة للجياد..عروض بارزة وجادة في منافسات اليوم الثاني لجمال الخيل

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تحت رعاية وحضور سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة تواصلت فعاليات بطولة البحرين الوطنية والخيل ذات السلالة المصرية لجمال الخيل في يومها الثاني وذلك على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بالرفة.
وتابع سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة جانبا من فعاليات البطولة بحضور عدد من الشخصيات الرياضية.
وأعرب سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة عن سعادته بالمستويات البارزة التي شهدتها البطولة والتي تؤكد استمرار تطور رياضة جمال الخيل. وأشاد سموه بجهود اللجنة المنظمة في إبراز البطولة عبر تهيئة الأجواء المثالية لكافة المشاركين، مقدما التهاني لكافة الفائزين بالمراكز الأولى، مشيدا بالمشاركة الجيدة التي شهدتها البطولة.
واتسمت المنافسات بالإثارة والندية بين المشاركين بعد أن أسهم العارضون بإبراز جماليات الجياد، علاوة على أناقتها ورونقها في مظهر يؤكد الامكانيات العالية التي يمتلكها العارضون وقدراتهم الفنية في إبراز هذه المعالم.
نتائج المنافسات
وفي بقية نتائج اليوم الأول،
في فئة مهرات عمر سنتين (ب)، جاءت في المركز الأول المهرة فريدة الأسمر لإسطبل العريض، والمركز الثاني لجين أي جي لمربط الجوهرة، والمركز الثالث المهرة بروق أي جي لمربط الجوهرة.
وفي فئة مهرات عمر 3 سنوات احتلت المركز الأول المهرة مزون للمالك الشيخ خليفة آل خليفة، وفي المركز الثاني جاءت المهرة نور الحرية لمربط النور، والمركز الثالث وجانا إل لمصطفى رجب.
أما في فئة أفراس عمر 4 سنوات فما فوق (أ) فاحتلت المركز الأول تي إف كي غالية لمربط تي إف كي، والمركز الثاني أورا الجزله لمربط الأوراسية، والثالث زمرده الشهاب لصادق عباس ضاحي.
وفي نفس الفئة (ب)، احتلت المركز الأول الفرس أي إم أس جوري للسيد حبيب عباس سلمان، فيما جاءت ريم العنود لخالد أحمد في المركز الثاني.
وفي بطولة المهرات عمر سنة حققت المهرة ريماس الليال لمربط الليال الميدالية الذهبية، واحتلت أسرار الفهد لمربط الفهد الميدالية الفضية، حصدت الميدالية البرونزية المهرة أتش كي دينا لمحمد الحايكي.
وحصدت الميدالية الذهبية المهرة مزون للشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ببطولة المهرات عمر سنتين حتى ثلاث سنوات، فيما حصلت على الميدالية الفضية أس أس تانيتا تيكارامي لمصطفى رجب، وكانت الميدالية البرونزية من نصيب إل وجنال لمصطفى رجب.
وفي بطولة الأفراس انتزعت الميدالية الذهبية الفرس تي أف كي غالية لإسطبل تي أف كي، والميدالية الفضية من نصيب أورا الجزلة لمربط الأوراسية، والميدالية البرونزية من نصيب واي إي نوفا لياسر القطان.
وانطلقت منافسات اليوم الثاني بإقامة فئة أمهار عمر سنة (أ)، حيث احتل المهر شهاب الشهاب لمربط الشهاب المركز الأول، وجاء المهر ريان أي جي لمربط الجوهرة في المركز الثاني، فيما فاز المهر براق الطريفي لحسين عبدالنبي بالمركز الثالث، وفي نفس الفئة (ب) تفوق المهر محبوب النوادر لمربط النوادر للخيل العربية وحصد المركز الأول، وفي المركز الثاني جاء زيد المها لمربط المها، وفاز بالمركز الثالث نشمي الحدي لمربط الرويعية.
وفي فئة أمهار عمر 1-3 سنوات (السلالة المصرية) توج بالمركز الأول شيخ الجبور لإسطبل الجبور، والمركز الثاني نايف الشاخورة لمزرعة الشاخورة، واحتل المركز الثالث كيان لمربط لآلئ البحرين.
أما في فئة أفحل عمر 4 سنوات فما فوق (السلالة المصرية) فاحتل مربط الراشدية المراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز بالمركز الأول كريم الراشدية، والمركز الثاني راكان الراشدية، والمركز الثالث دهمان الراشدية.
وفي فئة أمهار عمر سنتين (أ) احتل المركز الأول نيزك المهنا لمربط المهنا، والثاني شاهين بيلا لمحمد البوفلاح، والمركز الثالث أمير النوادر لياسر القطان. وفي نفس الفئة (ب) المركز الأول احتله رهن الشهاب لمريم إبراهيم محمد، وفي المركز الثاني أي كيو زين لنورة الجودر، وجاء ثالثا إتش أي جوهر لمربط الحيارم.
وشهدت فئة أمهار عمر ثلاث سنوات منافسة قوية حيث انتزع المركز الأول محارب المهنا لمربط المهنا، وجاء في المركز الثاني دي خي للدكتور وسام عيد، واحتل المركز الثالث تركي الثريا لعادل الرويعي.
تتويج الفائزين
وشارك الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس نادي الرفاع الشرقي في تتويج الفائزين، كما شهدت البطولة تتويج مختلف الفئات، بمشاركة أعضاء اللجنة المنظمة وعدد من الحضور.
دعم بارز
وأشادت اللجنة المنظمة بالدعم المقدم من الشركات والمؤسسات للبطولة، حيث يعكس حضورها دعم القطاعين الشبابي في المملكة بشكل عام ورياضة جمال الخيل بشكل خاص.
وتحظى البطولة بدعم من الراعي الرسمي شركة بابكو إنرجيز، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» راعيا بلاتينيا، وشركة عبدالكريم المناعي وأولاده الراعي الذهبي، وشركة الحصان العربي لخدمات الفروسية ومجلس التنمية الاقتصادية الراعي الفضي، ويوسف بن أحمد كانو وشركة الصفوة للخدمات البيطرية كرعاة برونزيين.
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