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جلسة ((تحديات تربية الخيول)) تتصدر افتتاح أعمال الملتقى الثالث عشر في أبوظبي

11/30/2023 7:21:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

انطلقت‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشر‭ ‬للملتقى‭ ‬العالمي‭ ‬لخيول‭ ‬السباق‭ ‬العربية‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬ديوان‭ ‬الرئاسة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬فندق‭ ‬دوست‭ ‬ثاني‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أبوظبي،‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬ختام‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬سباقات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬وبالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بالذكري‭ ‬الـ‭ ‬52‭ ‬لعيد‭ ‬الاتحاد‭.‬

وتصدرت‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬للملتقى‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬عنوانها‭ ‬‮«‬تربية‭ ‬الخيول‭ ‬العربية‮»‬‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المربين‭ ‬وشهد‭ ‬جانباً‭ ‬منها‭ ‬معالي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬طوق‭ ‬المري‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬وتابع‭ ‬جانبا‭ ‬منها‭ ‬الشيخ‭ ‬حامد‭ ‬بن‭ ‬خادم،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين،‭ ‬وبمشاركة‭ (‬400‭) ‬شخصية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬التخصصات‭.‬

وتحدث‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬خالد‭ ‬النابودة،‭ ‬د‭. ‬ساندرا‭ ‬ويلشاير،‭ ‬رينيه‭ ‬لور‭ ‬كوش،‭ ‬ايمانويل‭ ‬سيز،‭ ‬بول‭ ‬باسكوين،‭ ‬وجان‭ ‬بيير‭ ‬دوروبي،‭ ‬ودار‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬التحديات‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المربين‭ ‬مثل‭ ‬أحوال‭ ‬المناخ‭ ‬والحرارة‭ ‬والملوحة‭ ‬واستيراد‭ ‬العلف،‭ ‬والتي‭ ‬أدارها‭ ‬ديريك‭ ‬تومسون‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المربين‭.‬

وأجمع‭ ‬المتحدثون‭ ‬بأن‭ ‬توفير‭ ‬الأجواء‭ ‬المثالية،‭ ‬واستكشاف‭ ‬فرص‭ ‬زيادة‭ ‬التوليد،‭ ‬وتوفير‭ ‬العلف‭ ‬المليء‭ ‬بالفيتامينات،‭ ‬والبحوث‭ ‬لتطوير‭ ‬الأبحاث‭ ‬الحديثة‭ ‬لدراسة‭ ‬الخيول‭ ‬العربية‭ ‬الاصيلة،‭ ‬والانسجام‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الأنظمة‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬وخدمات‭ ‬جيدة‭.‬

‭ ‬وحول‭ ‬الأساليب‭ ‬الطبيعية‭ ‬ونقل‭ ‬الاجنة‭ ‬والتوليد‭ ‬الصناعي،‭ ‬تباينت‭ ‬أراء‭ ‬المتحدثون‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الأساليب،‭ ‬واوصوا‭ ‬بضرورة‭ ‬استخدام‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة‭ ‬مع‭ ‬حالة‭ ‬الأفراس‭ ‬الصحية،‭ ‬ومعرفة‭ ‬الثغرات‭ ‬وتصحيحها،‭ ‬ووضع‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭ ‬لأفضل‭ ‬التقاطعات،‭ ‬واختيار‭ ‬الفرس‭ ‬للفحل‭ ‬المناسب‭ ‬وضخ‭ ‬دماء‭ ‬جديدة‭.‬

وأكد‭ ‬خالد‭ ‬النابودة‭ ‬بانه‭ ‬قام‭ ‬بإعداد‭ ‬كتاب‭ ‬باللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والانجليزية،‭ ‬حول‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬واجهها‭ ‬كمربي‭ ‬للخيول‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬خلال‭ ‬الـ‭ ‬30‭ ‬عام‭ ‬الماضية،‭ ‬وذلك‭ ‬لتستفيد‭ ‬منها‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬المربين‭.‬

وشهدت‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الملتقى‭ ‬العالمي‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬رياضة‭ ‬سباقات‭ ‬الخيول‭ ‬العربية‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬ادارها‭ ‬كريم‭ ‬الطرهوني،‭ ‬نقاشا‭ ‬مستفيضاً‭ ‬في‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬نهضة‭ ‬الخيول‭ ‬العربية‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬النقاش‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬الشيبه‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬نادي‭ ‬أبوظبي‭ ‬للفروسية،‭ ‬وبيتر‭ ‬بوند‭ ‬رئيس‭ ‬الواهو،‭ ‬وسام‭ ‬شينسكي‭ ‬ممثل‭ ‬هيئة‭ ‬الإمارات‭ ‬لسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬وميلاني‭ ‬فانملبيرج‭ ‬من‭ ‬آفاك،‭ ‬وجيني‭ ‬هاينز‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمنظمة‭ ‬الخيول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭.‬

وخلص‭ ‬المتحدثون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نهضة‭ ‬سباقات‭ ‬الخيول‭ ‬العربية‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬السباقات‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬وزيادة‭ ‬الملاك‭ ‬والمنتجين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬زيادة‭ ‬الجوائز‭ ‬والرعاة،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الخيول‭ ‬واحضارها‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬ان‭ ‬لزم‭ ‬الامر‭ ‬للدول‭ ‬التي‭ ‬انحدر‭ ‬فيها‭ ‬الإنتاج،‭ ‬والتطلع‭ ‬للمضي‭ ‬قدماً‭.‬

وكان‭ ‬محور‭ ‬الجلسة‭ ‬الثالثة‭ ‬‮«‬الاعلام‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‮»‬،‭ ‬واستعرضت‭ ‬الجلسة‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تغطية‭ ‬سباقات‭ ‬الخيول‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة،‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالتغطية‭ ‬الإعلامية‭ ‬أسوة‭ ‬بالخيول‭ ‬المهجنة‭ ‬الأصيلة،‭ ‬وأدار‭ ‬الجلسة‭ ‬توفيق‭ ‬بركه،‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الاعلاميين‭ ‬المهتمين‭ ‬بصناعة‭ ‬الخيول‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭.‬

وتحدث‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬محمدي‭ ‬المعلق‭ ‬والمحلل‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬ريسنج،‭ ‬وديبي‭ ‬بورت،‭ ‬ودينيس‭ ‬هيرست،‭ ‬وشاميلا‭ ‬هانلي،‭ ‬والصحفي‭ ‬رينولد‭ ‬فيلا،‭ ‬والإعلامي‭ ‬جاري‭ ‬كابويل‭.‬

وأكد‭ ‬المتحدثون‭ ‬أن‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬تعطي‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الحريات‭ ‬لتغطية‭ ‬السباقات‭ ‬الحية،‭ ‬والتواصل‭ ‬البشري،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬فعالة‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان،‭ ‬مع‭ ‬بروز‭ ‬بعض‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬عن‭ ‬الخيول‭.‬

وأجمع‭ ‬المتحدثون‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الرعاية،‭ ‬والاهتمام‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬سباقات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬والتي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجوائز‭ ‬المقدمة،‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬السباقات‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬150‭ ‬سباقاً‭ ‬برعاية‭ ‬المهرجان‭.‬

وتواصلت‭ ‬الجلسات‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬للملتقى‭ ‬امس‭ ‬الخميس‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحاً،‭ ‬وتتصدر‭ ‬التحديات‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬سباقات‭ ‬الخيول‭ ‬العربية‭ ‬الجلسة‭ ‬الرابعة‭.‬

وتبدأ‭ ‬الجلسة‭ ‬الخامسة‭ ‬للملتقى‭ ‬في‭ ‬الواحدة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء،‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬سباقات‭ ‬الخيول‭ ‬العربية‮»‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يختتم‭ ‬الملتقي‭ ‬اعماله‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء،‭ ‬بالجلسة‭ ‬السادسة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬رياضة‭ ‬سباقات‭ ‬الخيول‭ ‬العربية‮»‬‭.‬

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