في انطلاق الجولة الخامسة من دوري زينالأهلي والحالة.. قمة تنافسية وتحد كبير

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- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الخامسة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024، وتقام على صالة اتحاد السلة بأم الحصم مباراتان تجمع الأولى بين فريقي المنامة والبحرين في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتليها عند السابعة والنصف مساءَ مواجهة ثانية تجمع بين فريقي الأهلي والحالة.
ومن المتوقع أن تشهد المواجهة الثانية بين الأهلي والحالة حضورا جماهيريا جيدا وبالخصوص من قبل جماهير الأهلي التي كانت راضية وسعيدة بالنتائج أمام الاتحاد والمحرق.
المنامة والبحرين
في اللقاء الأول لم تعد هنالك فرصة لتحقيق مفاجأة بين المنامة والبحرين كما حدث مرتين في الموسم الماضي أو الذي قبله حينما تمكن البحرين من الفوز على المنامة في الدور التمهيدي، اليوم فريق البحرين لا يستطيع التحليق لأنه بلا جناحين بعد أن استغنى عن محترفيه وجاء قرار مجلس الإدارة بعدم وجود ميزانية للتعاقد مع محترفين جدد، وبالتالي تغيرت طموحات وأهداف الفريق في الدوري، في المقابل يعد فريق المنامة الأفضل بلا منازع والدليل سلسلة الانتصارات والبطولات المتتالية التي يحققها منذ الموسم الماضي سواء على المستوى المحلي أو حتى الخارجي.
ولذلك تبدو المواجهة من جانب واحد إذا ما دخل المنامة بعناصره الأساسية مع المحترفين، وفي حال قرر المدرب الاعتماد على لاعبي الصف الثاني قد تشهد المواجهة ندية وتكافؤا ولكن تبقى الأفضلية للمنامة الذي يمتلك الخيارات البديلة والتي يستطيع من خلالها المدرب التحكم التام في مثل هذه المباريات.
ويقود المنامة المدرب اليوناني لينوس غافريال ولديه كوكبة من النجوم أصحاب الخبرة والشباب، ومحترفين على مستوى عال، في الجانب الآخر يقود البحرين المدرب الوطني علي عبدالغني ويعول على اللاعبين المحليين في تقديم مستوى مشرف أمام حامل اللقب بطل دوري غرب آسيا.
ويبحث المنامة عن فوزه الرابع للتقدم نحو الصدارة من دون خسارة، ويمتلك في رصيده 6 نقاط من ثلاثة انتصارات، بينما يمتلك البحرين في رصيده 5 نقاط من انتصارين وخسارة.
الأهلي والحالة
وتختلف هذه المواجهة تماما عن المباراة الأولى، حيث يدخلها الفريقان في ظل تنافس تاريخي وصراع نحو الاقتراب من حسم التأهل إلى الدورة السداسية، وقدم الأهلي والحالة مستويات مميزة في الجولة الماضية، واليوم مواجهتهما فيها الكثير من التنافس والتحدي، بين عقيل ميلاد مدرب الحالة وفريقه السابق الأهلي، وقد سبق للمدرب الفوز على الأهلي مع فرق محلية دربها من قبل.
ويدخل الأهلي المواجهة بنشوة الفوز على منافسه المحرق في الجولة الماضية، في حين تبدو معنويات لاعبي الحالة كبيرة والفريق بلا ضغوط بعد تحقيقه انتصارين مهمين على فريقين منافسين له وهما الاتحاد والنويدرات، وبالتالي حسابات الحالة للتأهل مريحة جدا.
ويمتلك الأهلي والحالة في رصيدهما 7 نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارة، فالأهلي خسر أمام النويدرات وفاز على سماهيج والاتحاد والمحرق، بينما فاز الحالة على الاتحاد وسماهيج والنويدرات وخسر أمام المنامة.
ومن المتوقع أن تشهد المباراة تنافسا كبيرا وتحديا بين الفريقين على أرضية الملعب، ورغم أن الترشيحات على الورق تنصب في صالح الأهلي لوجود عدد أكبر من النجوم أصحاب الخبرة، لكن الحالة بمقدوره أن يقلب التوقعات إذا ما طبق اللاعبون تعليمات مدربهم عقيل ميلاد بشكل دقيق.
ويضم كل فريق محترفين اثنين ما يعطي المباراة إثارة أكبر خاصة في الجانب الهجومي.
ويقود الأهلي المدرب التركي أنداك ياييسيير وقد قاد الفريق في منحى تصاعدي خلال آخر مباراتين، بينما يقود الحالة المدرب الوطني عقيل ميلاد الذي يحاول مع المجموعة الموجودة من اللاعبين والمحترفين تحقيق أفضل النتائج في هذا الموسم.
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