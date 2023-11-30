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في انطلاق الجولة الخامسة من دوري زينالأهلي والحالة.. قمة تنافسية وتحد كبير

11/30/2023 7:21:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00



تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وتقام‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬مباراتان‭ ‬تجمع‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬المنامة‭ ‬والبحرين‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬وتليها‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءَ‭ ‬مواجهة‭ ‬ثانية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬والحالة‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬المواجهة‭ ‬الثانية‭ ‬بين‭ ‬الأهلي‭ ‬والحالة‭ ‬حضورا‭ ‬جماهيريا‭ ‬جيدا‭ ‬وبالخصوص‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جماهير‭ ‬الأهلي‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬راضية‭ ‬وسعيدة‭ ‬بالنتائج‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬والمحرق‭.‬


المنامة‭ ‬والبحرين

في‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬هنالك‭ ‬فرصة‭ ‬لتحقيق‭ ‬مفاجأة‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬والبحرين‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬أو‭ ‬الذي‭ ‬قبله‭ ‬حينما‭ ‬تمكن‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي،‭ ‬اليوم‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬التحليق‭ ‬لأنه‭ ‬بلا‭ ‬جناحين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استغنى‭ ‬عن‭ ‬محترفيه‭ ‬وجاء‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬ميزانية‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترفين‭ ‬جدد،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تغيرت‭ ‬طموحات‭ ‬وأهداف‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬يعد‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬الأفضل‭ ‬بلا‭ ‬منازع‭ ‬والدليل‭ ‬سلسلة‭ ‬الانتصارات‭ ‬والبطولات‭ ‬المتتالية‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬منذ‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬الخارجي‭.‬

ولذلك‭ ‬تبدو‭ ‬المواجهة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬دخل‭ ‬المنامة‭ ‬بعناصره‭ ‬الأساسية‭ ‬مع‭ ‬المحترفين،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬قرر‭ ‬المدرب‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬لاعبي‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬قد‭ ‬تشهد‭ ‬المواجهة‭ ‬ندية‭ ‬وتكافؤا‭ ‬ولكن‭ ‬تبقى‭ ‬الأفضلية‭ ‬للمنامة‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬الخيارات‭ ‬البديلة‭ ‬والتي‭ ‬يستطيع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬المدرب‭ ‬التحكم‭ ‬التام‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭.‬

ويقود‭ ‬المنامة‭ ‬المدرب‭ ‬اليوناني‭ ‬لينوس‭ ‬غافريال‭ ‬ولديه‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬والشباب،‭ ‬ومحترفين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال،‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬يقود‭ ‬البحرين‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عبدالغني‭ ‬ويعول‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مستوى‭ ‬مشرف‭ ‬أمام‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬بطل‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭.‬

ويبحث‭ ‬المنامة‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬للتقدم‭ ‬نحو‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة،‭ ‬ويمتلك‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات،‭ ‬بينما‭ ‬يمتلك‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وخسارة‭.‬


الأهلي‭ ‬والحالة

وتختلف‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬يدخلها‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تنافس‭ ‬تاريخي‭ ‬وصراع‭ ‬نحو‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬وقدم‭ ‬الأهلي‭ ‬والحالة‭ ‬مستويات‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬واليوم‭ ‬مواجهتهما‭ ‬فيها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التنافس‭ ‬والتحدي،‭ ‬بين‭ ‬عقيل‭ ‬ميلاد‭ ‬مدرب‭ ‬الحالة‭ ‬وفريقه‭ ‬السابق‭ ‬الأهلي،‭ ‬وقد‭ ‬سبق‭ ‬للمدرب‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬مع‭ ‬فرق‭ ‬محلية‭ ‬دربها‭ ‬من‭ ‬قبل‭.‬

ويدخل‭ ‬الأهلي‭ ‬المواجهة‭ ‬بنشوة‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تبدو‭ ‬معنويات‭ ‬لاعبي‭ ‬الحالة‭ ‬كبيرة‭ ‬والفريق‭ ‬بلا‭ ‬ضغوط‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬انتصارين‭ ‬مهمين‭ ‬على‭ ‬فريقين‭ ‬منافسين‭ ‬له‭ ‬وهما‭ ‬الاتحاد‭ ‬والنويدرات،‭ ‬وبالتالي‭ ‬حسابات‭ ‬الحالة‭ ‬للتأهل‭ ‬مريحة‭ ‬جدا‭.‬

ويمتلك‭ ‬الأهلي‭ ‬والحالة‭ ‬في‭ ‬رصيدهما‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارة،‭ ‬فالأهلي‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬النويدرات‭ ‬وفاز‭ ‬على‭ ‬سماهيج‭ ‬والاتحاد‭ ‬والمحرق،‭ ‬بينما‭ ‬فاز‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬وسماهيج‭ ‬والنويدرات‭ ‬وخسر‭ ‬أمام‭ ‬المنامة‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬المباراة‭ ‬تنافسا‭ ‬كبيرا‭ ‬وتحديا‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬الترشيحات‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬تنصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الأهلي‭ ‬لوجود‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة،‭ ‬لكن‭ ‬الحالة‭ ‬بمقدوره‭ ‬أن‭ ‬يقلب‭ ‬التوقعات‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬طبق‭ ‬اللاعبون‭ ‬تعليمات‭ ‬مدربهم‭ ‬عقيل‭ ‬ميلاد‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭.‬

ويضم‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬محترفين‭ ‬اثنين‭ ‬ما‭ ‬يعطي‭ ‬المباراة‭ ‬إثارة‭ ‬أكبر‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الهجومي‭.‬

ويقود‭ ‬الأهلي‭ ‬المدرب‭ ‬التركي‭ ‬أنداك‭ ‬ياييسيير‭ ‬وقد‭ ‬قاد‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬منحى‭ ‬تصاعدي‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين،‭ ‬بينما‭ ‬يقود‭ ‬الحالة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬عقيل‭ ‬ميلاد‭ ‬الذي‭ ‬يحاول‭ ‬مع‭ ‬المجموعة‭ ‬الموجودة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمحترفين‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

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