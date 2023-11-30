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يسألونك عن الجولة ((6)) من دوري عيسى بن راشد العام للطائرةبني جمرة الحصان الأسود والنبيه صالح مزعج للكبار

11/30/2023 7:20:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا


سحبت‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬البساط‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬بقية‭ ‬الجولات‭ ‬السابقة‭ ‬وذلك‭ ‬لشدّة‭ ‬أهميتها‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬فريق،‭ ‬ما‭ ‬حدا‭ ‬بالمدرب‭ ‬المساعد‭ ‬في‭ ‬طائرة‭ ‬المحرق‭ ‬رمزي‭ ‬أحمد‭ ‬إلى‭ ‬القول‭ ‬إنّ‭ ‬مباراتهم‭ ‬مع‭ ‬جارهم‭ ‬البسيتين‭ ‬تمثل‭ ‬طريقا‭ ‬مفصليا‭ ‬إذ‭ ‬الفوز‭ ‬يؤهلهم‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬يعرف‭ ‬لدى‭ ‬أسرة‭ ‬اللعبة‭ ‬‮«‬بالدور‭ ‬السداسي‮»‬‭. ‬في‭ ‬السطور‭ ‬اللاحقة‭ ‬نحاول‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬عند‭ ‬عدّة‭ ‬محطات‭ ‬لنرى‭ ‬ماذا‭ ‬نقول‭ ‬عنها‭.‬


الكلام‭ ‬يدور‭ ‬حول‭ ‬بني‭ ‬جمرة

كثير‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬بمتابعة‭ ‬منافسات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬النجمة‭ ‬وبني‭ ‬جمرة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬انشغلوا‭ ‬بالسؤال‭ ‬الآتي‭: ‬لماذا‭ ‬خسر‭ ‬النجمة؟‭ ‬ولم‭ ‬يتطرق‭ ‬إلا‭ ‬القليل‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬السؤال‭ ‬الآتي‭: ‬كيف‭ ‬فاز‭ ‬بني‭ ‬جمرة؟

نحن‭ ‬هنا‭ ‬لسنا‭ ‬بصدد‭ ‬مادة‭ ‬تحليلية‭ ‬تتعلق‭ ‬بأسباب‭ ‬خسارة‭ ‬النجمة‭ ‬وعوامل‭ ‬فوز‭ ‬بني‭ ‬جمرة،‭ ‬ولكن‭ ‬نرى‭ ‬من‭ ‬جانبنا‭ ‬أنّ‭ ‬الجمريين‭ ‬هم‭ ‬الحصان‭ ‬الأسود‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام،‭ ‬ليس‭ ‬لأنهم‭ ‬فاجؤوا‭ ‬النجماوية،‭ ‬بل‭ ‬لأنهم‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬قدموا‭ ‬عربون‭ ‬الاحترام‭ ‬لفريقهم‭ ‬منذ‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬كفريق‭ ‬منظم‭ ‬يضم‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬عناصر‭ ‬طموحة‭ ‬ووراءهم‭ ‬مدرب‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يقف‭ ‬على‭ ‬قدميه‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التدريب‭ ‬ومجلس‭ ‬إدارة‭ ‬يتحرك‭ ‬بحسب‭ ‬قدراته‭ ‬وإمكاناته‭ ‬وفكره،‭ ‬وجاءت‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬وتمكن‭ ‬الجمريون‭ ‬من‭ ‬خطف‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬ولولا‭ ‬خبرة‭ ‬عناصر‭ ‬الأهلي‭ ‬ودهاء‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬لكان‭ ‬نسور‭ ‬الأهلي‭ ‬الضحية‭ ‬الثانية‭ ‬لبني‭ ‬جمرة‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬صيدا‭ ‬سهلا،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬معلقا‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬النجمة‭ ‬ويتوقف‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭.‬


النبيه‭ ‬صالح‭ ‬المزعج

شكل‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬إزعاجا‭ ‬للفرق‭ ‬الكبيرة،‭ ‬وما‭ ‬انتصاره‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬وخسارته‭ ‬بصعوبة‭ ‬من‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬إلا‭ ‬تأكيد‭ ‬لأنّ‭ ‬الفريق‭ ‬سيكون‭ ‬رقما‭ ‬صعبا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬ستصطك‭ ‬فيه‭ ‬الأسنة‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬إنّ‭ ‬محترفه‭ ‬النيجيري‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬قد‭ ‬كشّر‭ ‬عن‭ ‬أنيابه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬نجوم‭ ‬فريقه،‭ ‬ولا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نكشف‭ ‬سرا‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬قلنا‭ ‬إنّ‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬يحدوه‭ ‬الطموح‭ ‬لأن‭ ‬يكون‭ ‬ضمن‭ ‬أضلاع‭ ‬مربع‭ ‬الدوري‭.‬


علي‭ ‬مرهون‭ ‬تكتيكي

أثبت‭ ‬علي‭ ‬مرهون‭ ‬لاعب‭ ‬مركز4‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬أنه‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬التكتيكيين‭ ‬القلائل‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬ملاعبنا،‭ ‬ومشواره‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬لعب‭ ‬في‭ ‬صفوفها‭ ‬يؤكد‭ ‬ذلك،‭ ‬وما‭ ‬مشاركته‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬عندما‭ ‬دفع‭ ‬به‭ ‬الإيطالي‭ ‬لوسيو‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬زميله‭ ‬جاسم‭ ‬تركي‭ ‬إلا‭ ‬دليل،‭ ‬وبغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬تألق‭ ‬زميله‭ ‬إبراهيم‭ ‬محمد،‭ ‬وحضور‭ ‬حوائط‭ ‬الصد‭ ‬بقوة،‭ ‬وبروز‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬طاهر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخلفية،‭ ‬فإنّ‭ ‬مشاركة‭ ‬علي‭ ‬مرهون‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬كانت‭ ‬نقلة‭ ‬للفريق‭ ‬النصراوي؛‭ ‬إذ‭ ‬أعطى‭ ‬اللاعب‭ ‬منذ‭ ‬نزوله‭ ‬الأمان‭ ‬سواء‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بإرساله‭ ‬المؤثر‭ ‬أو‭ ‬بخبرته‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬التمركز‭ ‬الدفاعي‭ ‬الخلفي‭.‬


خالد‭ ‬سعود‭ ‬الموهوب

تمنيت‭ ‬شخصيا‭ ‬أن‭ ‬أرى‭ ‬الشاب‭ ‬خالد‭ ‬سعود‭ ‬لاعب‭ ‬مركز4‭ ‬ضمن‭ ‬التشكيل‭ ‬الأساس‭ ‬لطائرة‭ ‬النجمة‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬النصر،‭ ‬فهذا‭ ‬اللاعب‭ ‬أرى‭ ‬فيه‭ ‬الموهوبية‭ ‬ولا‭ ‬ينقصه‭ ‬إلا‭ ‬الفرصة‭ ‬حتى‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬إمكاناته‭ ‬وقدراته‭ ‬المهارية،‭ ‬وقد‭ ‬دفع‭ ‬به‭ ‬مدربه‭ ‬حمد‭ ‬عيد‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬مشاركته‭ ‬قد‭ ‬جاءت‭ ‬متأخرة‭ ‬بديلا‭ ‬لزميله‭ ‬أحمد‭ ‬صادق،‭ ‬فسعود‭ ‬يملك‭ ‬تفكير‭ ‬الكبار،‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬ما‭ ‬يدور‭ ‬في‭ ‬رأسه‭.‬


‮«‬لوسيو‮»‬‭ ‬فاجأ‭ ‬الجميع

لقد‭ ‬نزل‭ ‬اعتذار‭ ‬الإيطالي‭ ‬‮«‬لوسيو‭ ‬أورو‮»‬‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬النصر‭ ‬عن‭ ‬الاستمرار‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬بعيد‭ ‬فوز‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ ‬تحديدا‭ ‬كالصاعقة‭ ‬على‭ ‬النصراويين،‭ ‬وخاصة‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬ارتياحا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬النصراويين‭ ‬لما‭ ‬يقدمه‭ ‬الإيطالي‭ ‬وانعكاسه‭ ‬على‭ ‬الفريق،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬الرياح‭ ‬أتت‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يشتيه‭ ‬النصراويون،‭ ‬فظروف‭ ‬‮«‬لوسيو‮»‬‭ ‬الأسرية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬بقائه‭ ‬مع‭ ‬النصر،‭ ‬فالقائمون‭ ‬على‭ ‬شأن‭ ‬الفريق‭ ‬متفائلون‭ ‬رغم‭ ‬أنّ‭ ‬المغادرة‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬صعب‭ ‬وحرج،‭ ‬وما‭ ‬علينا‭ ‬إلا‭ ‬الانتظار‭.‬


النجمة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ناقصا

لم‭ ‬تكن‭ ‬خسارة‭ ‬النجمة‭ ‬نتيجة‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬هي‭ ‬الخسارة‭ ‬الوحيدة،‭ ‬بل‭ ‬الخسارة‭ ‬الكبرى‭ ‬هي‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬لاعبه‭ ‬وإحدى‭ ‬ركائزه‭ ‬الرئيسة‭ ‬حسن‭ ‬ضاحي‭ ‬بالتواء‭ ‬في‭ ‬كاحله‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو،‭ ‬بصراحة‭ ‬إصابة‭ ‬ضاحي‭ ‬قد‭ ‬ضاعفت‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬يمرّ‭ ‬بها‭ ‬الفريق‭ ‬وخاصة‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬مباراة‭ ‬حياة‭ ‬أو‭ ‬موت‭ ‬تنتظره‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬القادمة،‭ ‬ويحتاج‭ ‬فيها‭ ‬النجمة‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬وحده‭.‬


مغامرة‭ ‬ناجحة

لقد‭ ‬نجح‭ ‬البرازيلي‭ ‬كاكاروتو‭ ‬في‭ ‬مغامرته‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬فريقه‭ ‬الأخير‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬فيه‭ ‬فريقه‭ ‬بصعوبة،‭ ‬إذ‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬سحب‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬رئيسين‭ ‬من‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬صعبة‭ ‬وكان‭ ‬الفريق‭ ‬متخلفا‭ ‬في‭ ‬النتيجة؛‭ ‬هم‭ ‬محمود‭ ‬عبدالواحد‭ ‬وعبدالله‭ ‬محمد‭ ‬وعلي‭ ‬حبيب،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬المغامرة‭ ‬نجحت‭ ‬وكانت‭ ‬البدائل‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬أوليت‭ ‬لهم‭.‬


بروفة‭ ‬‮«‬فيديو‭ ‬التحدي‮»‬

شهدت‭ ‬مباراة‭ ‬الدير‭ ‬والمعامير‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬تجربة‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬فيدو‭ ‬التحدي‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬مبادرة‭ ‬جيدة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد،‭ ‬رغم‭ ‬أنّ‭ ‬التجربة‭ ‬شابها‭ ‬توقف‭ ‬المباراة‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬انتظار‭ ‬ما‭ ‬يسفر‭ ‬عنه‭ ‬قرار‭ ‬‮«‬فيديو‭ ‬التحدي‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬شاهدنا‭ ‬أنّ‭ ‬شاشة‭ ‬الصالة‭ ‬لا‭ ‬تعرض‭ ‬صورة‭ ‬الخطأ،‭ ‬وإنما‭ ‬كان‭ ‬الفريقان‭ ‬يتلقيان‭ ‬الخبر‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬المساعد‭ ‬شفويا،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬مدربي‭ ‬الفريقين‭ ‬يتحفظان‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬القرارات‭.‬

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