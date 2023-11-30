يسألونك عن الجولة ((6)) من دوري عيسى بن راشد العام للطائرةبني جمرة الحصان الأسود والنبيه صالح مزعج للكبار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي ميرزا
سحبت الجولة السادسة من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة البساط من تحت بقية الجولات السابقة وذلك لشدّة أهميتها لأكثر من فريق، ما حدا بالمدرب المساعد في طائرة المحرق رمزي أحمد إلى القول إنّ مباراتهم مع جارهم البسيتين تمثل طريقا مفصليا إذ الفوز يؤهلهم مباشرة إلى دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة الذي يعرف لدى أسرة اللعبة «بالدور السداسي». في السطور اللاحقة نحاول أن نتوقف عند عدّة محطات لنرى ماذا نقول عنها.
الكلام يدور حول بني جمرة
كثير من المهتمين بمتابعة منافسات الكرة الطائرة بعد مباراة النجمة وبني جمرة في الجولة الخامسة انشغلوا بالسؤال الآتي: لماذا خسر النجمة؟ ولم يتطرق إلا القليل منهم إلى السؤال الآتي: كيف فاز بني جمرة؟
نحن هنا لسنا بصدد مادة تحليلية تتعلق بأسباب خسارة النجمة وعوامل فوز بني جمرة، ولكن نرى من جانبنا أنّ الجمريين هم الحصان الأسود في الدور التمهيدي من دوري عيسى بن راشد العام، ليس لأنهم فاجؤوا النجماوية، بل لأنهم قبل ذلك قدموا عربون الاحترام لفريقهم منذ الجولة الأولى أمام فريق التضامن كفريق منظم يضم في صفوفه عناصر طموحة ووراءهم مدرب يريد أن يقف على قدميه في عالم التدريب ومجلس إدارة يتحرك بحسب قدراته وإمكاناته وفكره، وجاءت مباراة الفريق أمام الأهلي وتمكن الجمريون من خطف الشوط الأول، ولولا خبرة عناصر الأهلي ودهاء الأرجنتيني إليقيتا مدرب الفريق لكان نسور الأهلي الضحية الثانية لبني جمرة الذي لم يكن في المباراة صيدا سهلا، ولا يزال التأهل إلى دوري عيسى بن راشد معلقا بينه وبين النجمة ويتوقف على نتيجة الفريقين في الجولة الأخيرة.
النبيه صالح المزعج
شكل فريق النبيه صالح إزعاجا للفرق الكبيرة، وما انتصاره على فريق المحرق وخسارته بصعوبة من دار كليب إلا تأكيد لأنّ الفريق سيكون رقما صعبا في دوري عيسى بن راشد الذي «ستصطك فيه الأسنة»، بل إنّ محترفه النيجيري هذا الأخير قد كشّر عن أنيابه في المباراة الأخيرة وقد كان في مقدمة نجوم فريقه، ولا نريد أن نكشف سرا متى ما قلنا إنّ النبيه صالح يحدوه الطموح لأن يكون ضمن أضلاع مربع الدوري.
علي مرهون تكتيكي
أثبت علي مرهون لاعب مركز4 في صفوف فريق النصر أنه واحد من اللاعبين التكتيكيين القلائل الموجودين في ملاعبنا، ومشواره مع الأندية التي لعب في صفوفها يؤكد ذلك، وما مشاركته الأخيرة أمام فريق النجمة عندما دفع به الإيطالي لوسيو بدلا من زميله جاسم تركي إلا دليل، وبغض النظر عن تألق زميله إبراهيم محمد، وحضور حوائط الصد بقوة، وبروز يوسف محمد طاهر في المنطقة الخلفية، فإنّ مشاركة علي مرهون في المباراة كانت نقلة للفريق النصراوي؛ إذ أعطى اللاعب منذ نزوله الأمان سواء تعلق الأمر بإرساله المؤثر أو بخبرته في قيادة التمركز الدفاعي الخلفي.
خالد سعود الموهوب
تمنيت شخصيا أن أرى الشاب خالد سعود لاعب مركز4 ضمن التشكيل الأساس لطائرة النجمة خلال مباراة الفريق أمام النصر، فهذا اللاعب أرى فيه الموهوبية ولا ينقصه إلا الفرصة حتى يعبر عن إمكاناته وقدراته المهارية، وقد دفع به مدربه حمد عيد في المباراة غير أنّ مشاركته قد جاءت متأخرة بديلا لزميله أحمد صادق، فسعود يملك تفكير الكبار، وقادر على تنفيذ ما يدور في رأسه.
«لوسيو» فاجأ الجميع
لقد نزل اعتذار الإيطالي «لوسيو أورو» مدرب طائرة النصر عن الاستمرار مع فريقه بعيد فوز الأخير على النجمة تحديدا كالصاعقة على النصراويين، وخاصة أنّ هناك ارتياحا كبيرا من النصراويين لما يقدمه الإيطالي وانعكاسه على الفريق، غير أنّ الرياح أتت بما لا يشتيه النصراويون، فظروف «لوسيو» الأسرية على ما يبدو أقوى من بقائه مع النصر، فالقائمون على شأن الفريق متفائلون رغم أنّ المغادرة جاءت في توقيت صعب وحرج، وما علينا إلا الانتظار.
النجمة لم يكن ناقصا
لم تكن خسارة النجمة نتيجة مباراته أمام بني جمرة هي الخسارة الوحيدة، بل الخسارة الكبرى هي الإصابة التي تعرض لها لاعبه وإحدى ركائزه الرئيسة حسن ضاحي بالتواء في كاحله على ما يبدو، بصراحة إصابة ضاحي قد ضاعفت الظروف التي يمرّ بها الفريق وخاصة أنّ هناك مباراة حياة أو موت تنتظره أمام الأهلي في الجولة الأخيرة القادمة، ويحتاج فيها النجمة إلى الفوز وحده.
مغامرة ناجحة
لقد نجح البرازيلي كاكاروتو في مغامرته خلال لقاء فريقه الأخير أمام فريق النبيه صالح الذي فاز فيه فريقه بصعوبة، إذ خلال الشوط الرابع سحب ثلاثة لاعبين رئيسين من الملعب في ظروف صعبة وكان الفريق متخلفا في النتيجة؛ هم محمود عبدالواحد وعبدالله محمد وعلي حبيب، غير أنّ المغامرة نجحت وكانت البدائل في مستوى الثقة التي أوليت لهم.
بروفة «فيديو التحدي»
شهدت مباراة الدير والمعامير ضمن منافسات الجولة السادسة تجربة تقنية «فيدو التحدي» وهي مبادرة جيدة من الاتحاد، رغم أنّ التجربة شابها توقف المباراة كثيرا في سبيل انتظار ما يسفر عنه قرار «فيديو التحدي»، بل شاهدنا أنّ شاشة الصالة لا تعرض صورة الخطأ، وإنما كان الفريقان يتلقيان الخبر من الحكم المساعد شفويا، ما جعل مدربي الفريقين يتحفظان على بعض القرارات.
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