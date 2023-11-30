يوفنتوس لخطف الصدارة قبل موقعة إنتر ونابولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميلانو‭ -

(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ستكون‭ ‬صدارة‭ ‬إنتر‭ ‬للدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬المحك‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬نابولي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يمتلك‭ ‬يوفنتوس‭ ‬فرصة‭ ‬انتزاع‭ ‬صدارة‭ ‬مؤقتة‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬مضيفه‭ ‬مونتسا‭ ‬بافتتاح‭ ‬المرحلة‭

‬اليوم‭ ‬الجمعة‭.‬

ويتصدر‭ ‬‮«‬نيراتسوري‮»‬‭ ‬ترتيب‭ ‬‮«‬سيري‭ ‬أ‮»‬‭ ‬حاليًا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تعادلهما‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬تورينو،‭ ‬لكنه‭ ‬سيواجه‭ ‬امتحاناً‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬شأنًا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إيطاليا‭ ‬بمواجهة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭.‬

ولا‭ ‬يدخل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي‭ ‬اللقاء‭ ‬المرتقب‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬كونه‭ ‬تعادل‭ ‬أيضا‭ ‬أمام‭ ‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي‭ ‬3‭-‬3‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الاربعاء،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يضعه‭ ‬امام‭ ‬اختبار‭ ‬تخطي‭ ‬جدول‭ ‬المباريات‭ ‬المزدحم‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭.‬

وذلك‭ ‬هو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سعى‭ ‬إنزاغي‭ ‬الى‭ ‬تطويق‭ ‬ذيوله‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬مداورة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬امام‭ ‬بنفيكا‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬عوّض‭ ‬فيه‭ ‬انتر‭ ‬تأخره‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬ليحتفظ‭ ‬بحظوظه‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬تصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬بظل‭ ‬تساويه‭ ‬بالنقاط‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الإسباني‭ ‬المتصدر‭ ‬الحالي‭.‬

لكنّ‭ ‬ظروف‭ ‬نابولي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬مؤاتية‭ ‬لإنتر‭ ‬لوقف‭ ‬نزيف‭ ‬النقاط‭ ‬والعودة‭ ‬بانتصار،‭ ‬إذ‭ ‬يعاني‭ ‬النادي‭ ‬الجنوبي‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬وهو‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬أسباب‭ ‬إطاحة‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬غارسيا‭ ‬الذي‭ ‬استُبدل‭ ‬بوالتر‭ ‬ماتزاري‭ ‬أخيرًا‭.‬

واكتفى‭ ‬نابولي‭ ‬بتحقيق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬وسيسعى‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬أوتي‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬لتغيير‭ ‬هذه‭ ‬الصورة‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬إنتر‭ ‬ساعياً‭ ‬أيضاً‭ ‬الى‭ ‬تعويض‭ ‬خسارته‭ ‬الكبيرة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬2‭-‬4‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الأمّ،‭ ‬علماً‭ ‬أنّ‭ ‬بطل‭ ‬إيطاليا‭ ‬أظهر‭ ‬بعض‭ ‬لمحات‭ ‬استعادة‭ ‬عافيته‭. ‬وستكون‭ ‬مباراة‭ ‬الاحد‭ ‬الاولى‭ ‬لماتزاري‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬نابولي‭ ‬منذ‭ ‬عودته‭ ‬لقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬حالياً‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬وسيمني‭ ‬النفس‭ ‬بتقليص‭ ‬فارق‭ ‬الثماني‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬انتر‭ ‬المتصدر‭.‬





عودة‭ ‬المصابين‭ ‬

وقد‭ ‬يدخل‭ ‬إنتر‭ ‬إلى‭ ‬مواجهته‭ ‬امام‭ ‬نابولي‭ ‬وهو‭ ‬خارج‭ ‬الصدارة،‭ ‬حيث‭ ‬سيخوض‭ ‬يوفنتوس‭ ‬مباراته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬قبله،‭ ‬وذلك‭ ‬بمواجهة‭ ‬مضيفه‭ ‬مونتسا‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭.‬

ويواجه‭ ‬يوفي‭ ‬فريقاً‭ ‬مندفعاً‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬لقمة‭ ‬سائغة‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭

‬دوري‭ ‬الاضواء،‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬مونتسا‭ ‬حالياً‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭.‬

وأظهر‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬رافاييلي‭ ‬بالادينو‭ ‬شراسة‭ ‬كبيرة‭ ‬ويضع‭ ‬آماله‭ ‬على‭ ‬أندريا‭ ‬كولباني‭ ‬احد‭ ‬ابرز‭ ‬اكتشافات‭ ‬الموسم‭ ‬بعدما‭ ‬سجّل‭ ‬المهاجم‭ ‬البالغ‭ ‬24‭ ‬عامًا‭ ‬ستة‭ ‬اهداف‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬باتت‭ ‬أزمة‭ ‬الإصابات‭ ‬خلف‭ ‬يوفنتوس‭ ‬حيث‭ ‬سيستعيد‭ ‬خدمات‭ ‬مانويل‭ ‬لوكاتيلي‭ ‬في‭ ‬الوسط،‭ ‬فيما‭ ‬بدا‭ ‬انّ‭ ‬الثنائي‭ ‬فيديريكو‭ ‬كييزا‭ ‬والصربي‭ ‬دوشان‭ ‬فلاهوفيتش‭ ‬قد‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬مستواه‭ ‬قبل‭ ‬قمة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬إنتر‭ ‬التي‭ ‬انحدرت‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬بدنية‭ ‬حادة‭.‬

اما‭ ‬ميلان‭ ‬ثالث‭ ‬الترتيب،‭ ‬فسيحتاج‭ ‬الى‭ ‬مصالحة‭ ‬جماهيره‭ ‬بعد‭ ‬فقدان‭ ‬آماله‭ ‬بالتأهل‭ ‬الى‭ ‬الادوار‭ ‬الاقصائية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭ ‬اثر‭ ‬خسارته‭ ‬الاخيرة‭ ‬امام‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الالماني،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬شهد‭ ‬اصابة‭ ‬لاعب‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭.‬

وتعرّض‭ ‬المدافع‭ ‬الالماني‭ ‬ماليك‭ ‬تياو‭ ‬لاصابة‭ ‬قوية،‭ ‬لينضم‭ ‬الى‭ ‬قائمة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الغيابات‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬روسونيري‭ ‬وفي‭ ‬طليعتها‭ ‬نجم‭ ‬الفريق‭ ‬البرتغالي‭ ‬رافايل‭ ‬لياو،‭ ‬فيما‭ ‬سيخوض‭ ‬ميلان‭ ‬اختبارا‭ ‬ليس‭ ‬بسهل‭ ‬امام‭ ‬فروزينوني‭ ‬عاشر‭ ‬الترتيب‭ ‬والفائز‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الاخيرة‭ ‬على‭ ‬جنوى‭ ‬2‭-‬1‭. ‬وسيكون‭ ‬مدرب‭ ‬ميلان‭ ‬ستيفان‭ ‬بيولي‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬شديد‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬حقق‭ ‬فريقه‭ ‬فوزين‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬لذا‭ ‬فإنّ‭ ‬الخسارة‭ ‬ستضعه‭ ‬أمام‭ ‬مأزق‭ ‬إضافي‭.‬

لاعب‭ ‬تحت‭ ‬المجهر‭: ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهن

لا‭ ‬يمكن‭ ‬تجاوز‭ ‬حجم‭ ‬وأهمية‭ ‬تأثير‭ ‬المهاجم‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهن‭ ‬على‭ ‬نابولي،‭ ‬وستكون‭ ‬آمال‭ ‬جماهير‭ ‬النادي‭ ‬الجنوبي‭ ‬معقودة‭ ‬عليه‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الاحد‭. ‬ويُعد‭ ‬دفاع‭ ‬انتر‭ ‬الافضل‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬حيث‭ ‬تلقت‭ ‬شباكه‭ ‬سبعة‭ ‬أهداف‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مباراة،‭ ‬لذا‭ ‬سيكون‭ ‬أوسيمهن‭ ‬تحت‭ ‬اختبار‭ ‬دكّ‭ ‬شباك‭ ‬نيراتزوري‭ ‬بعد‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬الاصابة‭.‬

ونتيجة‭ ‬إصابته‭ ‬واداء‭ ‬فريقه‭ ‬المتفاوت،‭ ‬يتخلف‭ ‬أوسيمهن‭ ‬بفارق‭ ‬سبعة‭ ‬اهداف‭ ‬عن‭ ‬هدّاف‭ ‬إنتر‭ ‬والدوري‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس‭.‬