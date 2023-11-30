-->

Friday, 01 December 2023 07:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نيس وسان جيرمان يواصلان الصراع على صدارة الدوري الفرنسي

11/30/2023 7:20:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يتطلع‭ ‬فريق‭ ‬نيس‭ ‬لاعتلاء‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ولو‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت،‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬نانت‭ ‬غدًا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭.‬

ويحتل‭ ‬نيس‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬برصيد‭ ‬29‭ ‬نقطة،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬خلف‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان،‭ ‬المتصدر‭.‬

وحقق‭ ‬فريق‭ ‬نيس‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬نتائج‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬المسابقة،‭ ‬حيث‭ ‬أنه‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬لقاء‭ ‬بالدوري‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وحقق‭ ‬خمس‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ست‭ ‬مواجهات‭.‬

وفشل‭ ‬فريق‭ ‬نيس‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نانت‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مواجهتين‭ ‬جمعتهما‭ ‬بالدوري‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬تعادلا‭ ‬خلالهما‭.‬

ويأمل‭ ‬نيس‭ ‬في‭ ‬تفادي‭ ‬الخسارة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬لا‭ ‬البوجوار،‭ ‬معقل‭ ‬فريق‭ ‬نانت،‭ ‬خاصة‭ ‬وأنه‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬زيارات‭. ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬بمباراتين‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬مباراة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يسعى‭ ‬فريق‭ ‬نانت‭ ‬لتحقيق‭ ‬أول‭ ‬انتصار‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬وتعادل،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحسين‭ ‬مركزه‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب،‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬15‭ ‬نقطة‭.‬

ورغم‭ ‬عدم‭ ‬تحقيق‭ ‬نانت‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬بالدوري‭ ‬أمام‭ ‬نيس،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تفاؤل‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬نانت‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬نيس‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وفي‭ ‬ذات‭ ‬اليوم‭ ‬أيضا،‭ ‬يلتقي‭ ‬لانس‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬ليون،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬يبحث‭ ‬فيها‭ ‬ليون‭ ‬عن‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬لاسيما‭ ‬وأنه‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬سوى‭ ‬انتصار‭ ‬وحيد‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬ويقبع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يسعى‭ ‬فريق‭ ‬لانس‭ ‬لتحقيق‭ ‬انتصاره‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬للتقدم‭ ‬خطوة‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬حاليا‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬برصيد‭ ‬19‭ ‬نقطة‭.‬


باريس‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صدارة

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬يتطلع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب،‭ ‬التي‭ ‬يحتلها‭ ‬برصيد‭ ‬30‭ ‬نقطة،‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬مضيفه‭ ‬لوهافر‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭.‬

ويدخل‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬اللقاء‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬ست‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬بالدوري،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬تسع‭ ‬مواجهات‭ ‬بالدوري‭.‬

وتصب‭ ‬التوقعات‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬لحصد‭ ‬نقاط‭ ‬المباراة‭ ‬كاملة‭ ‬نظرا‭ ‬لفارق‭ ‬الإمكانات‭ ‬بين‭ ‬الفريقين،‭ ‬ولكن‭ ‬يخشى‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬من‭ ‬تألق‭ ‬لو‭ ‬هافر‭ ‬مؤخرا،‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬خمس‭ ‬مواجهات‭ ‬بالدوري‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يريد‭ ‬لو‭ ‬هافر،‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ ‬16‭ ‬نقطة،‭ ‬تحقيق‭ ‬المفاجأة‭ ‬والخروج‭ ‬بنقطة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أمام‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬خمس‭ ‬مواجهات‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬سوى‭ ‬انتصار‭ ‬وحيد‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭. ‬والتقى‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬سابقة،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬في‭ ‬عشر‭ ‬مباريات،‭ ‬وفاز‭ ‬لو‭ ‬هافر‭ ‬بمباراتين‭ ‬وتعادلا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭. ‬وفي‭ ‬بقية‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬يلتقي‭ ‬موناكو‭ ‬مع‭ ‬مونبيلييه،‭ ‬وتولوز‭ ‬مع‭ ‬لوريان،‭ ‬وستاد‭ ‬بريست‭ ‬مع‭ ‬كليرمون‭ ‬فوت،‭ ‬وليل‭ ‬مع‭ ‬ميتز،‭ ‬ومارسيليا‭ ‬مع‭ ‬رين‭.‬

وتفتتح‭ ‬مباريات‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬ستاد‭ ‬ريمس‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬ستراسبورج‭.‬

MENAFN30112023000055011008ID1107518528

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث