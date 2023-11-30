نيس وسان جيرمان يواصلان الصراع على صدارة الدوري الفرنسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يتطلع‭ ‬فريق‭ ‬نيس‭ ‬لاعتلاء‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ولو‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت،‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬نانت‭ ‬غدًا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭.‬

ويحتل‭ ‬نيس‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬برصيد‭ ‬29‭ ‬نقطة،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬خلف‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان،‭ ‬المتصدر‭.‬

وحقق‭ ‬فريق‭ ‬نيس‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬نتائج‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬المسابقة،‭ ‬حيث‭ ‬أنه‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬لقاء‭ ‬بالدوري‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وحقق‭ ‬خمس‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ست‭ ‬مواجهات‭.‬

وفشل‭ ‬فريق‭ ‬نيس‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نانت‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مواجهتين‭ ‬جمعتهما‭ ‬بالدوري‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬تعادلا‭ ‬خلالهما‭.‬

ويأمل‭ ‬نيس‭ ‬في‭ ‬تفادي‭ ‬الخسارة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬لا‭ ‬البوجوار،‭ ‬معقل‭ ‬فريق‭ ‬نانت،‭ ‬خاصة‭ ‬وأنه‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬زيارات‭. ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬بمباراتين‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬مباراة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يسعى‭ ‬فريق‭ ‬نانت‭ ‬لتحقيق‭ ‬أول‭ ‬انتصار‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬وتعادل،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحسين‭ ‬مركزه‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب،‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬15‭ ‬نقطة‭.‬

ورغم‭ ‬عدم‭ ‬تحقيق‭ ‬نانت‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬بالدوري‭ ‬أمام‭ ‬نيس،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تفاؤل‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬نانت‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬نيس‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وفي‭ ‬ذات‭ ‬اليوم‭ ‬أيضا،‭ ‬يلتقي‭ ‬لانس‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬ليون،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬يبحث‭ ‬فيها‭ ‬ليون‭ ‬عن‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬لاسيما‭ ‬وأنه‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬سوى‭ ‬انتصار‭ ‬وحيد‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬ويقبع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يسعى‭ ‬فريق‭ ‬لانس‭ ‬لتحقيق‭ ‬انتصاره‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬للتقدم‭ ‬خطوة‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬حاليا‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬برصيد‭ ‬19‭ ‬نقطة‭.‬





باريس‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صدارة

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬يتطلع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب،‭ ‬التي‭ ‬يحتلها‭ ‬برصيد‭ ‬30‭ ‬نقطة،‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬مضيفه‭ ‬لوهافر‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭.‬

ويدخل‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬اللقاء‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬ست‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬بالدوري،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬تسع‭ ‬مواجهات‭ ‬بالدوري‭.‬

وتصب‭ ‬التوقعات‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬لحصد‭ ‬نقاط‭ ‬المباراة‭ ‬كاملة‭ ‬نظرا‭ ‬لفارق‭ ‬الإمكانات‭ ‬بين‭ ‬الفريقين،‭ ‬ولكن‭ ‬يخشى‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬من‭ ‬تألق‭ ‬لو‭ ‬هافر‭ ‬مؤخرا،‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬خمس‭ ‬مواجهات‭ ‬بالدوري‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يريد‭ ‬لو‭ ‬هافر،‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ ‬16‭ ‬نقطة،‭ ‬تحقيق‭ ‬المفاجأة‭ ‬والخروج‭ ‬بنقطة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أمام‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬خمس‭ ‬مواجهات‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬سوى‭ ‬انتصار‭ ‬وحيد‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭. ‬والتقى‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬سابقة،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬في‭ ‬عشر‭ ‬مباريات،‭ ‬وفاز‭ ‬لو‭ ‬هافر‭ ‬بمباراتين‭ ‬وتعادلا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭. ‬وفي‭ ‬بقية‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬يلتقي‭ ‬موناكو‭ ‬مع‭ ‬مونبيلييه،‭ ‬وتولوز‭ ‬مع‭ ‬لوريان،‭ ‬وستاد‭ ‬بريست‭ ‬مع‭ ‬كليرمون‭ ‬فوت،‭ ‬وليل‭ ‬مع‭ ‬ميتز،‭ ‬ومارسيليا‭ ‬مع‭ ‬رين‭.‬

وتفتتح‭ ‬مباريات‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬ستاد‭ ‬ريمس‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬ستراسبورج‭.‬