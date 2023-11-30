الأرجنتين تواصل صدارتها وإنجلترا تزيح البرازيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حافظت‭ ‬الارجنتين،‭ ‬بطلة‭ ‬العالم،‭ ‬على‭ ‬صدارتها‭ ‬للتصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الصادر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬وإنكلترا‭ ‬التي‭ ‬انتزعت‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬البرازيل‭.‬

وبعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دارها‭ ‬بالماراكانا‭ ‬1‭-‬0‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬تمسّكت‭ ‬الارجنتين‭ ‬بالصدارة‭ ‬وأعادت‭ ‬البرازيل‭ ‬مركزين‭ ‬الى‭ ‬الوراء‭ ‬لتحتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭.‬

أما‭ ‬فرنسا‭ ‬التي‭ ‬حلّت‭ ‬وصيفة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬فاستمرت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬تعادلها‭ ‬الاخير‭ ‬امام‭ ‬اليونان‭ ‬2‭-‬2‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭.‬

وتراجعت‭ ‬ألمانيا‭ ‬بعد‭ ‬خسارتيها‭ ‬الوديتين‭ ‬الاخيرتين‭ ‬امام‭ ‬تركيا‭ ‬2‭-‬3‭ ‬والنمسا‭ ‬0‭-‬2‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭.‬

عربيًا،‭ ‬بقيت‭ ‬المغرب‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬الافضل‭ ‬واحتلت‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر،‭ ‬امام‭ ‬تونس‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬4‭ ‬مراكز‭ ‬لتصبح‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬28‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬والجزائر‭ (‬30‭) ‬ومصر‭ (‬33‭) ‬والسعودية‭ (‬56‭).‬





‭- ‬تصنيف‭ ‬المنتخبات‭ ‬العشرة‭ ‬الأوائل‭:‬

1-‭ ‬الارجنتين

2-‭ ‬فرنسا

3-‭ ‬انكلترا‭ (+‬1‭)‬

4-‭ ‬بلجيكا‭ (+‬1‭)‬

5-‭ ‬البرازيل‭ (-‬2‭)‬

6-‭ ‬هولندا‭ (+‬1‭)‬

7-‭ ‬البرتغال‭ (-‬1‭)‬

8-‭ ‬اسبانيا‭ ‬

9-‭ ‬إيطاليا

10-‭ ‬كرواتيا



