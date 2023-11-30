الغرافة للاحتفاظ بالصدارة وعودة السد والدحيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الدوحة - (أ ف ب) : يسعى الغرافة للتمسك بصدارة الدوري القطري لكرة القدم عندما يلتقي الوكرة غدا السبت لحساب الجولة العاشرة التي تشهد عودة السد والدحيل بعد الغياب عن الجولة الماضية.
ويبحث الغرافة المتصدر برصيد 22 نقطة (9 مباريات) بفارق ثلاث نقاط عن السد (7 مباريات) للنسج على منوال الجولات الأربع الأخيرة بحثا عن الانتصار الخامس تواليا، وضمان البقاء في ريادة جدول الترتيب.
ويسعى الوكرة لاستعادة التوزان سريعا بعدما مني في الجولة الماضية بالخسارة الأولى في الدوري عندما سقط امام العربي 1-2 دون أن تؤثر الخسارة على مركزه الثالث برصيد 17 نقطة، مع مباراة مؤجلة امام الدحيل.
وكان الغرافة قد عانى الأمرين قبل ان يتفوق على ام صلال بهدفين لهدف في وقت قاتل، بغياب الجزائري ياسين إبراهيمي النجم الأول للفريق ومتصدر لائحة الهدافين، والذي ستشكل عودته أمام الوكرة دفعا فنيا ومعنويا لفريقه.
السد يدخل بنشوة الفوز
وسيعود السد ثاني الترتيب برصيد 19 نقطة، مع مباراتين مؤجلتين امام العربي والدحيل الى
الظهور في الدوري الخميس عندما يلتقي الشمال صاحب المركز الثامن برصيد 9 نقاط.
ويدخل السد الذي اقال مدربه البرتغالي برونو ميغيل وعيّن لاعبه السابق وسام رزق، المباراة منتشيا بانتصار على الشارقة الإماراتي 2-صفر خارج الأرض
في المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا ليحي آماله في بلوغ الدور ثمن النهائي.
وقال وسام رزق «الانتصار في المباريات، جزء اصيل من ثقافة السد الذي تشرفت باللعب له لسنوات طويلة، وأقوده الآن كمدرب، هدفنا سيكون النقاط الثلاث قبل العودة للواجهة القارية».
وأضاف «سعيد جدا بالبداية الرائعة لي مع الفريق بالفوز على الشارقة قاريا والإبقاء على حظوظ التأهل، لكننا الآن نركز على المهمة المقبلة في الدوري بمواجهة الشمال وننشد تحقيق هدفنا وجني النقاط الثلاث».
بدوره قال السويدي بويا اسباغي مدرب الشمال «لا شك أنها مواجهة صعبة امام فريق مدجج بالنجوم، لكن المباريات لا تكسب قبل أن تلعب، واثق بقدرة اللاعبين على تقديم افضل مستوى ممكن لخروج بنتيجة إيجابية».
واضاف «الحالة المعنوية مرتفعة بفضل الفوز في المباراتين الأخيرتين في الدوري، وهذا ما يشكل دفعا معنويا كبيرا للقتال بحثا عن تحقيق هدفنا بالخروج بالنتيجة التي ترضينا».
الدحيل يعود للظهور
وعلى غرار السد، يعود الدحيل الرابع برصيد 16 نقطة مع مباراتين مؤجلتين، للظهور بعدما غاب عن الجولة الماضية، عندما يلتقي ام صلال صاحب المركز السادس برصيد 11 نقطة.
وكان الدحيل قد حقق فوزا بدا معنويا على الاستقلال الطاجيكي بدوري ابطال آسيا بهدفين دون رد في المجموعة الخامسة، ذلك ان النقاط الثلاث لم تسعف الفريق في الاحتفاظ بحظوظه في التأهل.
بالمقابل عاود أم صلال النتائج السلبية بعدما كان قد سقط أمام الغرافة في وقت متأخر 1-2 مكتفيا بانتصار وحيد في المباريات الأربع الأخيرة.
وفي مواجهة أخرى، يمني العربي وصيف النسخة السابقة، النفس
بمواصلة الصحوة بتحقق فوز ثان تواليا، عندما يواجه المرخية الذي يعاني الأمرين.
وكان العربي قد صحح مساره بعد خسارتين متتاليتين عندما قلب تأخره امام الوكرة الى انتصار ثمين 2-1 ليرفع رصيده الى النقطة التاسعة في المركز السابع مع مباراة مؤجلة أمام السد.
بالمقابل كان المرخية قد مني بالخسارة الثالثة تواليا والثامنة في الموسم، عندما سقط امام الأهلي 2-صفر ليتجمد رصيده عند النقاط الثلاث في المركز الأخير.
ويسعى الريان الخامس بـ 16 نقطة، لتصويب أوضاعه بعد تعادل سلبي مخيب أمام معيذر في الجولة الماضية، عندما يواجه الأهلي. ولن تكون مهمة فريق الدرب البرتغالي ليوناردو جارديم الذي اكتفى بفوز وحيد في المباريات الخمس الأخيرة، سهلة امام «العميد» الذي استعاد التوازن عقب تجاوز المرخية 2-صفر ليصل الى النقطة التاسعة في المركز التاسع .
ويبحث قطر العاشر بـ 8 نقاط عن تدارك الخسارتين المتتاليتين في الجولتين الأخيرتين، عندما يواجه معيذر (قبل الأخير بـ 5 نقاط) والذي خرج بتعادل مرض امام الريان سلبيا.
MENAFN30112023000055011008ID1107518526