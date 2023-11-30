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الغرافة للاحتفاظ بالصدارة وعودة السد والدحيل

11/30/2023 7:20:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬يسعى‭ ‬الغرافة‭ ‬للتمسك‭ ‬بصدارة‭ ‬الدوري‭ ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬الوكرة‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬عودة‭ ‬السد‭ ‬والدحيل‭ ‬بعد‭ ‬الغياب‭ ‬عن‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭.‬

ويبحث‭ ‬الغرافة‭ ‬المتصدر‭ ‬برصيد‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ (‬9‭ ‬مباريات‭) ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬السد‭ (‬7‭ ‬مباريات‭) ‬للنسج‭ ‬على‭ ‬منوال‭ ‬الجولات‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬الانتصار‭ ‬الخامس‭ ‬تواليا،‭ ‬وضمان‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭.‬

ويسعى‭ ‬الوكرة‭ ‬لاستعادة‭ ‬التوزان‭ ‬سريعا‭ ‬بعدما‭ ‬مني‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬بالخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬عندما‭ ‬سقط‭ ‬امام‭ ‬العربي‭ ‬1‭-‬2‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬الخسارة‭ ‬على‭ ‬مركزه‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬17‭ ‬نقطة،‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬امام‭ ‬الدحيل‭.‬

وكان‭ ‬الغرافة‭ ‬قد‭ ‬عانى‭ ‬الأمرين‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتفوق‭ ‬على‭ ‬ام‭ ‬صلال‭ ‬بهدفين‭ ‬لهدف‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قاتل،‭ ‬بغياب‭ ‬الجزائري‭ ‬ياسين‭ ‬إبراهيمي‭ ‬النجم‭ ‬الأول‭ ‬للفريق‭ ‬ومتصدر‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين،‭ ‬والذي‭ ‬ستشكل‭ ‬عودته‭ ‬أمام‭ ‬الوكرة‭ ‬دفعا‭ ‬فنيا‭ ‬ومعنويا‭ ‬لفريقه‭.‬

السد‭ ‬يدخل‭ ‬بنشوة‭ ‬الفوز

وسيعود‭ ‬السد‭ ‬ثاني‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬19‭ ‬نقطة،‭ ‬مع‭ ‬مباراتين‭ ‬مؤجلتين‭ ‬امام‭ ‬العربي‭ ‬والدحيل‭ ‬الى‭
‬الظهور‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الخميس‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬الشمال‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭.‬

ويدخل‭ ‬السد‭ ‬الذي‭ ‬اقال‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬برونو‭ ‬ميغيل‭ ‬وعيّن‭ ‬لاعبه‭ ‬السابق‭ ‬وسام‭ ‬رزق،‭ ‬المباراة‭ ‬منتشيا‭ ‬بانتصار‭ ‬على‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتي‭ ‬2‭-‬صفر‭ ‬خارج‭ ‬الأرض‭
‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬ليحي‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬

وقال‭ ‬وسام‭ ‬رزق‭ ‬‮«‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬المباريات،‭ ‬جزء‭ ‬اصيل‭ ‬من‭ ‬ثقافة‭ ‬السد‭ ‬الذي‭ ‬تشرفت‭ ‬باللعب‭ ‬له‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬وأقوده‭ ‬الآن‭ ‬كمدرب،‭ ‬هدفنا‭ ‬سيكون‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬قبل‭ ‬العودة‭ ‬للواجهة‭ ‬القارية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬بالبداية‭ ‬الرائعة‭ ‬لي‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬الشارقة‭ ‬قاريا‭ ‬والإبقاء‭ ‬على‭ ‬حظوظ‭ ‬التأهل،‭ ‬لكننا‭ ‬الآن‭ ‬نركز‭ ‬على‭ ‬المهمة‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بمواجهة‭ ‬الشمال‭ ‬وننشد‭ ‬تحقيق‭ ‬هدفنا‭ ‬وجني‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‮»‬‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬السويدي‭ ‬بويا‭ ‬اسباغي‭ ‬مدرب‭ ‬الشمال‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شك‭ ‬أنها‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬امام‭ ‬فريق‭ ‬مدجج‭ ‬بالنجوم،‭ ‬لكن‭ ‬المباريات‭ ‬لا‭ ‬تكسب‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تلعب،‭ ‬واثق‭ ‬بقدرة‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬افضل‭ ‬مستوى‭ ‬ممكن‭ ‬لخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬إيجابية‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬الحالة‭ ‬المعنوية‭ ‬مرتفعة‭ ‬بفضل‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬دفعا‭ ‬معنويا‭ ‬كبيرا‭ ‬للقتال‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬هدفنا‭ ‬بالخروج‭ ‬بالنتيجة‭ ‬التي‭ ‬ترضينا‮»‬‭.‬


الدحيل‭ ‬يعود‭ ‬للظهور

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬السد،‭ ‬يعود‭ ‬الدحيل‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬مباراتين‭ ‬مؤجلتين،‭ ‬للظهور‭ ‬بعدما‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬ام‭ ‬صلال‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬نقطة‭.‬

وكان‭ ‬الدحيل‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬بدا‭ ‬معنويا‭ ‬على‭ ‬الاستقلال‭ ‬الطاجيكي‭ ‬بدوري‭ ‬ابطال‭ ‬آسيا‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة،‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬لم‭ ‬تسعف‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بحظوظه‭ ‬في‭ ‬التأهل‭.‬

بالمقابل‭ ‬عاود‭ ‬أم‭ ‬صلال‭ ‬النتائج‭ ‬السلبية‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬الغرافة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬1‭-‬2‭ ‬مكتفيا‭ ‬بانتصار‭ ‬وحيد‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة‭.‬

وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬أخرى،‭ ‬يمني‭ ‬العربي‭ ‬وصيف‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة،‭ ‬النفس‭
‬بمواصلة‭ ‬الصحوة‭ ‬بتحقق‭ ‬فوز‭ ‬ثان‭ ‬تواليا،‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬المرخية‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬الأمرين‭.‬

وكان‭ ‬العربي‭ ‬قد‭ ‬صحح‭ ‬مساره‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬عندما‭ ‬قلب‭ ‬تأخره‭ ‬امام‭ ‬الوكرة‭ ‬الى‭ ‬انتصار‭ ‬ثمين‭ ‬2‭-‬1‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬النقطة‭ ‬التاسعة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬أمام‭ ‬السد‭.‬

بالمقابل‭ ‬كان‭ ‬المرخية‭ ‬قد‭ ‬مني‭ ‬بالخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬والثامنة‭ ‬في‭ ‬الموسم،‭ ‬عندما‭ ‬سقط‭ ‬امام‭ ‬الأهلي‭ ‬2‭-‬صفر‭ ‬ليتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭.‬

ويسعى‭ ‬الريان‭ ‬الخامس‭ ‬بـ‭ ‬16‭ ‬نقطة،‭ ‬لتصويب‭ ‬أوضاعه‭ ‬بعد‭ ‬تعادل‭ ‬سلبي‭ ‬مخيب‭ ‬أمام‭ ‬معيذر‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬الأهلي‭. ‬ولن‭ ‬تكون‭ ‬مهمة‭ ‬فريق‭ ‬الدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬ليوناردو‭ ‬جارديم‭ ‬الذي‭ ‬اكتفى‭ ‬بفوز‭ ‬وحيد‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة،‭ ‬سهلة‭ ‬امام‭ ‬‮«‬العميد‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬استعاد‭ ‬التوازن‭ ‬عقب‭ ‬تجاوز‭ ‬المرخية‭ ‬2‭-‬صفر‭ ‬ليصل‭ ‬الى‭ ‬النقطة‭ ‬التاسعة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ .‬

ويبحث‭ ‬قطر‭ ‬العاشر‭ ‬بـ‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬تدارك‭ ‬الخسارتين‭ ‬المتتاليتين‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الأخيرتين،‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬معيذر‭ (‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬بـ‭ ‬5‭ ‬نقاط‭) ‬والذي‭ ‬خرج‭ ‬بتعادل‭ ‬مرض‭ ‬امام‭ ‬الريان‭ ‬سلبيا‭.‬

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