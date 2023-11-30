-->

Friday, 01 December 2023 07:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الوداد لاستعادة التوازن والفوز الثاني مسعى الكبار

11/30/2023 7:20:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعد‭ ‬انطلاقته‭ ‬المتعثرة،‭ ‬يأمل‭ ‬الوداد‭ ‬الرياضي‭ ‬المغربي‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وتالياً‭ ‬تجاوز‭ ‬أزمة‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬يعانيها،‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬اسيك‭ ‬ميموزا‭ ‬العاجي‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬فيليكس‭ ‬بوانيي‮»‬‭ ‬بأبيدجان،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بالمسابقة‭ ‬القارية‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يبحث‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬ومواطنه‭ ‬بيراميدز‭ ‬وشباب‭ ‬بلوزداد‭ ‬الجزائري‭ ‬والترجي‭ ‬التونسي‭ ‬وماميلودي‭ ‬صنداونز‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭.‬

وعانى‭ ‬‮«‬وداد‭ ‬الأمة‮»‬‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬خسارات‭ ‬متتالية‭ ‬محلياً‭ ‬وقارياً،‭ ‬إذ‭ ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬صنداونز‭ ‬بهدفين‭ ‬في‭ ‬إياب‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬إفريقيا،‭ ‬وتلقى‭ ‬خسارته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬جوانينغ‭ ‬غالاكسي‭ ‬البوتسواني‭ ‬بهدف،‭ ‬كما‭ ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬غريمه‭ ‬الجيش‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬1‭-‬3،‭ ‬ما‭ ‬وضع‭ ‬المدرب‭ ‬عادل‭ ‬رمزي‭ ‬تحت‭ ‬ضغوط‭ ‬كبيرة‭.‬


فترة‭ ‬حساسة‭ ‬جداً‭ ‬

‭ ‬أقرّ‭ ‬رمزي‭ ‬غداة‭ ‬الخسارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بأن‭ ‬فريقه‭ ‬يمر‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬عصيبة،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬فريقي‭ ‬يمر‭ ‬بفترة‭ ‬حساسة‭ ‬جداً،‭ ‬إذ‭ ‬تأثر‭ ‬اللاعبون‭ ‬ذهنياً‭ ‬ولم‭ ‬يتخلصوا‭ ‬من‭ ‬تبعات‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬جوانينغ،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تراجع‭ ‬طاقة‭ ‬الفريق‭ ‬ككل‭ ‬وحيويته‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أقول‭ ‬دائما‭ ‬إن‭ ‬المجموعة‭ ‬الحالية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬المراد،‭ ‬ولكنني‭ ‬أرحب‭ ‬بأي‭ ‬إضافة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وخاض‭ ‬الفريق‭ ‬الأحمر‭ ‬موسماً‭ ‬طويلاً‭ ‬وشاقاً،‭ ‬بسبب‭ ‬خوضه‭ ‬بطولات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬بينها‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬العربية‭ ‬ودوري‭ ‬إفريقيا‭ ‬والدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬ولم‭ ‬يدخل‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭.‬

وتكمن‭ ‬المشكلة‭ ‬فنياً‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الهجوم،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الجناح‭ ‬الليبي‭ ‬حمدو‭ ‬الهوني‭ ‬سجل‭ ‬هدفاً‭ ‬يتيماً‭ ‬خلال‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬والشرقي‭ ‬البحري‭ ‬لم‭ ‬يهزّ‭ ‬الشباك‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬تسع‭ ‬مباريات،‭ ‬والجناح‭ ‬الآخر‭ ‬منتصر‭ ‬لحتيمي‭ ‬لم‭ ‬يسجل‭ ‬خلال‭ ‬16‭ ‬لقاء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬كما‭ ‬خرج‭ ‬السنغالي‭ ‬بولي‭ ‬سامبو‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬المدرب‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬كبير‭. ‬وسيكون‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬مشكلة‭ ‬إضافية‭ ‬ضد‭ ‬أسيك‭ ‬ميموزا‭ ‬إذ‭ ‬سيغيب‭ ‬قلبا‭ ‬الدفاع‭ ‬أمين‭ ‬فرحان‭ ‬وأمين‭ ‬أبو‭ ‬الفتح‭ ‬للإصابة‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬نفسها،‭ ‬يحل‭ ‬سيمبا‭ ‬التنزاني‭ ‬ضيفاً‭ ‬ثقيلاً‭ ‬على‭ ‬جوانينغ‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬غابوروني‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬إلى‭ ‬استغلال‭ ‬معنوياتهم‭ ‬المرتفعة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭.‬

رحلة‭ ‬شاقة‭ ‬للبطل‭ ‬

‭ ‬ويخوض‭ ‬الأهلي‭ ‬الساعي‭ ‬إلى‭ ‬لقبه‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬رحلة‭ ‬شاقة‭ ‬نحو‭ ‬العاصمة‭ ‬التنزانية‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ ‬حيث‭ ‬يحل‭ ‬على‭ ‬يانغ‭ ‬أفريكانز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬بارزة‭ ‬ضمن‭ ‬مواجهات‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭.‬

وافتتح‭ ‬الأهلي‭ ‬المسابقة‭ ‬بفوز‭ ‬عريض‭ ‬ضد‭ ‬ميدياما‭ ‬الغاني‭ ‬بثلاثية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬السويسري‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬يقدم‭ ‬أداء‭ ‬مهزوزاً‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬المحلية‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬الجونة‭ ‬وسموحة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مرحلتين‭.‬

ويواجه‭ ‬كولر‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬الانتقادات‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ورد‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬نفتقد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابات‭ ‬مثل‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬بيرسي‭ ‬تاو‭ ‬والفرنسي‭ ‬أنطوني‭ ‬موديست،‭ ‬وهناك‭ ‬أيضاً‭ ‬لاعبون‭ ‬عادوا‭ ‬مؤخراً‭ ‬من‭ ‬الإصابات‮»‬‭.‬

واشتكى‭ ‬كولر‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي‭ ‬للتدريب‭ ‬بسبب‭ ‬ضغط‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬

كما‭ ‬يفتقد‭ ‬الفريق‭ ‬للمهاجم‭ ‬المغربي‭ ‬رضا‭ ‬سليم‭ ‬بسبب‭ ‬خضوعه‭ ‬لجراحة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يقود‭ ‬هجوم‭ ‬الفريق‭ ‬الثنائي‭ ‬محمود‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬‮«‬كهربا‮»‬‭ ‬وحسين‭ ‬الشحات،‭ ‬كما‭ ‬يأمل‭ ‬السويسري‭ ‬لحاق‭ ‬تاو‭ ‬بالقائمة‭. ‬وكان‭ ‬يانغ‭ ‬أفريكانز‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ميغل‭ ‬أنخل‭ ‬غاموندي‭ ‬قد‭ ‬افتتح‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بخسارة‭ ‬قاسية‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬شباب‭ ‬بلوزداد‭ ‬الجزائري،‭ ‬ويسعى‭ ‬بالتالي‭ ‬إلى‭ ‬التعويض‭ ‬عبر‭ ‬استغلال‭ ‬عاملي‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬القرن‮»‬‭. ‬ويتطلع‭ ‬شباب‭ ‬بلوزداد‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬انطلاقته‭ ‬القوية،‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬مضيفه‭ ‬ميدياما‭ ‬الغاني‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬بابا‭ ‬يارا‭ ‬سبور‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كوماسي‭.‬

وقدم‭ ‬الفريق‭ ‬الجزائري‭ ‬عرضاً‭ ‬قوياً‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬البرازيلي‭ ‬ماركوس‭ ‬باكيتا‭ ‬الذي‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬خبرة‭ ‬لاعبيه‭ ‬القارية‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تحضّرنا‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬جيد‭ ‬للمباراة،‭ ‬ونأمل‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث،‭ ‬رغم‭ ‬أننا‭ ‬سنلعب‭ ‬ضد‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬ميدانه‭. ‬والمباراة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭. ‬مجموعتنا‭ ‬قوية‭ ‬للغاية،‭ ‬لكنني‭ ‬أثق‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اللاعبين‮»‬‭.‬


الهلال‭ ‬يستضيف‭ ‬الترجي‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ ‬

ويبحث‭ ‬الترجي‭ ‬التونسي‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني،‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬على‭ ‬الهلال‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬بنجامين‭ ‬مكابا‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬التنزانية‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ ‬المعتمدة‭ ‬أرضاً‭ ‬للفريق‭ ‬السوداني‭ ‬بسبب‭ ‬الأوضاع‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬الخرطوم،‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭.‬

وكان‭ ‬الترجي‭ ‬قد‭ ‬حسم‭ ‬القمة‭ ‬‮«‬الديربي‭ ‬التونسي‮»‬‭ ‬مع‭ ‬النجم‭ ‬الساحلي‭ ‬بهدفين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬ولهذا‭ ‬يرصد‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يقربه‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬للقب‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

ويمر‭ ‬الترجي‭ ‬بفترة‭ ‬جيدة‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬طارق‭ ‬ثابت،‭ ‬الذي‭ ‬سيستعيد‭ ‬خدمات‭ ‬لاعبه‭ ‬البرازيلي‭ ‬رودريغو‭ ‬رودريغيش‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬تام‭ ‬بعد‭ ‬الشفاء‭ ‬من‭ ‬الإصابة،‭ ‬وكذلك‭ ‬المهاجم‭ ‬الغامبي‭ ‬كيبا‭ ‬سووي،‭ ‬فيما‭ ‬استبعد‭ ‬الظهير‭ ‬أسامة‭ ‬السهيلي‭ ‬وغيلان‭ ‬الشعلالي‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يعاني‭ ‬الفريق‭ ‬السوداني‭ ‬من‭ ‬‮«‬فقدان‭ ‬التنافسية‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬توقف‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬وخوضه‭ ‬المباريات‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭.‬

وضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬عينها،‭ ‬يستضيف‭ ‬النجم‭ ‬الساحلي‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬حمادي‭ ‬العقربي‮»‬‭ ‬في‭ ‬رادس‭ ‬أتلتيكو‭ ‬دي‭ ‬لواندا‭ ‬الأنغولي‭.‬

ويتطلع‭ ‬بطل‭ ‬تونس‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬التوازن‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬غريمه‭ ‬الترجي،‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬عاملي‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور‭. ‬

ويستعيد‭ ‬المدرب‭ ‬عماد‭ ‬بن‭ ‬يونس‭ ‬خدمات‭ ‬لاعبه‭ ‬المالي‭ ‬سومايلا‭ ‬سيديبيه،‭ ‬لينضم‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلة‭ ‬الفريق‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أسماء‭ ‬مميزة‭.‬


بيراميدز‭ ‬لمتابعة‭ ‬الانتصارات‭ ‬

ويتطلع‭ ‬بيراميدز‭ ‬المصري‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬نتائجه‭ ‬القوية‭ ‬عندما‭ ‬يلعب‭ ‬ضد‭ ‬مضيفه‭ ‬نواذيبو‭ ‬الموريتاني‭ ‬في‭ ‬نواكشوط‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭.‬

وكان‭ ‬الفريق‭ ‬المصري‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬تاريخياً‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية،‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مازيمبي‭ ‬الكونغولي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬بهدف‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬ويفتقد‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬جايمي‭ ‬باتشيكو‭ ‬لقائد‭ ‬الفريق‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬السعيد‭ ‬بداعي‭ ‬الإجهاد‭ ‬وكذلك‭ ‬المغربي‭ ‬وليد‭ ‬الكرتي‭ ‬للإصابة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلتحقا‭ ‬ببعثة‭ ‬الفريق‭ ‬التي‭ ‬ستتجه‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقية‭ ‬بريتوريا‭ ‬لمواجهة‭ ‬صنداونز‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭.‬

ويعول‭ ‬باتشيكو‭ ‬على‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المخضرمين‭ ‬أبرزهم‭ ‬رمضان‭ ‬صبحي‭ ‬ومهند‭ ‬لاشين‭ ‬والمهاجمين‭ ‬الكونغولي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬فيستون‭ ‬ماييلي‭ ‬والجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬فخري‭ ‬لاكاي‭.‬

وكشف‭ ‬المدرب‭ ‬العام‭ ‬للفريق‭ ‬محمود‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬عن‭ ‬معاناة‭ ‬بيراميدز‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬ضغط‭ ‬المباريات‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬نستعد‭ ‬بقوة‭ ‬لمباراتي‭ ‬نواذيبو‭ ‬وصنداونز‭ ‬أملًا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬خلالهما،‭ ‬لتأكيد‭ ‬التأهل‭ ‬مبكرًا‭ ‬من‭ ‬المجموعة‮»‬‭.‬

وسيكون‭ ‬صنداونز،‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬إفريقيا،‭ ‬أمام‭ ‬امتحان‭ ‬صعب‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬مازيمبي‭ ‬في‭ ‬لوبومباشي‭. ‬ويسعى‭ ‬الفريق‭ ‬الأصفر‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬بنقاط‭ ‬اللقاء‭ ‬وتأكيد‭ ‬قوته‭ ‬القارية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً‭ ‬بعد‭ ‬الأول‭ ‬ضد‭ ‬نواذيبو‭. ‬أمام‭ ‬مازيمبي‭ ‬فيتطلع‭ ‬الى‭ ‬استعادة‭ ‬هيبته‭ ‬والظهور‭ ‬بمستوى‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬رفع‭ ‬لقبها‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭.‬

MENAFN30112023000055011008ID1107518525

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث