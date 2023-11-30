الوداد لاستعادة التوازن والفوز الثاني مسعى الكبار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعد‭ ‬انطلاقته‭ ‬المتعثرة،‭ ‬يأمل‭ ‬الوداد‭ ‬الرياضي‭ ‬المغربي‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وتالياً‭ ‬تجاوز‭ ‬أزمة‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬يعانيها،‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬اسيك‭ ‬ميموزا‭ ‬العاجي‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬فيليكس‭ ‬بوانيي‮»‬‭ ‬بأبيدجان،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بالمسابقة‭ ‬القارية‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يبحث‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬ومواطنه‭ ‬بيراميدز‭ ‬وشباب‭ ‬بلوزداد‭ ‬الجزائري‭ ‬والترجي‭ ‬التونسي‭ ‬وماميلودي‭ ‬صنداونز‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭.‬

وعانى‭ ‬‮«‬وداد‭ ‬الأمة‮»‬‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬خسارات‭ ‬متتالية‭ ‬محلياً‭ ‬وقارياً،‭ ‬إذ‭ ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬صنداونز‭ ‬بهدفين‭ ‬في‭ ‬إياب‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬إفريقيا،‭ ‬وتلقى‭ ‬خسارته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬جوانينغ‭ ‬غالاكسي‭ ‬البوتسواني‭ ‬بهدف،‭ ‬كما‭ ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬غريمه‭ ‬الجيش‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬1‭-‬3،‭ ‬ما‭ ‬وضع‭ ‬المدرب‭ ‬عادل‭ ‬رمزي‭ ‬تحت‭ ‬ضغوط‭ ‬كبيرة‭.‬





فترة‭ ‬حساسة‭ ‬جداً‭ ‬

‭ ‬أقرّ‭ ‬رمزي‭ ‬غداة‭ ‬الخسارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بأن‭ ‬فريقه‭ ‬يمر‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬عصيبة،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬فريقي‭ ‬يمر‭ ‬بفترة‭ ‬حساسة‭ ‬جداً،‭ ‬إذ‭ ‬تأثر‭ ‬اللاعبون‭ ‬ذهنياً‭ ‬ولم‭ ‬يتخلصوا‭ ‬من‭ ‬تبعات‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬جوانينغ،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تراجع‭ ‬طاقة‭ ‬الفريق‭ ‬ككل‭ ‬وحيويته‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أقول‭ ‬دائما‭ ‬إن‭ ‬المجموعة‭ ‬الحالية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬المراد،‭ ‬ولكنني‭ ‬أرحب‭ ‬بأي‭ ‬إضافة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وخاض‭ ‬الفريق‭ ‬الأحمر‭ ‬موسماً‭ ‬طويلاً‭ ‬وشاقاً،‭ ‬بسبب‭ ‬خوضه‭ ‬بطولات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬بينها‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬العربية‭ ‬ودوري‭ ‬إفريقيا‭ ‬والدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬ولم‭ ‬يدخل‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭.‬

وتكمن‭ ‬المشكلة‭ ‬فنياً‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الهجوم،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الجناح‭ ‬الليبي‭ ‬حمدو‭ ‬الهوني‭ ‬سجل‭ ‬هدفاً‭ ‬يتيماً‭ ‬خلال‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬والشرقي‭ ‬البحري‭ ‬لم‭ ‬يهزّ‭ ‬الشباك‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬تسع‭ ‬مباريات،‭ ‬والجناح‭ ‬الآخر‭ ‬منتصر‭ ‬لحتيمي‭ ‬لم‭ ‬يسجل‭ ‬خلال‭ ‬16‭ ‬لقاء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬كما‭ ‬خرج‭ ‬السنغالي‭ ‬بولي‭ ‬سامبو‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬المدرب‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬كبير‭. ‬وسيكون‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬مشكلة‭ ‬إضافية‭ ‬ضد‭ ‬أسيك‭ ‬ميموزا‭ ‬إذ‭ ‬سيغيب‭ ‬قلبا‭ ‬الدفاع‭ ‬أمين‭ ‬فرحان‭ ‬وأمين‭ ‬أبو‭ ‬الفتح‭ ‬للإصابة‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬نفسها،‭ ‬يحل‭ ‬سيمبا‭ ‬التنزاني‭ ‬ضيفاً‭ ‬ثقيلاً‭ ‬على‭ ‬جوانينغ‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬غابوروني‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬إلى‭ ‬استغلال‭ ‬معنوياتهم‭ ‬المرتفعة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭.‬

رحلة‭ ‬شاقة‭ ‬للبطل‭ ‬

‭ ‬ويخوض‭ ‬الأهلي‭ ‬الساعي‭ ‬إلى‭ ‬لقبه‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬رحلة‭ ‬شاقة‭ ‬نحو‭ ‬العاصمة‭ ‬التنزانية‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ ‬حيث‭ ‬يحل‭ ‬على‭ ‬يانغ‭ ‬أفريكانز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬بارزة‭ ‬ضمن‭ ‬مواجهات‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭.‬

وافتتح‭ ‬الأهلي‭ ‬المسابقة‭ ‬بفوز‭ ‬عريض‭ ‬ضد‭ ‬ميدياما‭ ‬الغاني‭ ‬بثلاثية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬السويسري‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬يقدم‭ ‬أداء‭ ‬مهزوزاً‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬المحلية‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬الجونة‭ ‬وسموحة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مرحلتين‭.‬

ويواجه‭ ‬كولر‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬الانتقادات‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ورد‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬نفتقد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابات‭ ‬مثل‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬بيرسي‭ ‬تاو‭ ‬والفرنسي‭ ‬أنطوني‭ ‬موديست،‭ ‬وهناك‭ ‬أيضاً‭ ‬لاعبون‭ ‬عادوا‭ ‬مؤخراً‭ ‬من‭ ‬الإصابات‮»‬‭.‬

واشتكى‭ ‬كولر‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي‭ ‬للتدريب‭ ‬بسبب‭ ‬ضغط‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬

كما‭ ‬يفتقد‭ ‬الفريق‭ ‬للمهاجم‭ ‬المغربي‭ ‬رضا‭ ‬سليم‭ ‬بسبب‭ ‬خضوعه‭ ‬لجراحة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يقود‭ ‬هجوم‭ ‬الفريق‭ ‬الثنائي‭ ‬محمود‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬‮«‬كهربا‮»‬‭ ‬وحسين‭ ‬الشحات،‭ ‬كما‭ ‬يأمل‭ ‬السويسري‭ ‬لحاق‭ ‬تاو‭ ‬بالقائمة‭. ‬وكان‭ ‬يانغ‭ ‬أفريكانز‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ميغل‭ ‬أنخل‭ ‬غاموندي‭ ‬قد‭ ‬افتتح‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بخسارة‭ ‬قاسية‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬شباب‭ ‬بلوزداد‭ ‬الجزائري،‭ ‬ويسعى‭ ‬بالتالي‭ ‬إلى‭ ‬التعويض‭ ‬عبر‭ ‬استغلال‭ ‬عاملي‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬القرن‮»‬‭. ‬ويتطلع‭ ‬شباب‭ ‬بلوزداد‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬انطلاقته‭ ‬القوية،‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬مضيفه‭ ‬ميدياما‭ ‬الغاني‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬بابا‭ ‬يارا‭ ‬سبور‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كوماسي‭.‬

وقدم‭ ‬الفريق‭ ‬الجزائري‭ ‬عرضاً‭ ‬قوياً‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬البرازيلي‭ ‬ماركوس‭ ‬باكيتا‭ ‬الذي‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬خبرة‭ ‬لاعبيه‭ ‬القارية‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تحضّرنا‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬جيد‭ ‬للمباراة،‭ ‬ونأمل‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث،‭ ‬رغم‭ ‬أننا‭ ‬سنلعب‭ ‬ضد‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬ميدانه‭. ‬والمباراة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭. ‬مجموعتنا‭ ‬قوية‭ ‬للغاية،‭ ‬لكنني‭ ‬أثق‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اللاعبين‮»‬‭.‬





الهلال‭ ‬يستضيف‭ ‬الترجي‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ ‬

ويبحث‭ ‬الترجي‭ ‬التونسي‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني،‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬على‭ ‬الهلال‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬بنجامين‭ ‬مكابا‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬التنزانية‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ ‬المعتمدة‭ ‬أرضاً‭ ‬للفريق‭ ‬السوداني‭ ‬بسبب‭ ‬الأوضاع‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬الخرطوم،‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭.‬

وكان‭ ‬الترجي‭ ‬قد‭ ‬حسم‭ ‬القمة‭ ‬‮«‬الديربي‭ ‬التونسي‮»‬‭ ‬مع‭ ‬النجم‭ ‬الساحلي‭ ‬بهدفين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬ولهذا‭ ‬يرصد‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يقربه‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬للقب‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

ويمر‭ ‬الترجي‭ ‬بفترة‭ ‬جيدة‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬طارق‭ ‬ثابت،‭ ‬الذي‭ ‬سيستعيد‭ ‬خدمات‭ ‬لاعبه‭ ‬البرازيلي‭ ‬رودريغو‭ ‬رودريغيش‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬تام‭ ‬بعد‭ ‬الشفاء‭ ‬من‭ ‬الإصابة،‭ ‬وكذلك‭ ‬المهاجم‭ ‬الغامبي‭ ‬كيبا‭ ‬سووي،‭ ‬فيما‭ ‬استبعد‭ ‬الظهير‭ ‬أسامة‭ ‬السهيلي‭ ‬وغيلان‭ ‬الشعلالي‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يعاني‭ ‬الفريق‭ ‬السوداني‭ ‬من‭ ‬‮«‬فقدان‭ ‬التنافسية‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬توقف‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬وخوضه‭ ‬المباريات‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭.‬

وضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬عينها،‭ ‬يستضيف‭ ‬النجم‭ ‬الساحلي‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬حمادي‭ ‬العقربي‮»‬‭ ‬في‭ ‬رادس‭ ‬أتلتيكو‭ ‬دي‭ ‬لواندا‭ ‬الأنغولي‭.‬

ويتطلع‭ ‬بطل‭ ‬تونس‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬التوازن‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬غريمه‭ ‬الترجي،‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬عاملي‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور‭. ‬

ويستعيد‭ ‬المدرب‭ ‬عماد‭ ‬بن‭ ‬يونس‭ ‬خدمات‭ ‬لاعبه‭ ‬المالي‭ ‬سومايلا‭ ‬سيديبيه،‭ ‬لينضم‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلة‭ ‬الفريق‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أسماء‭ ‬مميزة‭.‬





بيراميدز‭ ‬لمتابعة‭ ‬الانتصارات‭ ‬

ويتطلع‭ ‬بيراميدز‭ ‬المصري‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬نتائجه‭ ‬القوية‭ ‬عندما‭ ‬يلعب‭ ‬ضد‭ ‬مضيفه‭ ‬نواذيبو‭ ‬الموريتاني‭ ‬في‭ ‬نواكشوط‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭.‬

وكان‭ ‬الفريق‭ ‬المصري‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬تاريخياً‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية،‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مازيمبي‭ ‬الكونغولي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬بهدف‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬ويفتقد‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬جايمي‭ ‬باتشيكو‭ ‬لقائد‭ ‬الفريق‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬السعيد‭ ‬بداعي‭ ‬الإجهاد‭ ‬وكذلك‭ ‬المغربي‭ ‬وليد‭ ‬الكرتي‭ ‬للإصابة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلتحقا‭ ‬ببعثة‭ ‬الفريق‭ ‬التي‭ ‬ستتجه‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقية‭ ‬بريتوريا‭ ‬لمواجهة‭ ‬صنداونز‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭.‬

ويعول‭ ‬باتشيكو‭ ‬على‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المخضرمين‭ ‬أبرزهم‭ ‬رمضان‭ ‬صبحي‭ ‬ومهند‭ ‬لاشين‭ ‬والمهاجمين‭ ‬الكونغولي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬فيستون‭ ‬ماييلي‭ ‬والجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬فخري‭ ‬لاكاي‭.‬

وكشف‭ ‬المدرب‭ ‬العام‭ ‬للفريق‭ ‬محمود‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬عن‭ ‬معاناة‭ ‬بيراميدز‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬ضغط‭ ‬المباريات‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬نستعد‭ ‬بقوة‭ ‬لمباراتي‭ ‬نواذيبو‭ ‬وصنداونز‭ ‬أملًا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬خلالهما،‭ ‬لتأكيد‭ ‬التأهل‭ ‬مبكرًا‭ ‬من‭ ‬المجموعة‮»‬‭.‬

وسيكون‭ ‬صنداونز،‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬إفريقيا،‭ ‬أمام‭ ‬امتحان‭ ‬صعب‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬مازيمبي‭ ‬في‭ ‬لوبومباشي‭. ‬ويسعى‭ ‬الفريق‭ ‬الأصفر‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬بنقاط‭ ‬اللقاء‭ ‬وتأكيد‭ ‬قوته‭ ‬القارية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً‭ ‬بعد‭ ‬الأول‭ ‬ضد‭ ‬نواذيبو‭. ‬أمام‭ ‬مازيمبي‭ ‬فيتطلع‭ ‬الى‭ ‬استعادة‭ ‬هيبته‭ ‬والظهور‭ ‬بمستوى‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬رفع‭ ‬لقبها‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭.‬