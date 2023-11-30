الوصل للابتعاد في الصدارة مستغلا غياب العين وشباب الأهلي

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
دبي - (أ ف ب): يتطلع الوصل للابتعاد في الصدارة مستغلا غياب وصيفه العين وشباب الأهلي الثالث عندما يستضيف البطائح السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.
ويتصدر الوصل الترتيب برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين عن العين وثلاث نقاط عن شباب الأهلي واللذين يغيبان عن مباريات المرحلة، حيث تأجل لقاء الأول مع خورفكان كونه يحل الثلاثاء ضيفا على آهال التركماني في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بينما يرتبط الثاني بمباراة مع الشارقة الذي يخوض الإثنين في المسابقة نفسها مواجهة مصيرية في ضيافة الفيصلي الأردني.
وستكون مباراة البطائح السابع (12 نقطة) فرصة للوصل لالتقاط أنفاسه بعدما خاض مواجهتين من العيار الثقيل في آخر مرحلتين ونجح في امتحانهما بتخطي العين 3-1 والجزيرة 4-2.
وقال مدرب الوصل الصربي ميلوش ميلويفتش «من الجيد أننا حققنا الفوز على فريقين كبيرين مثل العين والجزيرة وحافظنا على القمة».
ورفض الصربي مقولة إن فريقه الذي يتطلع للقب الأول منذ 2007 سيكون تحت الضغط «ليس لدينا أي ضغوط.. نحن نتعامل بشكل جيد، وخطوة بخطوة، ونحترم الجميع.. وأنا بعيد عن متابعة الإعلام، لذا لا توجد أي ضغوط».
تحد جديد لشرودر
ويسعى الوحدة إلى فوزه الرابع
على التوالي والصعود إلى المركز الثالث موقتا، عندما يحل الجمعة ضيفا على النصر التاسع (8 نقاط).
لكن النصر لن يكون هو نفسه الذي لم يفز في آخر 3 مباريات (تعادلان وخسارة) بعد إقالة مدربه الصربي غوران
توفيغدجيتش وتعيين الهولندي الفريد شرودر بديلا له. ويعود شرودر(51 عاما) للدوري الإماراتي بعد غياب لمرحلة واحدة بسبب إقالته من تدريب العين بشكل مفاجئ رغم تحقيق نتائج جيدة معه. ويتطلع المساعد السابق لمواطنه رونالدو كومان في تدريب برشلونة (موسم 2020-2021) لرد اعتباره عبر التحدي الجديد بقيادة النصر إلى مركز متقدم.
وقال الهولندي «عندما كنت مدربا للعين، قلت إن النصر ناد كبير، ويضم لاعبين على أعلى مستوى، وعلى ملعب النصر خسرت أولى مبارياتي مع العين( صفر-1)». وتابع «علينا في النصر التطلع إلى المستقبل، لأن الفريق يملك إمكانات كبيرة تؤهله لمنافسة كل الفرق، ومزاحمة فرق المقدمة، وهو ما سنعمل على تحقيقه خلال الفترة المقبلة».
وستكون مباراة الإمارات الذي يضم الثنائي الإسباني اندريس انييستا وباكو الكاسير مع ضيفه الاتحاد كلباء الجمعة تحت الأضواء.
ولم يعرف الإمارات الفوز في آخر خمس مباريات (4 هزائم وتعادل) ليتراجع إلى المركز الثالث عشر قبل الأخير برصيد 5 نقاط ويصبح مرشحا للعودة الى الدرجة الثانية.
وقال انييستا الذي تحدث بعد اجتماع اللاعبين مع إدارة النادي التي قد لا تصبر كثيرا على المدرب الإسباني لويس بلاناغوما «لدينا دائما مبدأ ثقافة الفوز في كل المباريات، والفريق قادر لأنه يمتلك لاعبين جيدين وجهازا فنيا على مستوى عال».
وتابع النجم السابق لإسبانيا وبرشلونة والذي سجل هدفين لفريقه من ركلتي جزاء منذ التعاقد معه في الصيف «علينا مضاعفة الجهد والتركيز أكثر، وعدم الاستسلام والدخول للمباريات برغبة لتحقيق طموحات وأهداف النادي والجمهور».
ويلعب اليوم الجمعة أيضا، عجمان مع حتا، وبني ياس مع الجزيرة.
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