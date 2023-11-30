الوصل للابتعاد في الصدارة مستغلا غياب العين وشباب الأهلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتطلع‭ ‬الوصل‭ ‬للابتعاد‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬مستغلا‭ ‬غياب‭ ‬وصيفه‭ ‬العين‭ ‬وشباب‭ ‬الأهلي‭ ‬الثالث‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬البطائح‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإماراتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويتصدر‭ ‬الوصل‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬وبفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬العين‭ ‬وثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬واللذين‭ ‬يغيبان‭ ‬عن‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة،‭ ‬حيث‭ ‬تأجل‭ ‬لقاء‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬خورفكان‭ ‬كونه‭ ‬يحل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬آهال‭ ‬التركماني‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا،‭ ‬بينما‭ ‬يرتبط‭ ‬الثاني‭ ‬بمباراة‭ ‬مع‭ ‬الشارقة‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬نفسها‭ ‬مواجهة‭ ‬مصيرية‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬الفيصلي‭ ‬الأردني‭.‬

وستكون‭ ‬مباراة‭ ‬البطائح‭ ‬السابع‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬فرصة‭ ‬للوصل‭ ‬لالتقاط‭ ‬أنفاسه‭ ‬بعدما‭ ‬خاض‭ ‬مواجهتين‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مرحلتين‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬امتحانهما‭ ‬بتخطي‭ ‬العين‭ ‬3‭-‬1‭ ‬والجزيرة‭ ‬4‭-‬2‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬الوصل‭ ‬الصربي‭ ‬ميلوش‭ ‬ميلويفتش‭ ‬‮«‬من‭ ‬الجيد‭ ‬أننا‭ ‬حققنا‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فريقين‭ ‬كبيرين‭ ‬مثل‭ ‬العين‭ ‬والجزيرة‭ ‬وحافظنا‭ ‬على‭ ‬القمة‮»‬‭.‬

ورفض‭ ‬الصربي‭ ‬مقولة‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬الذي‭ ‬يتطلع‭ ‬للقب‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬2007‭ ‬سيكون‭ ‬تحت‭ ‬الضغط‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬أي‭ ‬ضغوط‭.. ‬نحن‭ ‬نتعامل‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬وخطوة‭ ‬بخطوة،‭ ‬ونحترم‭ ‬الجميع‭.. ‬وأنا‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬متابعة‭ ‬الإعلام،‭ ‬لذا‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أي‭ ‬ضغوط‮»‬‭.‬





تحد‭ ‬جديد‭ ‬لشرودر

ويسعى‭ ‬الوحدة‭ ‬إلى‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭

‬على‭ ‬التوالي‭ ‬والصعود‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬موقتا،‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬الجمعة‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬النصر‭ ‬التاسع‭ (‬8‭ ‬نقاط‭).‬

لكن‭ ‬النصر‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هو‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ (‬تعادلان‭ ‬وخسارة‭) ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬مدربه‭ ‬الصربي‭ ‬غوران‭

‬توفيغدجيتش‭ ‬وتعيين‭ ‬الهولندي‭ ‬الفريد‭ ‬شرودر‭ ‬بديلا‭ ‬له‭. ‬ويعود‭ ‬شرودر‭(‬51‭ ‬عاما‭) ‬للدوري‭ ‬الإماراتي‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬لمرحلة‭ ‬واحدة‭ ‬بسبب‭ ‬إقالته‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬العين‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬رغم‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬معه‭. ‬ويتطلع‭ ‬المساعد‭ ‬السابق‭ ‬لمواطنه‭ ‬رونالدو‭ ‬كومان‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬برشلونة‭ (‬موسم‭ ‬2020‭-‬2021‭) ‬لرد‭ ‬اعتباره‭ ‬عبر‭ ‬التحدي‭ ‬الجديد‭ ‬بقيادة‭ ‬النصر‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬متقدم‭.‬

وقال‭ ‬الهولندي‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬مدربا‭ ‬للعين،‭ ‬قلت‭ ‬إن‭ ‬النصر‭ ‬ناد‭ ‬كبير،‭ ‬ويضم‭ ‬لاعبين‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى،‭ ‬وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬النصر‭ ‬خسرت‭ ‬أولى‭ ‬مبارياتي‭ ‬مع‭ ‬العين‭( ‬صفر-1‭)‬‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬في‭ ‬النصر‭ ‬التطلع‭ ‬إلى‭ ‬المستقبل،‭ ‬لأن‭ ‬الفريق‭ ‬يملك‭ ‬إمكانات‭ ‬كبيرة‭ ‬تؤهله‭ ‬لمنافسة‭ ‬كل‭ ‬الفرق،‭ ‬ومزاحمة‭ ‬فرق‭ ‬المقدمة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سنعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيقه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وستكون‭ ‬مباراة‭ ‬الإمارات‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬الثنائي‭ ‬الإسباني‭ ‬اندريس‭ ‬انييستا‭ ‬وباكو‭ ‬الكاسير‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬الاتحاد‭ ‬كلباء‭ ‬الجمعة‭ ‬تحت‭ ‬الأضواء‭.‬

ولم‭ ‬يعرف‭ ‬الإمارات‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ (‬4‭ ‬هزائم‭ ‬وتعادل‭) ‬ليتراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬برصيد‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬ويصبح‭ ‬مرشحا‭ ‬للعودة‭ ‬الى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭.‬

وقال‭ ‬انييستا‭ ‬الذي‭ ‬تحدث‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬اللاعبين‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تصبر‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬بلاناغوما‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬دائما‭ ‬مبدأ‭ ‬ثقافة‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المباريات،‭ ‬والفريق‭ ‬قادر‭ ‬لأنه‭ ‬يمتلك‭ ‬لاعبين‭ ‬جيدين‭ ‬وجهازا‭ ‬فنيا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬النجم‭ ‬السابق‭ ‬لإسبانيا‭ ‬وبرشلونة‭ ‬والذي‭ ‬سجل‭ ‬هدفين‭ ‬لفريقه‭ ‬من‭ ‬ركلتي‭ ‬جزاء‭ ‬منذ‭ ‬التعاقد‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهد‭ ‬والتركيز‭ ‬أكثر،‭ ‬وعدم‭ ‬الاستسلام‭ ‬والدخول‭ ‬للمباريات‭ ‬برغبة‭ ‬لتحقيق‭ ‬طموحات‭ ‬وأهداف‭ ‬النادي‭ ‬والجمهور‮»‬‭.‬

ويلعب‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬أيضا،‭ ‬عجمان‭ ‬مع‭ ‬حتا،‭ ‬وبني‭ ‬ياس‭ ‬مع‭ ‬الجزيرة‭.‬





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