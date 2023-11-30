الاتحاد يعود للانتصارات برباعية في الخليج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
(د ب أ)- استعاد اتحاد جدة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضي ببطولة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.
وحقق الاتحاد فوزا مثيرا 4 / 2 على ضيفه الخليج، في
المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.
وبادر الاتحاد بالتسجيل مبكرا عن طريق البرازيلي إيجور كورنادو في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.
وقلص خالد ناري الفارق بتسجيله الهدف الأول للخليح في الدقيقة 45 من
ركلة جزاء، غير أن المغربي عبدالرزاق حمد الله سجل الهدف الثالث للاتحاد
في الدقيقة 66 من ركلة جزاء أيضا.
وأضاف زكريا هوساوي الهدف الرابع للاتحاد في الدقيقة 74، فيما تكفل فواز عوض الطريس بإحراز الهدف الثاني للخليج في الدقيقة 90.
وارتفع رصيد الاتحاد، الذي تعادل 1 / 1 مع مضيفه الاتفاق في المرحلة
الماضية، إلى 28 نقطة ليتقدم للمركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، علما بأن هذا هو انتصاره الثامن في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 4 تعادلات و3 هزائم.
في المقابل، توقف رصيد الخليج، الذي تكبد خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم مقابل 3 انتصارات و4 تعادلات، عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.
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