الاتحاد يعود للانتصارات برباعية في الخليج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

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‬‭(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭)-‬‭ ‬استعاد‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬غابت‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضي‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬‭

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وحقق‭ ‬الاتحاد‭ ‬فوزا‭ ‬مثيرا‭ ‬4‭ ‬‭/‬‭ ‬2‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الخليج،‭ ‬في‭

‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشر‭ ‬للمسابقة‭.‬‭ ‬

وبادر‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالتسجيل‭ ‬مبكرا‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيجور‭ ‬كورنادو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬التاسعة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬المخضرم‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬29‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭.‬‭

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وقلص‭ ‬خالد‭ ‬ناري‭ ‬الفارق‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬للخليح‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬45‭ ‬من‭

‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬المغربي‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬حمد‭ ‬الله‭ ‬سجل‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للاتحاد‭

‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬66‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬أيضا‭.‬‭ ‬

وأضاف‭ ‬زكريا‭ ‬هوساوي‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬للاتحاد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬74،‭ ‬فيما‭ ‬تكفل‭ ‬فواز‭ ‬عوض‭ ‬الطريس‭ ‬بإحراز‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للخليج‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬90‭.‬‭ ‬

وارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬الاتحاد،‭ ‬الذي‭ ‬تعادل‭ ‬1‭ ‬‭/‬‭ ‬1‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭

‬الماضية،‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬ليتقدم‭ ‬للمركز‭ ‬الرابع‭ ‬مؤقتا‭ ‬لحين‭ ‬انتهاء‭ ‬باقي‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬انتصاره‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬مقابل‭ ‬4‭ ‬تعادلات‭ ‬و3‭ ‬هزائم‭.‬‭ ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬الخليج،‭ ‬الذي‭ ‬تكبد‭ ‬خسارته‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقابل‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬و4‭ ‬تعادلات،‭ ‬عند‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.‬‭ ‬



