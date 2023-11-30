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في الدوري الأوروبي ((يوروبا ليغ))أتالانتا أول المتأهلين ووست هام يعزز موقعه في الصدارة

11/30/2023 7:20:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) - ‬بات‭ ‬أتالانتا‭ ‬الإيطالي‭ ‬أول‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوربا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بتعادله‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬سبورتنغ‭ ‬البرتغالي‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬برغامو‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭. ‬

وسجل‭ ‬جانلوكا‭ ‬سكاماكا‭ (‬23‭) ‬هدف‭ ‬أتالانتا،‭ ‬والإنكليزي‭ ‬ماركوس‭ ‬إدواردز‭ (‬56‭) ‬هدف‭ ‬سبورتنغ‭. ‬

وضمن‭ ‬أتالانتا‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬وبطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬بعدما‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬سبورتنغ‭ ‬الذي‭ ‬ضمن‭ ‬الوصافة‭ ‬وبالتالي‭ ‬خوض‭ ‬الملحق‭ ‬ضد‭ ‬أحد‭ ‬أصحاب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬مستغلا‭ ‬خسارة‭ ‬شتورم‭ ‬غراتس‭ ‬النمسوي‭ ‬الثالث‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬راكوف‭ ‬تشيستوخوفا‭ ‬البولندي‭ ‬0‭-‬1‭ ‬سجله‭ ‬الأكوادوري‭ ‬جون‭ ‬ييبواه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬81‭. ‬

وتفوق‭ ‬أتالانتا‭ ‬على‭ ‬سبورتنغ‭ ‬في‭ ‬المواجهتين‭ ‬المباشرتين‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬لشبونة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لن‭ ‬يتمكن‭ ‬سبورتنغ‭ ‬من‭ ‬انتزاع‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬أتالانتا‭ ‬لو‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وخسر‭ ‬الفريق‭ ‬الايطالي‭. ‬

ويتأهل‭ ‬متصدرو‭ ‬المجموعات‭ ‬الثماني‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬ويخوض‭ ‬أصحاب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ملحقا‭ ‬بمواجهة‭ ‬الفرق‭ ‬صاحبة‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬مجموعات‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬فيما‭ ‬ينتقل‭ ‬أصحاب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬الى‭ ‬خوض‭ ‬ملحق‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كونفرنس‭ ‬ليغ‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بلوغ‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬الأخيرة‭. ‬

وخطا‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬يونايتد‭ ‬الانكليزي‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬نحو‭ ‬بلوغ‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬بفوزه‭ ‬القاتل‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬باتشكا‭ ‬توبولا‭ ‬1‭-‬0‭ ‬سجله‭ ‬التشيكي‭ ‬توماس‭ ‬سوتشيك‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬89‭. ‬

وعزز‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬المواجهة‭ ‬المباشرة‭ ‬أمام‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ ‬ومنافسه‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬فرايبورغ‭ ‬الألماني‭ ‬الذي‭ ‬أكرم‭ ‬وفادة‭ ‬ضيفه‭ ‬أولمبياكوس‭ ‬اليوناني‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة‭. ‬

وحسم‭ ‬الفريق‭ ‬الألماني‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬شوطها‭ ‬الاول‭ ‬بتسجيله‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬بينها‭ ‬ثلاثية‭ ‬للمهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬النمسوي‭ ‬ميكايل‭ ‬غريغوريتش‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬3‭ ‬و8‭ ‬و36،‭ ‬وأضاف‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬سيلديليا‭ ‬الرابع‭ (‬42‭). ‬

وختم‭ ‬الياباني‭ ‬ريتسو‭ ‬دوان‭ ‬المهرجان‭ ‬بالهدف‭ ‬الخامس‭ (‬77‭). ‬

ويلتقي‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬وفرايبورغ‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬نارية‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬يحتاج‭ ‬الفريق‭ ‬الانكليزي‭ ‬الى‭ ‬التعادل‭ ‬فقط‭ ‬كونه‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬الالماني‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬فرايبورغ‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية،‭ ‬فيما‭ ‬يتعيّن‭ ‬على‭ ‬الاخير‭ ‬الفوز‭ ‬كي‭ ‬يحسم‭ ‬الصدارة‭ ‬وبطاقة‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭. ‬

وضمن‭ ‬برايتون‭ ‬الانكليزي‭ ‬خوض‭ ‬الملحق‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬أيك‭ ‬أثينا‭ ‬اليوناني‭ ‬1-0‭ ‬سجله‭ ‬البرازيلي‭ ‬جواو‭ ‬بيدرو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬55‭. ‬

وأكمل‭ ‬أيك‭ ‬أثينا‭ ‬المباراة‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬اثر‭ ‬طرد‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الصربي‭ ‬مييات‭ ‬غاتشينوفيتش‭ ‬لتلقيه‭ ‬الانذار‭ ‬الثاني‭ (‬65‭). ‬

وانتزع‭ ‬برايتون‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬مؤقتا‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬امام‭ ‬مرسيليا‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬يستضيف‭ ‬أياكس‭ ‬أمستردام‭ ‬الهولندي‭ ‬لاحقا‭. ‬

وانعش‭ ‬سبارتا‭ ‬براغ‭ ‬التشيكي‭ ‬اماله‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬وصافة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬الاسباني‭ ‬1‭-‬0‭ ‬سجله‭ ‬السلوفاكي‭ ‬لوكاس‭ ‬هاراسلين‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬54‭. ‬

وعزز‭ ‬سبارتا‭ ‬براغ‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬المواجهتين‭ ‬المباشرتين‭ ‬خلف‭ ‬رينجرز‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬فرصة‭ ‬انتزاع‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬أريس‭ ‬ليماسول‭ ‬القبرصي‭ ‬لاحقا‭. ‬

وتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬عند‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭. ‬

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