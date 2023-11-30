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بن عطية مستشارا فنيا لنادي مرسيليا

11/30/2023 7:20:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مرسيليا‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬مرسيليا‭ ‬الفرنسي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬انّ‭ ‬الدولي‭ ‬المغربي‭ ‬ومدافع‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الايطالي‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭ ‬السابق‭ ‬مهدي‭ ‬بن‭ ‬عطية‭ ‬عُيّن‭ ‬مستشارًا‭ ‬فنيًا‭ ‬للنادي‭ ‬الذي‭ ‬استهل‭ ‬فيه‭ ‬مسيرته‭ ‬كلاعب‭.‬

ويحلّ‭ ‬بن‭ ‬عطية‭ (‬36‭ ‬عامًا‭) ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬اول‭ ‬تجاربه‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬مرسيليا‭ (‬2006-2008‭) ‬مكان‭ ‬الاسباني‭ ‬خافيير‭ ‬ريبالتا‭ ‬الذي‭ ‬ابتعد‭ ‬عن‭ ‬منصبه‭ ‬منذ‭ ‬الاجتماع‭ ‬المضطرب‭ ‬بين‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬مشجعي‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭. ‬وسيختلف‭ ‬وضع‭ ‬بن‭ ‬عطية‭ ‬عن‭ ‬ريبالتا‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عضوًا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة،‭ ‬بحيث‭ ‬سيكون‭ ‬بنعطية‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬ستيفان‭ ‬تيسييه‭.‬

وأوضح‭ ‬مرسيليا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬سيجعل‭ ‬مهدي‭ ‬بنعطية‭ ‬خبرته‭ ‬ومعرفته‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬الحديثة‭ ‬متاحة‭ ‬لنادي‭ ‬أولمبيك‭ ‬مرسيليا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬بالتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬مع‭ ‬بابلو‭ ‬لونغوريا،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وستيفان‭ ‬تيسييه،‭ ‬المدير‭ ‬العام،‭ ‬سيساعد‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬الرياضية‭ ‬للنادي،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬جذب‭ ‬أفضل‭ ‬المواهب‭ ‬وتدريبها‭ ‬والاحتفاظ‭ ‬بها‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬لمصادر‭ ‬داخل‭ ‬نادي‭ ‬مرسيليا،‭ ‬فإن‭ ‬بن‭ ‬عطية‭ ‬يصل‭ ‬‮«‬في‭ ‬دور‭ ‬ومكانة‭ ‬مماثلة‭ ‬لتلك‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬لويس‭ ‬كامبوس‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‮»‬‭. ‬ويستأنف‭ ‬مرسيليا‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬12‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬‮«‬ليغ‭ ‬1‮»‬‭ ‬بمواجهة‭ ‬رين‭ ‬الاحد‭.‬


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