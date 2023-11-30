ناجلسمان: لم يعد هناك فرق ضعيفة في كأس أمم أوروبا

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هامبورج - (د ب أ): أكد جوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا أنه يتوجه لحضور قرعة كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا واضعا في اعتباره أن القدر يتحكم في مصير فريقه.
وقال ناجلسمان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الخميس قبل إجراء قرعة يورو 2024 يوم السبت المقبل في هامبورج «سحر القرعة يتمثل في كونها مسألة حظ، لذا فإن حظك ليس بيديك، ولم يعد هناك منافس سهل».
وأضاف «أتحمل كل ذلك في خطوتي، واتطلع إلى أمسية مثيرة». وبصفتها الدولة المضيفة، تقع ألمانيا ضمن المستوى الأول
خلال القرعة، وبالتالي ستتجنب مواجهة المنتخبات التي كانت الأكثر قوة خلال التصفيات، وهي فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وبلجيكا والبرتغال، في دور المجموعات
وأشار ناجلسمان التي تعرض فريقه للهزيمة في آخر مباراتين وديتين «من الناحية المثالية سيكون علينا التعامل معهم لاحقا، في الأدوار الإقصائية، لكن مازال الطريق طويلا».
وقد يجد منتخب ألمانيا نفسه في مجموعة قوية مع منتخبات من عينة الدنمارك وهولندا وإيطاليا حاملة اللقب.
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