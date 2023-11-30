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ناجلسمان: لم يعد هناك فرق ضعيفة في كأس أمم أوروبا

11/30/2023 7:20:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هامبورج‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬جوليان‭ ‬ناجلسمان‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬أنه‭ ‬يتوجه‭ ‬لحضور‭ ‬قرعة‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬واضعا‭ ‬في‭ ‬اعتباره‭ ‬أن‭ ‬القدر‭ ‬يتحكم‭ ‬في‭ ‬مصير‭ ‬فريقه‭.‬

وقال‭ ‬ناجلسمان‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬قبل‭ ‬إجراء‭ ‬قرعة‭ ‬يورو‭ ‬2024‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬هامبورج‭ ‬‮«‬سحر‭ ‬القرعة‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬كونها‭ ‬مسألة‭ ‬حظ،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬حظك‭ ‬ليس‭ ‬بيديك،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬منافس‭ ‬سهل‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أتحمل‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬خطوتي،‭ ‬واتطلع‭ ‬إلى‭ ‬أمسية‭ ‬مثيرة‮»‬‭. ‬وبصفتها‭ ‬الدولة‭ ‬المضيفة،‭ ‬تقع‭ ‬ألمانيا‭ ‬ضمن‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭
‬خلال‭ ‬القرعة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ستتجنب‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬الأكثر‭ ‬قوة‭ ‬خلال‭ ‬التصفيات،‭ ‬وهي‭ ‬فرنسا‭ ‬وإنجلترا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬وبلجيكا‭ ‬والبرتغال،‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬

وأشار‭ ‬ناجلسمان‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬فريقه‭ ‬للهزيمة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين‭ ‬‮«‬من‭ ‬الناحية‭ ‬المثالية‭ ‬سيكون‭ ‬علينا‭ ‬التعامل‭ ‬معهم‭ ‬لاحقا،‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية،‭ ‬لكن‭ ‬مازال‭ ‬الطريق‭ ‬طويلا‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬يجد‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬منتخبات‭ ‬من‭ ‬عينة‭ ‬الدنمارك‭ ‬وهولندا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭.‬

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