نسخة 2025 لتور دو فرانس تنطلق من ليل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس - (د ب أ): تنطلق نسخة 2025 من سباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دو فرانس» بجولة حول مدينة ليل في شمالي فرنسا، بحسب ما أعلن منظمو السباق أمس الخميس.
وتمتد المرحلة الافتتاحية لمسافة 185 كم ويعقبها مرحلتان أخريان في الشمال، أولهما يوم السادس من يوليو من لاوين بلانك إلى بولوني سور مير لمسافة 290 كم، وفي اليوم التالي تقام مرحلة أخرى في الشمال بين فالينسينيس ودونكيرك لمسافة 172 كم.
وتنطلق المرحلة الرابعة من آميان، علما بأن المسار الكامل لنسخة 2025 من تور دو فرنسا سيتم الكشف عنه في أكتوبر .2024
وبعد بدء السباق في ثلاث نسخ خارج فرنسا، يعود سباق تور دو فرانس إلى الديار مرة أخرى.
ففي العام الماضي انطلق تور دو فرانس من كوبنهاجن وفي العالم الحالي انطلق من إقليم الباسك في إسبانيا، وفي العام المقبل سيبدأ من فلورنسا في إيطاليا. وتنتهي نسخة 2024 من السباق الفرنسي في نيس بدلا من باريس للمرة الأولى، نظرا لاستعداد العاصمة الفرنسية لاستضافة أولمبياد .2024
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