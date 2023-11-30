نسخة 2025 لتور دو فرانس تنطلق من ليل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تنطلق‭ ‬نسخة‭ ‬2025‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬فرنسا‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات‭ ‬‮«‬تور‭ ‬دو‭ ‬فرانس‮»‬‭ ‬بجولة‭ ‬حول‭ ‬مدينة‭ ‬ليل‭ ‬في‭ ‬شمالي‭ ‬فرنسا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬منظمو‭ ‬السباق‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

وتمتد‭ ‬المرحلة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لمسافة‭ ‬185‭ ‬كم‭ ‬ويعقبها‭ ‬مرحلتان‭ ‬أخريان‭ ‬في‭ ‬الشمال،‭ ‬أولهما‭ ‬يوم‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬يوليو‭ ‬من‭ ‬لاوين‭ ‬بلانك‭ ‬إلى‭ ‬بولوني‭ ‬سور‭ ‬مير‭ ‬لمسافة‭ ‬290‭ ‬كم،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬تقام‭ ‬مرحلة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬بين‭ ‬فالينسينيس‭ ‬ودونكيرك‭ ‬لمسافة‭ ‬172‭ ‬كم‭.‬

وتنطلق‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬آميان،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬المسار‭ ‬الكامل‭ ‬لنسخة‭ ‬2025‭ ‬من‭ ‬تور‭ ‬دو‭ ‬فرنسا‭ ‬سيتم‭ ‬الكشف‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ .‬2024

وبعد‭ ‬بدء‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬نسخ‭ ‬خارج‭ ‬فرنسا،‭ ‬يعود‭ ‬سباق‭ ‬تور‭ ‬دو‭ ‬فرانس‭ ‬إلى‭ ‬الديار‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

ففي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬انطلق‭ ‬تور‭ ‬دو‭ ‬فرانس‭ ‬من‭ ‬كوبنهاجن‭ ‬وفي‭ ‬العالم‭ ‬الحالي‭ ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬إقليم‭ ‬الباسك‭ ‬في‭ ‬إسبانيا،‭ ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬سيبدأ‭ ‬من‭ ‬فلورنسا‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭. ‬وتنتهي‭ ‬نسخة‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬نيس‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬نظرا‭ ‬لاستعداد‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬لاستضافة‭ ‬أولمبياد‭ .‬2024