حماس تدعو لمواصلة الحراك الجماهيري لنصرة غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لمواصلة الحراك الجماهيري العربي والعالمي أيَّام الجمعة والسبت والأحد القادمة، رفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت حماس في بيان صحفي، الخميس، إننا "ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم، إلى مواصلة حراكهم الجماهيري المتضامن مع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، والرافض والمندد بجرائم ومجازر الاحتلال النازي، والداعي لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال”.
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