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حماس تدعو لمواصلة الحراك الجماهيري لنصرة غزة

11/30/2023 7:14:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لمواصلة الحراك الجماهيري العربي والعالمي أيَّام الجمعة والسبت والأحد القادمة، رفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.


وقالت حماس في بيان صحفي، الخميس، إننا "ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم، إلى مواصلة حراكهم الجماهيري المتضامن مع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، والرافض والمندد بجرائم ومجازر الاحتلال النازي، والداعي لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال”.


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