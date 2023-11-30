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بلينكن: تركيزنا الرئيسي على تمديد الهدنة في غزة

11/30/2023 7:14:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنّ مسألة القيادة الفلسطينية وتغييرها واختيارها بعد الحرب هو خيار يعود للفلسطينيين وليس لأي دولة أخرى أن تقرره.
وقال بلينكن خلال تصريحات له في تل أبيب، عقب لقائه قيادات إسرائيلية إنّ الولايات المتحدة تركز بشكل رئيس الآن على تمديد التهدئة والهدنة، وهي ملتزمة بتحقيق أهداف الهدنة وتتعاون مع قطر ومصر والاحتلال الإسرائيلي من أجل ذلك.
وبين أنهم يعملون بشكل متواصل لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة وخاصة الوقود، وأنّ إسرائيل أعربت عن نيتها استئناف عمليتها العسكرية بغزة حال استكمال تبادل المحتجزين.
وأشار إلى أنّ طريقة طريقة دفاع الاحتلال الإسرائيلي عن نفسه مهمة وعليه التزام القانون الدولي وقد طالبت المسؤولين بخطط لحماية المدنيين.
ويرى بلينكن أنّ الاحتلال الإسرائيلي قوة متطورة تستطيع إلحاق الضرر بحركة حماس دون استهداف النساء والأطفال.
وتابع أنه يجب منح النازحين الفلسطينيين نحو جنوب قطاع غزة الفرصة للعودة إلى مناطق سكناهم.




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