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البنتاغون: 74 هجومًا تعرضت لها قواتنا بالعراق وسوريا منذ 7 أكتوبر

11/30/2023 7:14:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن القوات الأميركية في سوريا تعرضت لهجوم الثلاثاء الماضي.

وارتفع عدد الهجمات على القوات الأميركية بسوريا والعراق منذ ٧ أكتوبر إلى ٧٤ هجوما.

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