البنتاغون: 74 هجومًا تعرضت لها قواتنا بالعراق وسوريا منذ 7 أكتوبر

البنتاغون: 74 هجومًا تعرضت لها قواتنا بالعراق وسوريا منذ 7 أكتوبر
التاريخ
11/30/2023 7:14:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن القوات الأميركية في سوريا تعرضت لهجوم الثلاثاء الماضي.
وارتفع عدد الهجمات على القوات الأميركية بسوريا والعراق منذ ٧ أكتوبر إلى ٧٤ هجوما.
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