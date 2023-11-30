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بدء عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين لدى حماس وعبورهم عبر معبر رفح

11/30/2023 7:14:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انطلقت عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس" في قطاع غزة إلى الصليب الأحمر، في اليوم السابع من الهدنة المؤقتة بين الحركة والحكومة الإسرائيلية.
وغادرت سيارات الصليب الأحمر من معبر رفع بعد استلام 6 محتجزين إسرائيليين من كتائب القسام استكمالا للدفعة السابعة.


وفي وقت سابق، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن بدء نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عنهم.

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