بدء عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين لدى حماس وعبورهم عبر معبر رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انطلقت عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس" في قطاع غزة إلى الصليب الأحمر، في اليوم السابع من الهدنة المؤقتة بين الحركة والحكومة الإسرائيلية.
وغادرت سيارات الصليب الأحمر من معبر رفع بعد استلام 6 محتجزين إسرائيليين من كتائب القسام استكمالا للدفعة السابعة.
وفي وقت سابق، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن بدء نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عنهم.
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