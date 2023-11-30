غالانت: يجب الاستعداد للانتقال السريع إلى القتال في أي وقت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه "يجب الاستعداد للانتقال السريع إلى القتال في أي وقت".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "يوآف غالانت، زار مركز عمليات سلاح الجو بقاعدة كيريا في تل أبيب، وناقش عن كثب الخطط الهجومية لمواصلة العملية العسكرية في قطاع غزة".
وأشارت الصحيفة بأن غالانت، وجه كلامه للجيش قائلا: "يجب أن نكون مستعدين للانتقال السريع إلى القتال الكامل في أي وقت، اليوم، غدا، بعد غد، في أي لحظة".
وأضاف: "بمجرد أن نستنفد عملية إعادة الرهائن، سنعود إلى القتال العنيف في جميع أنحاء قطاع غزة.. يجب أن تكون الأسراب مستعدة لتنفيذ مهمتها في جميع الساحات، مع التركيز على قطاع غزة".
وأوضح: "عندما نجدد القتال، سنفعل ذلك بكل قوة، بهذه الطريقة فقط سنواصل ضرب حماس، وإطلاق سراح المزيد من الرهائن".
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