فضائح تعويضات الكربون تسلّط الأضواء على سويسرا، خلال المؤتمر الدولي لتغير المناخ

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في 30 نوفمبر، ستشارك أكثر من 190 دولة في دبي، في المحادثات السنوية للأمم المتحدة بشأن المناخ، لمناقشة آخر الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، ولتقديم الدعم للدول الأكثر تأثّراً من هذه الانبعاثات. تأتي هذه المحادثات في نهاية هذا العام، الذي من المتوقع أن يكون العام الأشد حرارة شهدته الأرض على الإطلاق، ومع تحذيرات من جهات علمية من إمكانية حدوث تأثيرات مناخية عنيفة في المستقبل. وستكون الدول المعنية بحاجة إلى استنباط طرق ووسائل من شأنها وضع كوكب الأرض على المسار الصحيح، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها في مجال مكافحة الاحتباس الحراري.

بعد أن يفتتح سلطان الجابر، رئيس المؤتمر والذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي الوطنية للنفط، أعمال المؤتمر الذي سيستمر لمدة أسبوعين، تنظر الدول المعنية، في نتائج الفحص العالمي الأول، أو التقييم الواقعي لتأثير التعهدات الوطنية، بتقليص انبعاثات الكربون، في الحد من تداعيات تغير المناخ. بعد ذلك، سيتعين على هذه الدول تحديد استراتيجيات للحفاظ على جهود المجتمع الدولي الآيلة إلى الحفاظ على مستوى ارتفاع حرارة الأرض بما لا يتعدى +1.5 درجة مئوية، فوق مستوى ما قبل الثورة الصناعية.

مع تقريررابط خارجي الفحص التقني الذي تم نشره في سبتمبر، والذي يظهر أن الدول قد أحرزت تقدماً لا يرتقي إلى المستوى المطلوب في خفض انبعاثات الكربون، يؤكّد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لتغير المناخ في الأمم المتحدة، أن "مؤتمر تغير المناخ (كوب28)، يجب أن يشكّل نقطة تحول واضحة. فلا ينبغي أن تقتصر مهمة الحكومات على الاتفاق على اتخاذ إجراءات مناخية أشد فعالية فحسب، بل ينبغي عليها أيضاً أن تظهر بدقة آليات تنفيذ هذه الإجراءات."

يعاني السكان على ضفاف النهر في بحيرة بوراكيكارا في ماناوس بولاية أمازوناس من نقص المياه الناجم عن الجفاف الشديد في شمال البرازيل. Michael Dantas / AFP

مفاوض جديد من برن

في خضم كل هذه التحديات، وقبل انعقاد المؤتمر، صرّح فيليكس فيرتلي، سفير سويسرا الجديد للمناخ، للصحفيين والصحفيات في برن، أن الدفع باتجاه مزيد من التطلعات للتقيّد بالحد الأقصى لدرجة الحرارة والبقاء ضمن الأطر المحددة عند +1.5 درجة مئوية، هو الهدف الرئيسي للوفد السويسري في مؤتمر (كوب28). وأضاف أن العثور على استراتيجية للخروج من الوقود الأحفوري مع تعزيز الاستراتيجيات المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة هي من المسائل الأساسية. كما أشار فيرتلي إلى أهمية المساهمة المالية للدول التي تتسبب بانبعاثات ذات مستويات عالية- والتي تشمل في الغالب دولاً تُصنّف من قبل الأمم المتحدة كدول نامية، ولكنها غنية من حيث الناتج المحلي الإجمالي الكلي، مثل الصين ودول الخليج- بغية دعم الدول النامية الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي الشديدة.

وقد أظهرت تقارير الأمم المتحدة أن التمويلات المتعلقة بالإجراءات المناخية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية قد تأخرت، ولم يتم تحقيق هدف 100 مليار دولار سنوياً من هذه التمويلات. كما من المتوقع أيضاً أن تناقش أعمال المؤتمر في دبي، إنشاء صندوقٍ للخسائر والأضرار، تم الاتفاق عليه قبل عام، وذلك للمساعدة في تعويض الفقراء والفئات الأكثر عرضة لتأثيرات أزمة المناخ، بعد اتفاق تم التوصل إليه هذا الشهر، لتوطين هذا الصندوق في البنك الدولي.

"هناك الكثير من الجهود التي يمكننا بذلها، فيما يتعلق بالاستثمارات لتحويل مصادر الطاقة. وهذه المسألة هي بمثابة فرصة لنا. فالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) توفر خيارات سياسية واستراتيجيات للحفاظ على الزيادة في درجة حرارة الأرض دون أن تتجاوز +1.5 درجة مئوية"، بحسب تصريح أدلى به فليكس فيرتلي في مقابلة مع موقع سويس إنفو (SWI swissinfo). وكانت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) قد أتمت هذا العام سلسلة من تقارير التقييم العلمية حول حالة المناخ على الأرض، بما في ذلك المحيطات والغلاف الجوي، والتي تشمل سلسلة من التوصيات على هذا الصعيد.

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"هناك الكثير من الجهود التي يمكننا بذلها، فيما يتعلق بالاستثمارات لتحويل مصادر الطاقة. وهذه المسألة هي بمثابة فرصة لنا. فالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) توفر خيارات سياسية واستراتيجيات للحفاظ على الزيادة في درجة حرارة الأرض دون أن تتجاوز +1.5 درجة مئوية" بحسب تصريح أدلى به فليكس فيرتلي في مقابلة مع موقع سويس إنفو (SWI swissinfo). وكانت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) قد أتمت هذا العام سلسلة من تقارير التقييم العلمية حول حالة المناخ على الأرض، بما في ذلك المحيطات والغلاف الجوي، والتي تشمل سلسلة من التوصيات على هذا الصعيد.

فرتلي يخلف حاليّاً فرانز بيريز، في المنصب الذي شغله هذا الأخير كمفاوض سويسرا في مجال المناخ منذ عام 2010. وجاء ترشيحه بعد شهور قليلة فقط من تولي ألبرت روشتي، من حزب الشعب السويسري اليميني، والذي قام بحملة ضد قانون المناخ في البلاد، منصب وزير البيئة.

وقد أكد السفير أن سويسرا لن تغير أولوياتها ضمن مفاوضات المناخ نتيجة لتولي مسؤول فدرالي جديد لوزارة البيئة.

كما تستمر سويسرا في رئاسة مجموعة السلامة البيئية (EIG)، وهي مجموعة مفاوضات تضم أيضاً جورجيا وليختنشتاين والمكسيك وموناكو وكوريا الجنوبية.

كانت سويسرا رائدة في هذا المجال، حيث أبرمت اتفاقات ثنائية مع عدة دول في أمريكا اللاتينيةرابط خارجي وأفريقيارابط خارجي وآسيا بشأن العمل على إجراء التعويض. وفي الوقت نفسه، كانت تدعو في قمة المناخ في عام 2021، التي عقدت في غلاسكو، إلى ضرورة تحديد المزيد من التفاصيل حول كيفية تنفيذ اتفاقيات التعويض.

وعلى الرغم من الانتقاد المتزايد بشأن تأثير التعويضات في تقليل الانبعاثات، يصرّح فيرتلي بأن التدابير المدرجة في الاتفاقيات الثنائية تشمل "ضمانات كافية". ويشير إلى أن هذه الضمانات تتضمن تجنب الاحتساب المزدوج لتأثير المشاريع على الحد من انبعاثات الكربون.

يشرح الفيديو أدناه كيفية عمل نظام التعويضات.

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