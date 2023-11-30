فضائح تعويضات الكربون تسلّط الأضواء على سويسرا، خلال المؤتمر الدولي لتغير المناخ

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Los escándalos de las compensaciones ponen a Suiza en el punto de mira de la COP28
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碳抵銷醜聞讓瑞士成為COP28會議的焦點
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排出量取引の不正がスイスの逆風に COP28開幕
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COP28, gli scandali dei crediti di carbonio mettono la Svizzera sotto i riflettori
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في 30 نوفمبر، ستشارك أكثر من 190 دولة في دبي، في المحادثات السنوية للأمم المتحدة بشأن المناخ، لمناقشة آخر الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، ولتقديم الدعم للدول الأكثر تأثّراً من هذه الانبعاثات. تأتي هذه المحادثات في نهاية هذا العام، الذي من المتوقع أن يكون العام الأشد حرارة شهدته الأرض على الإطلاق، ومع تحذيرات من جهات علمية من إمكانية حدوث تأثيرات مناخية عنيفة في المستقبل. وستكون الدول المعنية بحاجة إلى استنباط طرق ووسائل من شأنها وضع كوكب الأرض على المسار الصحيح، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها في مجال مكافحة الاحتباس الحراري.
بعد أن يفتتح سلطان الجابر، رئيس المؤتمر والذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي الوطنية للنفط، أعمال المؤتمر الذي سيستمر لمدة أسبوعين، تنظر الدول المعنية، في نتائج الفحص العالمي الأول، أو التقييم الواقعي لتأثير التعهدات الوطنية، بتقليص انبعاثات الكربون، في الحد من تداعيات تغير المناخ. بعد ذلك، سيتعين على هذه الدول تحديد استراتيجيات للحفاظ على جهود المجتمع الدولي الآيلة إلى الحفاظ على مستوى ارتفاع حرارة الأرض بما لا يتعدى +1.5 درجة مئوية، فوق مستوى ما قبل الثورة الصناعية.
مع تقريررابط خارجي الفحص التقني الذي تم نشره في سبتمبر، والذي يظهر أن الدول قد أحرزت تقدماً لا يرتقي إلى المستوى المطلوب في خفض انبعاثات الكربون، يؤكّد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لتغير المناخ في الأمم المتحدة، أن "مؤتمر تغير المناخ (كوب28)، يجب أن يشكّل نقطة تحول واضحة. فلا ينبغي أن تقتصر مهمة الحكومات على الاتفاق على اتخاذ إجراءات مناخية أشد فعالية فحسب، بل ينبغي عليها أيضاً أن تظهر بدقة آليات تنفيذ هذه الإجراءات."
يعاني السكان على ضفاف النهر في بحيرة بوراكيكارا في ماناوس بولاية أمازوناس من نقص المياه الناجم عن الجفاف الشديد في شمال البرازيل. Michael Dantas / AFP
مفاوض جديد من برن
في خضم كل هذه التحديات، وقبل انعقاد المؤتمر، صرّح فيليكس فيرتلي، سفير سويسرا الجديد للمناخ، للصحفيين والصحفيات في برن، أن الدفع باتجاه مزيد من التطلعات للتقيّد بالحد الأقصى لدرجة الحرارة والبقاء ضمن الأطر المحددة عند +1.5 درجة مئوية، هو الهدف الرئيسي للوفد السويسري في مؤتمر (كوب28). وأضاف أن العثور على استراتيجية للخروج من الوقود الأحفوري مع تعزيز الاستراتيجيات المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة هي من المسائل الأساسية. كما أشار فيرتلي إلى أهمية المساهمة المالية للدول التي تتسبب بانبعاثات ذات مستويات عالية- والتي تشمل في الغالب دولاً تُصنّف من قبل الأمم المتحدة كدول نامية، ولكنها غنية من حيث الناتج المحلي الإجمالي الكلي، مثل الصين ودول الخليج- بغية دعم الدول النامية الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي الشديدة.
وقد أظهرت تقارير الأمم المتحدة أن التمويلات المتعلقة بالإجراءات المناخية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية قد تأخرت، ولم يتم تحقيق هدف 100 مليار دولار سنوياً من هذه التمويلات. كما من المتوقع أيضاً أن تناقش أعمال المؤتمر في دبي، إنشاء صندوقٍ للخسائر والأضرار، تم الاتفاق عليه قبل عام، وذلك للمساعدة في تعويض الفقراء والفئات الأكثر عرضة لتأثيرات أزمة المناخ، بعد اتفاق تم التوصل إليه هذا الشهر، لتوطين هذا الصندوق في البنك الدولي.
"هناك الكثير من الجهود التي يمكننا بذلها، فيما يتعلق بالاستثمارات لتحويل مصادر الطاقة. وهذه المسألة هي بمثابة فرصة لنا. فالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) توفر خيارات سياسية واستراتيجيات للحفاظ على الزيادة في درجة حرارة الأرض دون أن تتجاوز +1.5 درجة مئوية"، بحسب تصريح أدلى به فليكس فيرتلي في مقابلة مع موقع سويس إنفو (SWI swissinfo). وكانت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) قد أتمت هذا العام سلسلة من تقارير التقييم العلمية حول حالة المناخ على الأرض، بما في ذلك المحيطات والغلاف الجوي، والتي تشمل سلسلة من التوصيات على هذا الصعيد.
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"هناك الكثير من الجهود التي يمكننا بذلها، فيما يتعلق بالاستثمارات لتحويل مصادر الطاقة. وهذه المسألة هي بمثابة فرصة لنا. فالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) توفر خيارات سياسية واستراتيجيات للحفاظ على الزيادة في درجة حرارة الأرض دون أن تتجاوز +1.5 درجة مئوية" بحسب تصريح أدلى به فليكس فيرتلي في مقابلة مع موقع سويس إنفو (SWI swissinfo). وكانت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) قد أتمت هذا العام سلسلة من تقارير التقييم العلمية حول حالة المناخ على الأرض، بما في ذلك المحيطات والغلاف الجوي، والتي تشمل سلسلة من التوصيات على هذا الصعيد.
فرتلي يخلف حاليّاً فرانز بيريز، في المنصب الذي شغله هذا الأخير كمفاوض سويسرا في مجال المناخ منذ عام 2010. وجاء ترشيحه بعد شهور قليلة فقط من تولي ألبرت روشتي، من حزب الشعب السويسري اليميني، والذي قام بحملة ضد قانون المناخ في البلاد، منصب وزير البيئة.
وقد أكد السفير أن سويسرا لن تغير أولوياتها ضمن مفاوضات المناخ نتيجة لتولي مسؤول فدرالي جديد لوزارة البيئة.
كما تستمر سويسرا في رئاسة مجموعة السلامة البيئية (EIG)، وهي مجموعة مفاوضات تضم أيضاً جورجيا وليختنشتاين والمكسيك وموناكو وكوريا الجنوبية.
كانت سويسرا رائدة في هذا المجال، حيث أبرمت اتفاقات ثنائية مع عدة دول في أمريكا اللاتينيةرابط خارجي وأفريقيارابط خارجي وآسيا بشأن العمل على إجراء التعويض. وفي الوقت نفسه، كانت تدعو في قمة المناخ في عام 2021، التي عقدت في غلاسكو، إلى ضرورة تحديد المزيد من التفاصيل حول كيفية تنفيذ اتفاقيات التعويض.
وعلى الرغم من الانتقاد المتزايد بشأن تأثير التعويضات في تقليل الانبعاثات، يصرّح فيرتلي بأن التدابير المدرجة في الاتفاقيات الثنائية تشمل "ضمانات كافية". ويشير إلى أن هذه الضمانات تتضمن تجنب الاحتساب المزدوج لتأثير المشاريع على الحد من انبعاثات الكربون.
يشرح الفيديو أدناه كيفية عمل نظام التعويضات.
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