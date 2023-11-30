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الجهل يغذي سوق الدجل

11/30/2023 7:11:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) من‭ ‬طريف‭ ‬ما‭ ‬كتب‭ ‬البروفسر‭ ‬علي‭ ‬كوباني‭ ‬أحد‭ ‬أميز‭ ‬من‭ ‬تخصصوا‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬العدلي‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬أنه‭ ‬أتاه‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬ذوو‭ ‬لحى‭ ‬محفوفة‭ ‬بعناية،‭ ‬ويرتدون‭ ‬ملابس‭ ‬بيضاء‭ ‬نظيفة،‭ ‬وقال‭ ‬له‭ ‬أكثرهم‭ ‬لحما‭ ‬وشحما‭ ‬أنهم‭ ‬يريدون‭ ‬نقل‭ ‬رفات‭ ‬‮«‬شيخهم‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬قبل‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬المقبرة‭ ‬العامة،‭ ‬الى‭ ‬الضريح‭ ‬الذي‭ ‬اكتمل‭ ‬بناؤه،‭ ‬وإنهم‭ ‬يريدون‭ ‬منه‭ ‬نبش‭ ‬الجثمان‭ ‬حسبما‭ ‬تقتضي‭ ‬الأصول‭ ‬المرعية‭ ‬ليتسنى‭ ‬لهم‭ ‬تشييعه‭ ‬الى‭ ‬مكان‭ ‬يليق‭ ‬به،‭ ‬فقال‭ ‬لهم‭ ‬كوباني‭ ‬إن‭ ‬عليهم‭ ‬تجهيز‭ ‬كفن‭ ‬جديد‭ ‬وصندوق‭ ‬خشبي،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬العملية‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬دقيقة‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬ان‭ ‬الجثمان‭ ‬تحلل‭ ‬ولم‭ ‬تبق‭ ‬منه‭ ‬سوى‭ ‬العظام،‭ ‬هنا‭ ‬صاح‭ ‬فيه‭ ‬ذلك‭ ‬الرجل‭: ‬كُف‭ ‬عن‭ ‬قلة‭ ‬الأدب،‭ ‬فجثمان‭ ‬شيخنا‭ (‬المبروك‭) ‬لا‭ ‬ولن‭ ‬يتحلل،‭ ‬وأنت‭ ‬ستتولى‭ ‬نبش‭ ‬القبر‭ ‬وسترى‭ ‬بنفسك‭ ‬انه‭ ‬يرقد‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬هيئته‭ ‬الجسمانية‭.‬

جاء‭ ‬اليوم‭ ‬الموعود‭ ‬وتوجه‭ ‬كوباني‭ ‬ومساعدوه‭ ‬الى‭ ‬المقبرة،‭ ‬ووجدوا‭ ‬حولها‭ ‬خلقا‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬مريدي‭ ‬الشيخ‭ ‬المتوفى‭ ‬يقرعون‭ ‬الطبول‭ ‬ويطلقون‭ ‬البخور‭ ‬وينشدون‭ ‬الأناشيد‭ ‬التي‭ ‬تمجد‭ ‬الشيخ‭ ‬الراحل،‭ ‬وبدأت‭ ‬عملية‭ ‬النبش‭ ‬في‭ ‬حذر‭ ‬بالغ‭ ‬حتى‭ ‬وصلوا‭ ‬الى‭ ‬الرفات،‭ ‬واكتشفوا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬من‭ ‬الجثمان‭ ‬سوى‭ ‬كومة‭ ‬من‭ ‬العظام،‭ ‬فإذا‭ ‬بأحد‭ ‬الرجال‭ ‬الأربعة‭ ‬يهتف‭: ‬الله‭ ‬أكبر‭ ‬فقد‭ ‬وجدنا‭ ‬شيخنا‭ ‬سليما‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬هيئته،‭ ‬فرددت‭ ‬الحشود‭ ‬التكبير‭ ‬وعلا‭ ‬دوي‭ ‬الطبول‭ ‬احتفاء‭ ‬بتلك‭ ‬‮«‬المعجزة‮»‬،‭ ‬ويقول‭ ‬كوباني‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬أطلق‭ ‬تلك‭ ‬الكذبة‭ ‬نظر‭ ‬إليه‭ ‬نظرة‭ ‬وعيد‭ ‬مؤداها‭: ‬لو‭ ‬فتحت‭ ‬فمك‭ ‬بكلمة‭ ‬تنفي‭ ‬ما‭ ‬قلته‭ ‬فستنزل‭ ‬انت‭ ‬في‭ ‬القبر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬فيه‭ ‬شيخنا‭.‬

وعلينا‭ ‬الاعتراف‭ ‬بأن‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأن‭ ‬لبعض‭ ‬بني‭ ‬البشر‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الرجم‭ ‬بالغيب‭ ‬وتغيير‭ ‬مجاري‭ ‬الأحداث‭ ‬متفش‭ ‬وبائيا،‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬باعة‭ ‬وزبائن‭ ‬الوهم‭ ‬أولئك‭ ‬يرعوي‭ ‬عندما‭ ‬يسمع‭ ‬بالدجال‭ ‬الجزائري‭ ‬الذي‭ ‬لجأت‭ ‬اليه‭ ‬عروس‭ ‬عانت‭ ‬من‭ ‬تشنجات‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬قرانها،‭ ‬ثم‭ ‬اختفى‭ ‬أثرها،‭ ‬وبعد‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬عليها‭ ‬محتجزة‭ ‬في‭ ‬مستودع‭ ‬ضيق‭ ‬واتضح‭ ‬ان‭ ‬الدجال‭ ‬اغتصبها‭ ‬عدة‭ ‬مرات،‭ ‬أو‭ ‬باللبنانية‭ ‬التي‭ ‬استعانت‭ ‬برجل‭ ‬ذاع‭ ‬أمر‭ ‬قدراته‭ ‬الخارقة‭ ‬ليحبط‭ ‬مسعى‭ ‬زوجها‭ ‬للاقتران‭ ‬بأخرى،‭ ‬فأعطاها‭ ‬مساحيق‭ ‬لتضعها‭ ‬في‭ ‬مشروب‭ ‬تقدمه‭ ‬لزوجها،‭ ‬ونجح‭ ‬‮«‬المفعول‮»‬‭ ‬في‭ ‬إحباط‭ ‬مشروع‭ ‬الزوجة‭ ‬الثانية،‭ ‬لأن‭ ‬الرجل‭ ‬مات‭ ‬مسموما،‭ ‬واتضح‭ ‬ان‭ ‬الدجال‭ ‬تعمد‭ ‬قتله‭ ‬كي‭ ‬يتسنى‭ ‬له‭ ‬الاقتران‭ ‬بالزوجة‭ ‬التي‭ ‬لجأت‭ ‬اليه،‭ ‬واستطاع‭ ‬دجال‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬33‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬فلسطيني‭ ‬وزوجته‭ ‬بزعم‭ ‬إخراج‭ ‬الجان‭ ‬من‭ ‬جسد‭ ‬الزوجة،‭ ‬رغم‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬ووجود‭ ‬الدجال‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ (‬ربما‭ ‬بال‭ ‬‮«‬بلو‭ ‬توث‮»‬‭)‬،‭ ‬بل‭ ‬مضى‭ ‬الدجال‭ ‬الى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬وطلب‭ ‬من‭ ‬زوج‭ ‬السيدة‭ ‬القدوم‭ ‬الى‭ ‬مصر،‭ ‬لأن‭ ‬أنظمة‭ ‬الاستشعار‭ ‬عنده‭ ‬أفادت‭ ‬بان‭ ‬بيت‭ ‬الزوجية‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬يجلس‭ ‬فوق‭ ‬كنز‭ ‬من‭ ‬المجوهرات،‭ ‬ونجح‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬إضافية‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬انكشف‭ ‬أمره‭ ‬وتم‭ ‬اعتقاله‭.‬

جاء‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬للمنتدى‭ ‬القومي‭ ‬للفكر‭ ‬والتنمية‭ ‬بأن‭ ‬العرب‭ ‬ينفقون‭ ‬خمسة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬الدجل‭ ‬والشعوذة،‭ ‬مما‭ ‬يشي‭ ‬بأن‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬العرب‭ ‬‮«‬المسلمين‮»‬‭ ‬ضالعون‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الشعوذة،‭ ‬بل‭ ‬صارت‭ ‬هناك‭ ‬قنوات‭ ‬فضائية‭ ‬تلفزيونية‭ ‬عربية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬فك‭ ‬السحر‭ ‬وإحباط‭ ‬العين‭ ‬الحاسدة‭ ‬وتفيد‭ ‬دراسة‭ ‬أعدها‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬البحوث‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والجنائية‮»‬‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثمائة‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬يدعون‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬علاج‭ ‬المرضى‭ ‬بتحضير‭ ‬الأرواح،‭ ‬و«إخراج‭ ‬الجن‭ ‬من‭ ‬جسد‭ ‬الإنسان‮»‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬مماثل‭ ‬يزعمون‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬علاج‭ ‬المرضى‭ ‬بآيات‭ ‬من‭ ‬القرآن‭ ‬والإنجيل‭ ‬وبعض‭ ‬الأعشاب‭ ‬‮«‬المبروكة‮»‬،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬تقول‭ ‬آمنة‭ ‬نصير‭ ‬أستاذة‭ ‬الفقه‭ ‬بجامعة‭ ‬الأزهر‭ ‬إن‭ ‬الأميّة‭ ‬ليست‭ ‬وحدها‭ ‬المسئولة‭ ‬عن‭ ‬الاتجاه‭ ‬إلى‭ ‬السحر‭ ‬والاعتقاد‭ ‬في‭ ‬التمائم‭. ‬بل‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬الحقيقية‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬أميّة‭ ‬العقيدة‭ ‬والفكر‭.‬

هذا‭ ‬زمان‭ ‬يحسب‭ ‬فيه‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المسلمين‭ ‬انهم‭ ‬يقومون‭ ‬‮«‬بالواجب‭ ‬وزيادة‮»‬‭ ‬لأنهم‭ ‬يرددون‭ ‬آناء‭ ‬الليل‭ ‬وأطراف‭ ‬النهار‭: ‬بسم‭ ‬الله‭/ ‬الحمد‭ ‬لله‭/ ‬استغفر‭ ‬الله‭/ ‬ما‭ ‬شاء‭ ‬الله،‭ ‬ثم،‭ ‬وهم‭ ‬لا‭ ‬يدرون،‭ ‬يشركون‭ ‬بالله‭ ‬أناسا‭ ‬أبعد‭ ‬ما‭ ‬يكونون‭ ‬عن‭ ‬الله،‭ ‬فيعدونهم‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬مجرى‭ ‬الأقدار،‭ ‬والتكهن‭ ‬بما‭ ‬سيصير‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬رحم‭ ‬الغيب،‭ ‬ويمارسون‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬تنجيس‮»‬‭ ‬الأموال‭ ‬بينما‭ ‬لصوص‭ ‬المال‭ ‬المحترفون‭ ‬يغسلونها‭.‬

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