نافذة فنية

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- Akhbar Al Khaleej) محمد رمضان ودولاراته المزيفة: أطل محمد رمضان على جمهوره في موسم الرياض قبل أيام على مسرح محمد عبده. وتم نثر دولارات على الحضور واتضح انها دولارات غير حقيقيهة عليها صورة محمد رمضان، وتحمل كذلك دعاية لحفله المقام في الرياض... المهم أن يعمل حاجة تلفت النظر.
تصريح لفئة عمرية: في برنامج «كتاب الشهرة» على قناة «الجديد اللبنانية» تكلمت الممثلة رانيا يوسف بمنتهى الحرية. من ضمن تصريحاتها الجريئة قولها بانها تشعر بجاذبية خاصة تجاه الرجال ذوي السن الأكبر منها... تأكدي انهم كذلك يبادلونك نفس المشاعر.
الفضائية البحرينية: استغرب انها لا تهتم بالسهرات الغنائية مساء الخميس بعكس الفضائيات الخليجية. اراء الكتاب يجب الالتفات اليها فهي في المقام الأول تصب في مصلحة التلفزيون ... لقد كان الأستاذ خليل الذوادي وخالد الزياني يشكراني على أية ملاحظة اخوية وأحيانا يصلحون لي المعلومة، فأين ذهبت تلك الروح الأخوية والمسؤولة.
حفل روائع السنباطي في الرياض: بعد الاحتفال بروائع الموجي وبليغ حمدي تحتفل الرياض بالموسيقار رياض السنباطي. وتشارك نجمات دار الأوبرا المصرية بالحفل، منهم مي فاروق وريهام عبدالحكيم. وهذا أمر طيب، ولكن ماذا تفعل المطربة إيمان عبدالغني في حفل السنباطي والتونسي فؤاد زباري والباقون ليس لهم علاقة بغناء لون السنباطي... أتمنى بعد الاحتفال بعمالقة التلحين المصريين أن يأتي الدور على الملحنين الخلجيين الكبار مثل احمد باقر عبد الرحمن البيعجان وسراج عمر وعمر كدرس وطارق عبدالحكيم وعبدالعزيز ناصر وغيرهم من قامت على اكتافهم الأغنية الخليجية، أمنية اتمنى أن يحققها مهرجان الرياض.
عندما يكون هناك حراك فني: تعيش الموسيقى الآن في السعودية أزهى ايامها. ومن خلال هذا الحراك خرجت علينا اصوات شابة جيدة وواعدة سوف تضمن استمرار وتوهج الأغنية السعودية. هناك عايض والمانع وأربعة اصوات نسائية جديدة... لا تستغربوا إذا رحلت بعض الأصوات الخليجية للاستقرار في السعودية، وسبقتهم نوال الكويتية والبقية شبه مقيمين مثل أحلام وغيرها. السبب واضح فهو النشاط الفني المستمر في السعودية والذي توقف في كل دول الخليج تماما.
حكايات فنية (فنان بلا كرامة ليس فناناً مهما نجح): يحسب للموسيقار محمد عبدالوهاب أنه أصر على احترام الفنان ليس المطرب فقط بل العازف كذلك الذي كان يعامل بازدراء عند الاوساط الإرستقراطية في ذلك الوقت، ففي احدى حفلاته عند أحد الباشوات ويدعى محسن باشا وعند دعوته الحضور للعشاء فوجئ عبدالوهاب بعدم وجود اعضاء فرقته مع المدعوين فسأل الباشا اين اعضاء فرقتي؟ فقال أرسلناهم إلى البدروم كي يتناولوا طعام العشاء، هناك ثار عبدالوهاب ثورة عارمة وغادر معهم قصر الباشا احتجاجا على معاملة الباشا لأفراد فرقته بهذه الدونية رغم معرفته أن الاحترام للفنان في ذلك الزمان غير موجود، ولكن عبدالوهاب أصر على أن يحصل الفنان على الاحترام والتقدير، وكان عبدالوهاب يرى أن احترام فرقته هو احترام له،
وذهب عبدالوهاب للشاعر أحمد شوقي وحكى له ما حصل فقام شوقي بمعانقته ودفع أجر الفرقة وأجره تقديرا وإجلالا منه لموقف عبدالوهاب أمام الباشا، ومن هذه الحادثة بدأ عبدالوهاب يفرض على أفراد فرقته أن يلبسوا البدلة (الاسموكنج) ... يتبع.
من جماليات النصوص الغنائية: أغنية (فز الخفوق) تأليف خالد الفيصل ألحان وغناء محمد عبده
عقب الفراق إللي تعدى المحاذير
يبس غصون القلب جافي دهرها
ربع بروحي عقب ماهي معاسير
سحابة (ن) هلت بقلبي مطرها
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