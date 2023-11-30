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نافذة فنية

11/30/2023 7:11:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) محمد‭ ‬رمضان‭ ‬ودولاراته‭ ‬المزيفة‭: ‬أطل‭ ‬محمد‭ ‬رمضان‭ ‬على‭ ‬جمهوره‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الرياض‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬محمد‭ ‬عبده‭. ‬وتم‭ ‬نثر‭ ‬دولارات‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬واتضح‭ ‬انها‭ ‬دولارات‭ ‬غير‭ ‬حقيقيهة‭ ‬عليها‭ ‬صورة‭ ‬محمد‭ ‬رمضان،‭ ‬وتحمل‭ ‬كذلك‭ ‬دعاية‭ ‬لحفله‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬الرياض‭... ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬حاجة‭ ‬تلفت‭ ‬النظر‭.

تصريح‭ ‬لفئة‭ ‬عمرية‭: ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬كتاب‭ ‬الشهرة‮»‬‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬الجديد‭ ‬اللبنانية‮»‬‭ ‬تكلمت‭ ‬الممثلة‭ ‬رانيا‭ ‬يوسف‭ ‬بمنتهى‭ ‬الحرية‭. ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬تصريحاتها‭ ‬الجريئة‭ ‬قولها‭ ‬بانها‭ ‬تشعر‭ ‬بجاذبية‭ ‬خاصة‭ ‬تجاه‭ ‬الرجال‭ ‬ذوي‭ ‬السن‭ ‬الأكبر‭ ‬منها‭... ‬تأكدي‭ ‬انهم‭ ‬كذلك‭ ‬يبادلونك‭ ‬نفس‭ ‬المشاعر‭.‬

‭ ‬الفضائية‭ ‬البحرينية‭: ‬استغرب‭ ‬انها‭ ‬لا‭ ‬تهتم‭ ‬بالسهرات‭ ‬الغنائية‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬بعكس‭ ‬الفضائيات‭ ‬الخليجية‭. ‬اراء‭ ‬الكتاب‭ ‬يجب‭ ‬الالتفات‭ ‬اليها‭ ‬فهي‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬التلفزيون‭ ... ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬الأستاذ‭ ‬خليل‭ ‬الذوادي‭ ‬وخالد‭ ‬الزياني‭ ‬يشكراني‭ ‬على‭ ‬أية‭ ‬ملاحظة‭ ‬اخوية‭ ‬وأحيانا‭ ‬يصلحون‭ ‬لي‭ ‬المعلومة،‭ ‬فأين‭ ‬ذهبت‭ ‬تلك‭ ‬الروح‭ ‬الأخوية‭ ‬والمسؤولة‭.‬

حفل‭ ‬روائع‭ ‬السنباطي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭: ‬بعد‭ ‬الاحتفال‭ ‬بروائع‭ ‬الموجي‭ ‬وبليغ‭ ‬حمدي‭ ‬تحتفل‭ ‬الرياض‭ ‬بالموسيقار‭ ‬رياض‭ ‬السنباطي‭. ‬وتشارك‭ ‬نجمات‭ ‬دار‭ ‬الأوبرا‭ ‬المصرية‭ ‬بالحفل،‭ ‬منهم‭ ‬مي‭ ‬فاروق‭ ‬وريهام‭ ‬عبدالحكيم‭. ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬طيب،‭ ‬ولكن‭ ‬ماذا‭ ‬تفعل‭ ‬المطربة‭ ‬إيمان‭ ‬عبدالغني‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬السنباطي‭ ‬والتونسي‭ ‬فؤاد‭ ‬زباري‭ ‬والباقون‭ ‬ليس‭ ‬لهم‭ ‬علاقة‭ ‬بغناء‭ ‬لون‭ ‬السنباطي‭... ‬أتمنى‭ ‬بعد‭ ‬الاحتفال‭ ‬بعمالقة‭ ‬التلحين‭ ‬المصريين‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬الدور‭ ‬على‭ ‬الملحنين‭ ‬الخلجيين‭ ‬الكبار‭ ‬مثل‭ ‬احمد‭ ‬باقر‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬البيعجان‭ ‬وسراج‭ ‬عمر‭ ‬وعمر‭ ‬كدرس‭ ‬وطارق‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬ناصر‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬قامت‭ ‬على‭ ‬اكتافهم‭ ‬الأغنية‭ ‬الخليجية،‭ ‬أمنية‭ ‬اتمنى‭ ‬أن‭ ‬يحققها‭ ‬مهرجان‭ ‬الرياض‭. ‬

عندما‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬حراك‭ ‬فني‭: ‬تعيش‭ ‬الموسيقى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬أزهى‭ ‬ايامها‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الحراك‭ ‬خرجت‭ ‬علينا‭ ‬اصوات‭ ‬شابة‭ ‬جيدة‭ ‬وواعدة‭ ‬سوف‭ ‬تضمن‭ ‬استمرار‭ ‬وتوهج‭ ‬الأغنية‭ ‬السعودية‭. ‬هناك‭ ‬عايض‭ ‬والمانع‭ ‬وأربعة‭ ‬اصوات‭ ‬نسائية‭ ‬جديدة‭... ‬لا‭ ‬تستغربوا‭ ‬إذا‭ ‬رحلت‭ ‬بعض‭ ‬الأصوات‭ ‬الخليجية‭ ‬للاستقرار‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬وسبقتهم‭ ‬نوال‭ ‬الكويتية‭ ‬والبقية‭ ‬شبه‭ ‬مقيمين‭ ‬مثل‭ ‬أحلام‭ ‬وغيرها‭. ‬السبب‭ ‬واضح‭ ‬فهو‭ ‬النشاط‭ ‬الفني‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬والذي‭ ‬توقف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬تماما‭.‬

حكايات‭ ‬فنية‭ (‬فنان‭ ‬بلا‭ ‬كرامة‭ ‬ليس‭ ‬فناناً‭ ‬مهما‭ ‬نجح‭): ‬يحسب‭ ‬للموسيقار‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬أنه‭ ‬أصر‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬الفنان‭ ‬ليس‭ ‬المطرب‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬العازف‭ ‬كذلك‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعامل‭ ‬بازدراء‭ ‬عند‭ ‬الاوساط‭ ‬الإرستقراطية‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬ففي‭ ‬احدى‭ ‬حفلاته‭ ‬عند‭ ‬أحد‭ ‬الباشوات‭ ‬ويدعى‭ ‬محسن‭ ‬باشا‭ ‬وعند‭ ‬دعوته‭ ‬الحضور‭ ‬للعشاء‭ ‬فوجئ‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬اعضاء‭ ‬فرقته‭ ‬مع‭ ‬المدعوين‭ ‬فسأل‭ ‬الباشا‭ ‬اين‭ ‬اعضاء‭ ‬فرقتي؟‭ ‬فقال‭ ‬أرسلناهم‭ ‬إلى‭ ‬البدروم‭ ‬كي‭ ‬يتناولوا‭ ‬طعام‭ ‬العشاء،‭ ‬هناك‭ ‬ثار‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬ثورة‭ ‬عارمة‭ ‬وغادر‭ ‬معهم‭ ‬قصر‭ ‬الباشا‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬معاملة‭ ‬الباشا‭ ‬لأفراد‭ ‬فرقته‭ ‬بهذه‭ ‬الدونية‭ ‬رغم‭ ‬معرفته‭ ‬أن‭ ‬الاحترام‭ ‬للفنان‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الزمان‭ ‬غير‭ ‬موجود،‭ ‬ولكن‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬أصر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬الفنان‭ ‬على‭ ‬الاحترام‭ ‬والتقدير،‭ ‬وكان‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬احترام‭ ‬فرقته‭ ‬هو‭ ‬احترام‭ ‬له،‭
‬وذهب‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬للشاعر‭ ‬أحمد‭ ‬شوقي‭ ‬وحكى‭ ‬له‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬فقام‭ ‬شوقي‭ ‬بمعانقته‭ ‬ودفع‭ ‬أجر‭ ‬الفرقة‭ ‬وأجره‭ ‬تقديرا‭ ‬وإجلالا‭ ‬منه‭ ‬لموقف‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬أمام‭ ‬الباشا،‭ ‬ومن‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬بدأ‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬يفرض‭ ‬على‭ ‬أفراد‭ ‬فرقته‭ ‬أن‭ ‬يلبسوا‭ ‬البدلة‭ (‬الاسموكنج‭) ... ‬يتبع‭.‬

من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭: ‬أغنية‭ (‬فز‭ ‬الخفوق‭) ‬تأليف‭ ‬خالد‭ ‬الفيصل‭ ‬ألحان‭ ‬وغناء‭ ‬محمد‭ ‬عبده‭ ‬

‭ ‬عقب‭ ‬الفراق‭ ‬إللي‭ ‬تعدى‭ ‬المحاذير

يبس‭ ‬غصون‭ ‬القلب‭ ‬جافي‭ ‬دهرها

ربع‭ ‬بروحي‭ ‬عقب‭ ‬ماهي‭ ‬معاسير

سحابة‭ (‬ن‭) ‬هلت‭ ‬بقلبي‭ ‬مطرها

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