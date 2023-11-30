(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اليوم تبدأ أعياد البحرين الوطنية، عيد استقلالها وعيد ميثاقها الوطني وذكرى جلوس مليكها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
اليوم تبدأ أفراح شعبنا بما حققته البحرين من إنجازات وما حرصت عليه من مواقف تنصر العدالة وثبتت عليها رغم كل التحديات.
البحرين دائما وأبدا مع الأشقاء تقف معهم في السراء والضراء تعين على الخير وتسير في طرق السلام والتعايش وتدعو اليها جميع دول العالم وتساهم ليس فقط في نمو اقتصادها او الحفاظ على شعبها وارضها بل تسهم في الحفاظ على العالم ككل من التلوث من الحروب والمشكلات والاعتداءات والكراهية والعنصرية.
البحرين الجميلة الخيرة تستحق منا كل الحب والاهتمام والولاء والبذل والعطاء والإسهام في نمائها وتطورها والحرص على امنها وسلامها وعلى الحفاظ على وحدتها الوطنية وخيرها وثرواتها من سيطرة كل طامع ويحرص على استقلال قرارها عن كل من يريد لها الشر او للمنطقة ككل.
فهنيئا للبحرين وابنائها المخلصين بهذه الأعياد وهذه الإنجازات وهذه المواقف المشرفة والنفس ترنو الى المزيد من الإنجازات ومن البذل والعطاء لأجل البحرين الحبيبة وتطورها وصعودها سلم المجد والمساهمة في الحضارة العالمية بكل ما يملكه أبناؤها من عزم وثبات وقدرات ومواهب نأمل لها ان ترى النور وان تتفتح ازهارها مع اشراقة كل يوم جديد.
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