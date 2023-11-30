MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

اليوم‭ ‬تبدأ‭ ‬أفراح‭ ‬شعبنا‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬وما‭ ‬حرصت‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬مواقف‭ ‬تنصر‭ ‬العدالة‭ ‬وثبتت‭ ‬عليها‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬التحديات‭.‬

البحرين‭ ‬دائما‭ ‬وأبدا‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬تقف‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬السراء‭ ‬والضراء‭ ‬تعين‭ ‬على‭ ‬الخير‭ ‬وتسير‭ ‬في‭ ‬طرق‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭ ‬وتدعو‭ ‬اليها‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬وتساهم‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬اقتصادها‭ ‬او‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬شعبها‭ ‬وارضها‭ ‬بل‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬ككل‭ ‬من‭ ‬التلوث‭ ‬من‭ ‬الحروب‭ ‬والمشكلات‭ ‬والاعتداءات‭ ‬والكراهية‭ ‬والعنصرية‭.‬

البحرين‭ ‬الجميلة‭ ‬الخيرة‭ ‬تستحق‭ ‬منا‭ ‬كل‭ ‬الحب‭ ‬والاهتمام‭ ‬والولاء‭ ‬والبذل‭ ‬والعطاء‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬نمائها‭ ‬وتطورها‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬امنها‭ ‬وسلامها‭ ‬وعلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدتها‭ ‬الوطنية‭ ‬وخيرها‭ ‬وثرواتها‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬كل‭ ‬طامع‭ ‬ويحرص‭ ‬على‭ ‬استقلال‭ ‬قرارها‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬لها‭ ‬الشر‭ ‬او‭ ‬للمنطقة‭ ‬ككل‭.‬

فهنيئا‭ ‬للبحرين‭ ‬وابنائها‭ ‬المخلصين‭ ‬بهذه‭ ‬الأعياد‭ ‬وهذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬وهذه‭ ‬المواقف‭ ‬المشرفة‭ ‬والنفس‭ ‬ترنو‭ ‬الى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬ومن‭ ‬البذل‭ ‬والعطاء‭ ‬لأجل‭ ‬البحرين‭ ‬الحبيبة‭ ‬وتطورها‭ ‬وصعودها‭ ‬سلم‭ ‬المجد‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬الحضارة‭ ‬العالمية‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يملكه‭ ‬أبناؤها‭ ‬من‭ ‬عزم‭ ‬وثبات‭ ‬وقدرات‭ ‬ومواهب‭ ‬نأمل‭ ‬لها‭ ‬ان‭ ‬ترى‭ ‬النور‭ ‬وان‭ ‬تتفتح‭ ‬ازهارها‭ ‬مع‭ ‬اشراقة‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬جديد‭.‬