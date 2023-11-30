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ماذا تتمنى المرأة البحرينية في يومها..؟؟

11/30/2023 7:11:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭**‬ أول‭ ‬السطر‭:‬

استوقفني‭ ‬الحديث‭ ‬الجميل‭ ‬الرفيع،‭ ‬والتقدير‭ ‬الواجب‭ ‬المستحق،‭ ‬الذي‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬سعادة‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬بن‭ ‬ماجد‭ ‬النعيمي،‭ ‬بشأن‭ ‬اهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وجهود‭ ‬معالي‭ ‬المشير‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬توفي‭ ‬أطفالها‭ ‬الثلاثة،‭ ‬والتضامن‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬مصابها‭ ‬الجلل،‭ ‬وهو‭ ‬النهج‭ ‬الإنساني‭ ‬والأبوي،‭ ‬الحكيم‭ ‬والرحيم‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬مع‭ ‬أبناء‭ ‬شعبه،‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأوقات‭ ‬والظروف،‭ ‬وتوجيه‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بدعم‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬والأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتطوير‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬لهم‭.. ‬فشكرا‭ ‬لسعادة‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬بن‭ ‬ماجد‭ ‬النعيمي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬كشفه‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬إنساني‭ ‬كريم‭ ‬للقيادة‭ ‬الحكيمة‭.‬

‭**‬ للعلم‭ ‬فقط‭:‬

صباح‭ ‬غد‭ ‬السبت،‭ ‬سيقوم‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للحراك‭ ‬الدولي،‭ ‬وتحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬زين‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للمركز،‭ ‬بتدشين‭ ‬مركز‭ ‬منيرة‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬للتدخل‭ ‬المبكر،‭ ‬تقديرا‭ ‬وإجلالا‭ ‬لعطاء‭ ‬المرحومة‭ ‬الغالية‭ ‬منيرة‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي،‭ ‬وتزامنا‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬44‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للحراك‭ ‬الدولي‭.. ‬فكل‭ ‬الشكر‭ ‬للمركز‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الحضارية‭ ‬لشخصية‭ ‬وطنية‭ ‬رائدة،‭ ‬أعطت‭ ‬مجتمعها‭ ‬الكثير،‭ ‬وتستحق‭ ‬الوفاء‭ ‬الجميل‭.‬

‭**‬ ماذا‭ ‬تتمنى‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬يومها؟؟‭:‬

اليوم‭ ‬تحتفل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.. ‬واليوم‭ ‬يستوجب‭ ‬منا‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لكل‭ ‬امرأة‭ ‬بحرينية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬موقع‭ ‬ومسؤولية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.. ‬كل‭ ‬الامتنان‭ ‬والعرفان‭ ‬لكل‭ ‬أم‭ ‬ومعلمة،‭ ‬وموظفة‭ ‬ومتقاعدة،‭ ‬وطالبة‭ ‬وشابة‭.. ‬وكل‭ ‬التحية‭ ‬والتقدير‭ ‬لفريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬المتواصلة‭ ‬والمتميزة‭. ‬

ويبقى‭ ‬السؤال‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬يراود‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭: ‬ماذا‭ ‬تتمنين‭ ‬في‭ ‬يومك‭ ‬هذا؟‭ ‬وماذا‭ ‬ينقصك‭ ‬وتتطلعين‭ ‬لأن‭ ‬يتم‭ ‬تحقيقه؟‭ ‬وبماذا‭ ‬تحلمين‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية؟‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسئلة‭ -‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬تقليدية‭- ‬ولكن‭ ‬أتصور‭ ‬أن‭ ‬إجابتها‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬واحتياجات‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬ومؤسسة‭ ‬تعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تمكين‭ ‬وتقدم‭ ‬والنهوض‭ ‬بدور‭ ‬المرأة‭ ‬ومستقبلها‭.‬

في‭ ‬الملف‭ ‬الإسكاني‭ ‬هناك‭ ‬حالات‭ ‬إنسانية‭ ‬وظروف‭ ‬خاصة‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ربما‭ ‬لم‭ ‬يشر‭ ‬إليها‭ ‬القانون،‭ ‬ولم‭ ‬تلتفت‭ ‬لها‭ ‬الإجراءات‭ ‬والأنظمة،‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬محل‭ ‬بحث‭ ‬ودراسة‭ ‬واستجابة،‭ ‬فليس‭ ‬من‭ ‬المعقول‭ ‬أن‭ ‬يقال‭ ‬للمرأة‭ ‬المطلقة‭ ‬أو‭ ‬الأرملة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬المتزوجة‭ ‬ذات‭ ‬الظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬الخاصة،‭ ‬أن‭ ‬الشروط‭ ‬لا‭ ‬تنطبق‭ ‬عليك،‭ ‬وأن‭ ‬مواد‭ ‬القانون‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬بمساعدتك‭..!!‬

في‭ ‬الملف‭ ‬الأسري،‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لأن‭ ‬يتم‭ ‬إعادة‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة،‭ ‬وتقليص‭ ‬فترة‭ ‬انتظار‭ ‬وتعليق‭ ‬المرأة‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬الانفصال‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الهجران‭ ‬الزوجي‭ ‬وسوء‭ ‬المعاملة‭. ‬

في‭ ‬الملف‭ ‬الوظيفي،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬نسبة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬وأعداد‭ ‬الخريجات‭ ‬يتزايد‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم،‭ ‬وأصبح‭ ‬حلم‭ ‬الشابة‭ ‬البحرينية‭ ‬هو‭ ‬الوظيفة،‭ ‬بعدما‭ ‬طال‭ ‬الانتظار‭ ‬وزادت‭ ‬المعاناة؟

في‭ ‬ملف‭ ‬منح‭ ‬الجنسية‭ ‬للأبناء‭.. ‬وفي‭ ‬ملف‭ ‬زيادة‭ ‬الدعم‭ ‬لذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭.. ‬وفي‭ ‬ملف‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬ملفات‭.. ‬تزداد‭ ‬وتستمر‭ ‬الأسئلة‭ ‬التي‭ ‬تنشد‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬الإجابة‭ ‬الشافية‭ ‬والكافية‭ ‬عنها‭.. ‬وهي‭ ‬مربط‭ ‬الفرس‭ ‬وأساس‭ ‬الدعم،‭ ‬الذي‭ ‬تترقبه‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬يومها‭.. ‬كل‭ ‬سنة،‭ ‬وكل‭ ‬يوم،‭ ‬وكل‭ ‬لحظة‭.‬

‭**‬ ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

حسنا‭ ‬فعلت‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ -‬هذه‭ ‬المرة‭- ‬في‭ ‬نشر‭ ‬فيديو‭ ‬توضيحي‭ ‬مع‭ ‬الإرشادات‭ ‬المرورية،‭ ‬والتوعية‭ ‬اللازمة،‭ ‬بشأن‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬الفاتح‭ ‬إثر‭ ‬غلق‭ ‬بعض‭ ‬المسارات،‭ ‬وعرض‭ ‬المسارات‭ ‬والطرق‭ ‬البديلة،‭ ‬والحث‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬والالتزام،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬هو‭ ‬لخدمة‭ ‬الجميع‭.. ‬وتحت‭ ‬شعار‭: ‬‮«‬تحملونا‭ ‬شوي‭.. ‬قربنا‭ ‬نخلص‮»‬‭.‬

‭**‬ آخر‭ ‬السطر‭:‬

من‭ ‬أجمل‭ ‬ما‭ ‬قرأت‭.. ((‬أما‭ ‬عن‭ ‬أمي‭.. ‬فلا‭ ‬اقتباس‭ ‬ينصفها‭.. ‬ولا‭ ‬نص‭ ‬يكفي‭ ‬للحديث‭ ‬عنها‭.. ‬هي‭ ‬الفضل‭.. ‬هي‭ ‬الخير‭.. ‬هي‭ ‬الكل‭.. ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تجبر‭ ‬كل‭ ‬كسر،‭ ‬حتى‭ ‬قلبي‭.. ‬لا‭ ‬أملك‭ ‬شيئا‭ ‬ثمينا‭ ‬سواها‭.. ‬طالما‭ ‬أمي‭ ‬هكذا‭.. ‬فكيف‭ ‬الجنة‭..‬؟؟‭)) ‬

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