الأمم المتحدة تتوقع أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬بيتيري‭ ‬تالاس‭ ‬‮«‬بلغت‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬مستويات‭ ‬قياسية‭. ‬

درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬تحطم‭ ‬المستويات‭ ‬القياسية‭. ‬ومستوى‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬قياسي‭ ‬أيضا‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬مساحة‭ ‬الأطواف‭ ‬الجليدية‭ ‬في‭ ‬انتاركتيكا‭ ‬يوما‭ ‬بهذا‭ ‬الضعف‮»‬‭. ‬

ويحذّر‭ ‬العلماء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬حصر‭ ‬الاحترار‭ ‬بمستوى‭ ‬يمكن‭ ‬التحكم‭ ‬فيه‭ ‬تتلاشى‭. ‬

ويهدف‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬للمناخ‭ ‬الذي‭ ‬أبرم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬إلى‭ ‬حصر‭ ‬الاحترار‭ ‬بأقل‭ ‬من‭ ‬درجتين‭ ‬مئويتين‭ ‬مقارنة‭ ‬بمستويات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭. ‬

لكن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬كانت‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬أصبحت‭ ‬أعلى‭ ‬بحوالي‭ ‬1٫4‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬المرجع‭. ‬