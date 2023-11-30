-->

Friday, 01 December 2023 07:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمم المتحدة تتوقع أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرا

11/30/2023 7:11:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توقعت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬أكثر‭ ‬السنوات‭ ‬حرا‭ ‬مع‭ ‬تسجيله‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المستويات‭ ‬القياسية‭ ‬تبرز‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬إلى‭ ‬التحرك‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاضطرابات‭ ‬المناخية‭. ‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬بيتيري‭ ‬تالاس‭ ‬‮«‬بلغت‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬مستويات‭ ‬قياسية‭. ‬

درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬تحطم‭ ‬المستويات‭ ‬القياسية‭. ‬ومستوى‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬قياسي‭ ‬أيضا‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬مساحة‭ ‬الأطواف‭ ‬الجليدية‭ ‬في‭ ‬انتاركتيكا‭ ‬يوما‭ ‬بهذا‭ ‬الضعف‮»‬‭. ‬

ويحذّر‭ ‬العلماء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬حصر‭ ‬الاحترار‭ ‬بمستوى‭ ‬يمكن‭ ‬التحكم‭ ‬فيه‭ ‬تتلاشى‭. ‬

ويهدف‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬للمناخ‭ ‬الذي‭ ‬أبرم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬إلى‭ ‬حصر‭ ‬الاحترار‭ ‬بأقل‭ ‬من‭ ‬درجتين‭ ‬مئويتين‭ ‬مقارنة‭ ‬بمستويات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭. ‬

لكن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬كانت‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬أصبحت‭ ‬أعلى‭ ‬بحوالي‭ ‬1٫4‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬المرجع‭. ‬

MENAFN30112023000055011008ID1107518469

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث