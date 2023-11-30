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الكشف عن عضوي العائلة الملكية اللذين وجها تعليقات عنصرية إلى ابن هاري وميغان

11/30/2023 7:11:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬الإعلامي‭ ‬البريطاني‭ ‬بيرس‭ ‬مورغان‭ ‬عن‭ ‬اسمي‭ ‬العضوين‭ ‬الملكيين‭ ‬اللذين‭ ‬أطلقا‭ ‬تعليقات‭ ‬‮«‬عنصرية‮»‬‭ ‬مسّت‭ ‬ابن‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬وزوجته‭ ‬ميغان‭ ‬ماركل‭. ‬وكان‭ ‬خبير‭ ‬الشؤون‭ ‬الملكية‭ ‬أوميد‭ ‬سكوبي،‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬كتابه‭ ‬الأخير‭ ‬ Endgame ‭ ‬إلى‭ ‬رسائل‭ ‬وجهتها‭ ‬ميغان‭ ‬ماركل‭ ‬إلى‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز،‭ ‬ذكرت‭ ‬فيها‭ ‬اسمي‭ ‬شخصين‭ ‬من‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية،‭ ‬أثارا‭ ‬المخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬لون‭ ‬بشرة‭ ‬ابنها‭ ‬الأمير‭ ‬آرتشي‭. ‬

وقال‭ ‬بيرس‭ ‬إنه‭ ‬تمكَّن‭ ‬من‭ ‬معرفة‭ ‬هوية‭ ‬الشخصين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النسخة‭ ‬الهولندية‭ ‬من‭ ‬كتاب‭ ‬ Endgame ،‭ ‬التي‭ ‬سُحبت‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬إطلاقها،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬العضوين‭ ‬الملكيين‭ ‬هما‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬وأميرة‭ ‬ويلز‭ ‬كيت‭ ‬ميدلتون‭. ‬وقال‭ ‬بيرس‭: ‬‮«‬طالما‭ ‬أن‭ ‬الهولنديين‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬معرفة‭ ‬الاسمين،‭ ‬فمن‭ ‬حق‭ ‬البريطانيين‭ ‬أن‭ ‬يعرفوا‭ ‬مَن‭ ‬هما‭ ‬أيضًا‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬وميغان‭ ‬ماركل‭ ‬كانا‭ ‬زعما‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬أوبرا‭ ‬وينفري‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬لون‭ ‬بشرة‭ ‬ابنهما‭ ‬الأمير‭ ‬آرتشي‭. ‬

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