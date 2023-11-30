الكشف عن عضوي العائلة الملكية اللذين وجها تعليقات عنصرية إلى ابن هاري وميغان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كشف الإعلامي البريطاني بيرس مورغان عن اسمي العضوين الملكيين اللذين أطلقا تعليقات «عنصرية» مسّت ابن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل. وكان خبير الشؤون الملكية أوميد سكوبي، أشار في كتابه الأخير Endgame إلى رسائل وجهتها ميغان ماركل إلى الملك تشارلز، ذكرت فيها اسمي شخصين من العائلة الملكية، أثارا المخاوف بشأن لون بشرة ابنها الأمير آرتشي.
وقال بيرس إنه تمكَّن من معرفة هوية الشخصين من خلال النسخة الهولندية من كتاب Endgame ، التي سُحبت من الأسواق بعد ساعات من إطلاقها، مؤكدًا أن العضوين الملكيين هما الملك تشارلز وأميرة ويلز كيت ميدلتون. وقال بيرس: «طالما أن الهولنديين تمكنوا من معرفة الاسمين، فمن حق البريطانيين أن يعرفوا مَن هما أيضًا».
يذكر أن الأمير هاري وميغان ماركل كانا زعما في مقابلة مع أوبرا وينفري عام 2021، أن أحد أفراد العائلة المالكة تحدث عن لون بشرة ابنهما الأمير آرتشي.
MENAFN30112023000055011008ID1107518468
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.