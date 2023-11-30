الكشف عن عضوي العائلة الملكية اللذين وجها تعليقات عنصرية إلى ابن هاري وميغان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬بيرس‭ ‬إنه‭ ‬تمكَّن‭ ‬من‭ ‬معرفة‭ ‬هوية‭ ‬الشخصين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النسخة‭ ‬الهولندية‭ ‬من‭ ‬كتاب‭ ‬ Endgame ،‭ ‬التي‭ ‬سُحبت‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬إطلاقها،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬العضوين‭ ‬الملكيين‭ ‬هما‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬وأميرة‭ ‬ويلز‭ ‬كيت‭ ‬ميدلتون‭. ‬وقال‭ ‬بيرس‭: ‬‮«‬طالما‭ ‬أن‭ ‬الهولنديين‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬معرفة‭ ‬الاسمين،‭ ‬فمن‭ ‬حق‭ ‬البريطانيين‭ ‬أن‭ ‬يعرفوا‭ ‬مَن‭ ‬هما‭ ‬أيضًا‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬وميغان‭ ‬ماركل‭ ‬كانا‭ ‬زعما‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬أوبرا‭ ‬وينفري‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬لون‭ ‬بشرة‭ ‬ابنهما‭ ‬الأمير‭ ‬آرتشي‭. ‬