-->

Friday, 01 December 2023 07:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيت لحم تلغي احتفالات عيد الميلاد المجيد تضامنا مع غزة

11/30/2023 7:11:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذكر‭ ‬تقرير‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مسؤولين‭ ‬مسيحيين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الطوائف‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬قرروا‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬احتفالات‭ ‬الميلاد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تضامنًا‭ ‬مع‭ ‬‮«‬إخوانهم‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وبذلك‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬احتفالات‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لحم،‭ ‬ولن‭ ‬تتلألأ‭ ‬أضواء‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد،‭ ‬ولن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬شجرة‭ ‬مزينة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المهد؛‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬حالة‭ ‬الحرب‭ ‬تسود‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر،‭ ‬ويواجه‭ ‬غالبية‭ ‬سكانه‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬بدمار‭ ‬منازلهم‭ ‬وتفاقم‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭. ‬وبحسب‭ ‬التقرير،‭ ‬توجه‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬المسيحيين‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الجهود‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب،‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وسلَّم‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬بايدن،‭ ‬والتقى‭ ‬أيضًا‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬الشيوخ‭ ‬والنواب‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬الرسالة،‭ ‬الموقعة‭ ‬من‭ ‬زعماء‭ ‬الطائفة‭ ‬المسيحية‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لحم،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الطائفة‭ ‬البروتستانتية‭ ‬ونظراؤهم‭ ‬الأرثوذكس‭ ‬والأرمن‭ ‬والكاثوليك‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬وضع‭ ‬الله‭ ‬القادة‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬القوة‭ ‬حتى‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة،‭ ‬ودعم‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يعانون،‭ ‬ويكونون‭ ‬أدوات‭ ‬للسلام‭. ‬نُريد‭ ‬وقفاً‭ ‬دائماً‭ ‬وشاملاً‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭. ‬كفى‭ ‬موتاً‭. ‬كفى‭ ‬دماراً‭. ‬وكالتزام‭ ‬أخلاقي،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬طرق‭ ‬أخرى‭. ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬دعوتنا‭ ‬وصلواتنا‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬هذا‭ ‬العام‮»‬‭. ‬كما‭ ‬وكرر‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬المسيحيون،‭ ‬في‭ ‬رسالتهم،‭ ‬المناشدة‭ ‬للرئيس‭ ‬بايدن‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬تبكي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭ ‬والعدالة‭ ‬منذ‭ ‬75‭ ‬عامًا‭. ‬لقد‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لتحقيق‭ ‬العدالة‭. ‬لقد‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬ليتمكن‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬العيش‭ ‬بكرامة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭. ‬إن‭ ‬الأطفال‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والإسرائيليين‭ ‬يستحقون‭ ‬العيش‭ ‬والأمل‭ ‬والحلم‮»‬‭.‬

MENAFN30112023000055011008ID1107518467

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث