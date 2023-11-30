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((إنجاز استثنائي)) في أوغندا... امرأة سبعينية تنجب توأمين

11/30/2023 7:11:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أنجبت‭ ‬امرأة‭ ‬أوغندية‭ ‬في‭ ‬السبعين‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬توأمين،‭ ‬في‭ ‬‮«‬إنجاز‭ ‬استثنائي‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬كشف‭ ‬طبيبها‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭. ‬

وقال‭ ‬الطبيب‭ ‬إدوارد‭ ‬تامالي‭ ‬سالي،‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬حملها‭ ‬وولادتها،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬إنجاب‭ ‬امرأة‭ ‬سبعينية‭ ‬توأمين‭ ‬‮«‬إنجاز‭ ‬استثنائي‮»‬‭. ‬

ووصفت‭ ‬الأم‭ ‬سافينا‭ ‬ناموكوايا‭ ‬ولادة‭ ‬توأميها،‭ ‬وهما‭ ‬صبي‭ ‬وفتاة،‭ ‬الأربعاء‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬معجزة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الطبيب‭ ‬إدوارد‭ ‬تامالي‭ ‬سالي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأم‭ ‬والأطفال‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‭ ‬وما‭ ‬زالوا‭ ‬تحت‭ ‬المراقبة‭ ‬في‭ ‬منشأة‭ ‬طبية‭ ‬بالعاصمة‭ ‬كمبالا‭. ‬وتعيش‭ ‬سافينا‭ ‬ناموكوايا‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬ماساكا،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬120‭ ‬كيلومتراً‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة‭.‬

وكانت‭ ‬المرأة‭ ‬السبعينية‭ ‬قد‭ ‬أنجبت‭ ‬طفلة‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وُصفت‭ ‬بـ«المرأة‭ ‬الملعونة‮»‬‭ ‬لأنها‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬الإنجاب‭ ‬في‭ ‬السابق‭. ‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬لديها‭ ‬أطفال‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬عام‭ ‬1992‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬شريك‭ ‬ناموكوايا‭ ‬الحالي،‭ ‬الذي‭ ‬التقت‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1996،‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬لحضور‭ ‬الولادة،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬استياءها‭ ‬كثيراً‭. ‬

وقالت‭: ‬‮«‬ربما‭ ‬هو‭ ‬غير‭ ‬سعيد‭ ‬لأنني‭ ‬أنجبت‭ ‬توأمين‭... ‬خوفاً‭ ‬من‭ ‬المسؤوليات‭ ‬التي‭ ‬تصاحب‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

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