وفاة المغنّي شين ماكجوان عن 65 عاما

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) توفي عن 65 سنة مغني فرقة «ذي بوغز» شين ماكجوان، بعد صراع طويل مع المرض، حسبما اعلنت زوجته أمس. وكتبت زوجته فيكتوريا ماري كلارك في منشور عبر انستجرام «لقد غادر شين ليكون مع يسوع ومريم». وُلد ماكجوان الذي دخل المستشفى مرات عدة منذ يوليو، في إنجلترا عام 1957 لوالدين إيرلنديين. وأسس في عام 1982 فرقة «ذي بوغز» التي استحالت خلال ثمانينيات القرن العشرين الصوت السياسي للمهاجرين الإيرلنديين الشباب في لندن، مع مناهضتها لسياسات رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت ثاتشر والرقابة المفروضة من السلطات.
وكان أبرز نجاح تجاري للفرقة أغنية «فيريتيل اوف نيويورك»، التي أداها عام 1987 شين ماكجوان وكريستي ماكول، وباتت من كلاسيكيات عيد الميلاد مع نغمات مستوحاة من الفولكلور الأيرلندي.
وكان ماكجوان معروفاً بأغانيه التي تعكس حياة الإيرلنديين والمغتربين منهم. وقال الرئيس الإيرلندي مايكل دي هيغينز في بيان «سيبقى شين أحد أعظم كتاب الأغاني»، مشيراً إلى أنّ أغنياته كانت «قصائد متقنة الكتابة».
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