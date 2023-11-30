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وفاة المغنّي شين ماكجوان عن 65 عاما

11/30/2023 7:11:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توفي‭ ‬عن‭ ‬65‭ ‬سنة‭ ‬مغني‭ ‬فرقة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬بوغز‮»‬‭ ‬شين‭ ‬ماكجوان،‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬طويل‭ ‬مع‭ ‬المرض،‭ ‬حسبما‭ ‬اعلنت‭ ‬زوجته‭ ‬أمس‭. ‬وكتبت‭ ‬زوجته‭ ‬فيكتوريا‭ ‬ماري‭ ‬كلارك‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬عبر‭ ‬انستجرام‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬غادر‭ ‬شين‭ ‬ليكون‭ ‬مع‭ ‬يسوع‭ ‬ومريم‮»‬‭. ‬وُلد‭ ‬ماكجوان‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬المستشفى‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬منذ‭ ‬يوليو،‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬عام‭ ‬1957‭ ‬لوالدين‭ ‬إيرلنديين‭. ‬وأسس‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1982‭ ‬فرقة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬بوغز‮»‬‭ ‬التي‭ ‬استحالت‭ ‬خلال‭ ‬ثمانينيات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬الصوت‭ ‬السياسي‭ ‬للمهاجرين‭ ‬الإيرلنديين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬مع‭ ‬مناهضتها‭ ‬لسياسات‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬السابقة‭ ‬مارجريت‭ ‬ثاتشر‭ ‬والرقابة‭ ‬المفروضة‭ ‬من‭ ‬السلطات‭. ‬

وكان‭ ‬أبرز‭ ‬نجاح‭ ‬تجاري‭ ‬للفرقة‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬فيريتيل‭ ‬اوف‭ ‬نيويورك‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬أداها‭ ‬عام‭ ‬1987‭ ‬شين‭ ‬ماكجوان‭ ‬وكريستي‭ ‬ماكول،‭ ‬وباتت‭ ‬من‭ ‬كلاسيكيات‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬مع‭ ‬نغمات‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬الفولكلور‭ ‬الأيرلندي‭. ‬

وكان‭ ‬ماكجوان‭ ‬معروفاً‭ ‬بأغانيه‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬حياة‭ ‬الإيرلنديين‭ ‬والمغتربين‭ ‬منهم‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيرلندي‭ ‬مايكل‭ ‬دي‭ ‬هيغينز‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬سيبقى‭ ‬شين‭ ‬أحد‭ ‬أعظم‭ ‬كتاب‭ ‬الأغاني‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬أغنياته‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬قصائد‭ ‬متقنة‭ ‬الكتابة‮»‬‭.‬

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