وفاة المغنّي شين ماكجوان عن 65 عاما

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬أبرز‭ ‬نجاح‭ ‬تجاري‭ ‬للفرقة‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬فيريتيل‭ ‬اوف‭ ‬نيويورك‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬أداها‭ ‬عام‭ ‬1987‭ ‬شين‭ ‬ماكجوان‭ ‬وكريستي‭ ‬ماكول،‭ ‬وباتت‭ ‬من‭ ‬كلاسيكيات‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬مع‭ ‬نغمات‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬الفولكلور‭ ‬الأيرلندي‭. ‬

وكان‭ ‬ماكجوان‭ ‬معروفاً‭ ‬بأغانيه‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬حياة‭ ‬الإيرلنديين‭ ‬والمغتربين‭ ‬منهم‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيرلندي‭ ‬مايكل‭ ‬دي‭ ‬هيغينز‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬سيبقى‭ ‬شين‭ ‬أحد‭ ‬أعظم‭ ‬كتاب‭ ‬الأغاني‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬أغنياته‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬قصائد‭ ‬متقنة‭ ‬الكتابة‮»‬‭.‬