تجمع الوحدة يكرم الفائزين في مسابقة ((فلسطين في لوحة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظم تجمع الوحدة الوطنية مساء امس الأول حفل تكريم الفائزين والمشاركين بمسابقة «فلسطين في لوحة» بالمركز الثقافي للتجمع بالرفاع، بحضور السفير طه عبدالقادر سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، ورئيس التجمع عبدالله الحويحي والنائب محمد الرفاعي، حيث سلموا جوائز للفائزين من الفئة العمرية من 5 الى 10 سنوات وهم الفائز الأول زين معاذ العباسي، والفائز الثاني دانة بشار ال محمود ، والفائز الثالث
سارا صلاح احمد، والفئة العمرية من 10 الى 15 سنة وهم الفائز الأول إبراهيم خليل السعدون والفائز الثاني عالية محمد سلطان والفائز الثالث ملاك إبراهيم.
من جانبه أكد السفير الفلسطيني في تصريح لـ«أخبار الخليج» ان أطفال البحرين ترسل الامل من المنامة الى أبنائنا في قطاع غزة، موجها التحية لتجمع الوحدة الوطنية والقائمين على هذه الفعالية وعلى جمعهم لهذه النخبة من الزهرات والاشبال للتعبير عما بداخلهم تجاه القضية الفلسطينية عن طريق الرسم، مشيرا الى ان لوحاتهم تبث الامل وتقول ان النصر آت والمستقبل وفلسطين لنا.
وتابع قوله «الكثير من القيادات الإسرائيلية قالت ان الكبار سيموتون والصغار سينسون القضية، فاذا كان أطفال البحرين البعيدون لم يزوروا فلسطين ويبدعون بهذه الرسومات المميزة فما بالك بأطفال فلسطين، فهذه الامة مازالت بخير وستعطي الكثير في المستقبل القريب جدا لفلسطين».
بدوره وجه د. علي الصوفي نائب رئيس التجمع للشؤون السياسية في كلمته خلال حفل التكريم، الشكر إلى كل المشاركين في تلك الفعالية، مؤكدا انهم عبر مشاركتهم يرسلون رسالة إخاء ومحبة وتضامن وتعاضد من شعب البحرين الوفي للقضية، موجها تحية اكبار واجلال للمقاومة الباسلة في غزة وفلسطين كلها.
MENAFN30112023000055011008ID1107518464
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.