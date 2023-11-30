تجمع الوحدة يكرم الفائزين في مسابقة ((فلسطين في لوحة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬السفير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬ان‭ ‬أطفال‭ ‬البحرين‭ ‬ترسل‭ ‬الامل‭ ‬من‭ ‬المنامة‭ ‬الى‭ ‬أبنائنا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬موجها‭ ‬التحية‭ ‬لتجمع‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬والقائمين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬وعلى‭ ‬جمعهم‭ ‬لهذه‭ ‬النخبة‭ ‬من‭ ‬الزهرات‭ ‬والاشبال‭ ‬للتعبير‭ ‬عما‭ ‬بداخلهم‭ ‬تجاه‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الرسم،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬لوحاتهم‭ ‬تبث‭ ‬الامل‭ ‬وتقول‭ ‬ان‭ ‬النصر‭ ‬آت‭ ‬والمستقبل‭ ‬وفلسطين‭ ‬لنا‭.‬

وتابع‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قالت‭ ‬ان‭ ‬الكبار‭ ‬سيموتون‭ ‬والصغار‭ ‬سينسون‭ ‬القضية،‭ ‬فاذا‭ ‬كان‭ ‬أطفال‭ ‬البحرين‭ ‬البعيدون‭ ‬لم‭ ‬يزوروا‭ ‬فلسطين‭ ‬ويبدعون‭ ‬بهذه‭ ‬الرسومات‭ ‬المميزة‭ ‬فما‭ ‬بالك‭ ‬بأطفال‭ ‬فلسطين،‭ ‬فهذه‭ ‬الامة‭ ‬مازالت‭ ‬بخير‭ ‬وستعطي‭ ‬الكثير‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭ ‬جدا‭ ‬لفلسطين‮»‬‭.‬

بدوره‭ ‬وجه‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬الصوفي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬التجمع‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬التكريم،‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفعالية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انهم‭ ‬عبر‭ ‬مشاركتهم‭ ‬يرسلون‭ ‬رسالة‭ ‬إخاء‭ ‬ومحبة‭ ‬وتضامن‭ ‬وتعاضد‭ ‬من‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬الوفي‭ ‬للقضية،‭ ‬موجها‭ ‬تحية‭ ‬اكبار‭ ‬واجلال‭ ‬للمقاومة‭ ‬الباسلة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وفلسطين‭ ‬كلها‭.‬