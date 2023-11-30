((تريبل دابل)) جديد ليوكيتشالفوز الثامن تواليا لأورلاندو ماجيك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) واشنطن
– (أ ف ب) :حقق أورلاندو ماجيك فوزه الثامن تواليا إثر تغلبه على واشنطن ويزاردز 139-120 ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في كرة السلة، في حين تابع دنفر ناغتس بطل الموسم الماضي صحوته في الآونة الأخيرة بفضل تألق نجمه الصربي نيكولا يوكيتش.
في المباراة الأولى، تألق في صفوف اورلاندو الألماني فرانتس فاغنر بطل العالم مع منتخب بلاده في سبتمبر الماضي، ليشدد فريقه الضغط على بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية. وأضاف زميلاه كول انتوني وجالين ساغس 25 و22 نقطة تواليا.
وقال فاغنر «نستطيع الفوز كل يوم، ونريد اللعب بهذا المستوى العالي. إنه أمر ممتع للغاية ونريد أن نواصل على هذا المنوال».
واعتبر أن الأجواء داخل الفريق رائعة حيث يسود الانسجام التام بقوله «لدينا مجموعة شابة من اللاعبين، نملك شخصية قوية ونستمتع باللعب مع بعضنا البعض».
ويستطيع اورلاندو معادلة رقمه القياسي في عدد الانتصارات المتتالية (9) في حال تغلب على واشنطن بالذات عندما يلتقيان مجددا اليوم الجمعة.
في المقابل، تأثر فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بغياب نجمه الكاميروني جويل أمبيد أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي وأفضل مسجل في الدوري هذا الموسم بمعدل 32 نقطة في المباراة الواحدة، بداعي المرض، وخسر أمام نيو اورليانز بيليكانز 114-124.
والخسارة هي الأولى لفيلادلفيا بعد 7 انتصارات تواليا.
وفرض زيون وليامسون نفسه نجما للمباراة بتسجيله 33 نقطة مع 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة ليقود بيليكانز إلى الفوز. وأضاف زميله سي جاي مالكولم العائد إلى الملاعب بعد غياب دام 3 أسابيع لكسر في أحد ضلوعه، 20 نقطة. أما أفضل مسجل في صفوف فيلادلفيا فكان تايريز ناكسي مع 33 نقطة.
يوكيتش يمارس هوايته المفضلة
وتابع النجم الصربي نيكولا يوكيتش هوايته المفضلة في مراكمة «تريبل دابل» (عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية) بتسجيله 32 نقطة و15 تمريرة حاسمة و10 متابعات ليقود دنفر ناغتس حامل اللقب الموسم الماضي إلى الفوز على هيوستن روكتس 134-124 ملحقا بمنافسه الخسارة الـ 15 تواليا. وهي المرة السابعة هذا الموسم التي يحقق فيها النجم الصربي هذا الإنجاز.
وكان يوكيتش غاب عن المباراة الأخيرة لفريقه ضد لوس أنجليس كليبرز الاثنين لإصابة طفيفة في ظهره.
وأضاف زميله مايكل بورتر 30 نقطة مع 10 متابعات. وشهدت المباراة عودة النجم الكندي جمال موراي إلى صفوف دنفر بعد غياب عن المباريات الـ11 الأخيرة لفريقه لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية وسجل 16 نقطة.
والفوز هو التاسع لدنفر على أرضه هذا الموسم في 9 مباريات رافعا رصيده إلى 13 انتصارا مقابل 6 هزائم ليحتل المركز الثاني في المنطقة الغربية.
وعلق بورتر على هذا الأمر بقوله «نلعب جيدا على أرضنا. ثمة حيوية كبيرة في ملعبنا ويجب أن ننقل هذا العدوى عندما نلعب بعيدا عن قواعدنا».
وكان دنفر استهل حملة الدفاع عن لقبه بسجل تضمن 6 انتصارات مقابل خسارة واحدة، قبل أن يخسر أربع مباريات تواليا. بيد أنه استعاد توازنه في الآونة الأخيرة.
وساهم ثلاثي لوس أنجليس ليكرز المؤلف من دانجلو راسل وانتوني ديفيس وليبرون جيمس في فوز فريقهم على ديترويت بيستونز 133-107، فسجل الأول 35 نقطة مع 9 متابعات والثاني 28 نقطة والثالث 25 نقطة.
أما لوس أنجليس كليبرز الطرف الأخير في المدينة فتغلب على ساكرامنتو كينغز 131-117 بفضل 34 نقطة لنجميه كاوهي لينارد و26 لجيمس هاردن بينها 17 في الربع الأول.
أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان دارون فوكس مع 40 نقطة.
وتغلب تورونتو رابتورز على فينيكس صنز 112-105 بفضل 23 نق1طة لسكوتي برانز و22 للكاميروني باسكال سياكام. أما أفضل مسجل في صفوف فينيكس فكان نجمه المخضرم كيفن دورانت مع 30 نقطة.
وفي مباراة أخرى، فاز ممفيس غريزليز على يوتا جاز 105-91.
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