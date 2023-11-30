((تريبل دابل)) جديد ليوكيتشالفوز الثامن تواليا لأورلاندو ماجيك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬تألق‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬اورلاندو‭ ‬الألماني‭ ‬فرانتس‭ ‬فاغنر‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬ليشدد‭ ‬فريقه‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬متصدر‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭. ‬وأضاف‭ ‬زميلاه‭ ‬كول‭ ‬انتوني‭ ‬وجالين‭ ‬ساغس‭ ‬25‭ ‬و22‭ ‬نقطة‭ ‬تواليا‭.‬

وقال‭ ‬فاغنر‭ ‬‮«‬نستطيع‭ ‬الفوز‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬ونريد‭ ‬اللعب‭ ‬بهذا‭ ‬المستوى‭ ‬العالي‭. ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬ممتع‭ ‬للغاية‭ ‬ونريد‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المنوال‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬الأجواء‭ ‬داخل‭ ‬الفريق‭ ‬رائعة‭ ‬حيث‭ ‬يسود‭ ‬الانسجام‭ ‬التام‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬مجموعة‭ ‬شابة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬نملك‭ ‬شخصية‭ ‬قوية‭ ‬ونستمتع‭ ‬باللعب‭ ‬مع‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‮»‬‭.‬

ويستطيع‭ ‬اورلاندو‭ ‬معادلة‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الانتصارات‭ ‬المتتالية‭ (‬9‭) ‬في‭ ‬حال‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬واشنطن‭ ‬بالذات‭ ‬عندما‭ ‬يلتقيان‭ ‬مجددا‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تأثر‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬بغياب‭ ‬نجمه‭ ‬الكاميروني‭ ‬جويل‭ ‬أمبيد‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وأفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بمعدل‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الواحدة،‭ ‬بداعي‭ ‬المرض،‭ ‬وخسر‭ ‬أمام‭ ‬نيو‭ ‬اورليانز‭ ‬بيليكانز‭ ‬114‭-‬124‭.‬

والخسارة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬لفيلادلفيا‭ ‬بعد‭ ‬7‭ ‬انتصارات‭ ‬تواليا‭.‬

وفرض‭ ‬زيون‭ ‬وليامسون‭ ‬نفسه‭ ‬نجما‭ ‬للمباراة‭ ‬بتسجيله‭ ‬33‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬8‭ ‬متابعات‭ ‬و6‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬ليقود‭ ‬بيليكانز‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭. ‬وأضاف‭ ‬زميله‭ ‬سي‭ ‬جاي‭ ‬مالكولم‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬دام‭ ‬3‭ ‬أسابيع‭ ‬لكسر‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬ضلوعه،‭ ‬20‭ ‬نقطة‭. ‬أما‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬فكان‭ ‬تايريز‭ ‬ناكسي‭ ‬مع‭ ‬33‭ ‬نقطة‭.‬





يوكيتش‭ ‬يمارس‭ ‬هوايته‭ ‬المفضلة

وتابع‭ ‬النجم‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬هوايته‭ ‬المفضلة‭ ‬في‭ ‬مراكمة‭ ‬‮«‬تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ (‬عشر‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬فئات‭ ‬إحصائية‭) ‬بتسجيله‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬و15‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬و10‭ ‬متابعات‭ ‬ليقود‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬134‭-‬124‭ ‬ملحقا‭ ‬بمنافسه‭ ‬الخسارة‭ ‬الـ‭ ‬15‭ ‬تواليا‭. ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬السابعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬التي‭ ‬يحقق‭ ‬فيها‭ ‬النجم‭ ‬الصربي‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭.‬

وكان‭ ‬يوكيتش‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لفريقه‭ ‬ضد‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬كليبرز‭ ‬الاثنين‭ ‬لإصابة‭ ‬طفيفة‭ ‬في‭ ‬ظهره‭.‬

وأضاف‭ ‬زميله‭ ‬مايكل‭ ‬بورتر‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬متابعات‭. ‬وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬عودة‭ ‬النجم‭ ‬الكندي‭ ‬جمال‭ ‬موراي‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬دنفر‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬الـ11‭ ‬الأخيرة‭ ‬لفريقه‭ ‬لإصابة‭ ‬بتمزق‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الخلفية‭ ‬وسجل‭ ‬16‭ ‬نقطة‭.‬

والفوز‭ ‬هو‭ ‬التاسع‭ ‬لدنفر‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬مباريات‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬انتصارا‭ ‬مقابل‭ ‬6‭ ‬هزائم‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭. ‬

وعلق‭ ‬بورتر‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬نلعب‭ ‬جيدا‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭. ‬ثمة‭ ‬حيوية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬ملعبنا‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬ننقل‭ ‬هذا‭ ‬العدوى‭ ‬عندما‭ ‬نلعب‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬قواعدنا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬دنفر‭ ‬استهل‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬بسجل‭ ‬تضمن‭ ‬6‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬خسارة‭ ‬واحدة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬تواليا‭. ‬بيد‭ ‬أنه‭ ‬استعاد‭ ‬توازنه‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭.‬

وساهم‭ ‬ثلاثي‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬دانجلو‭ ‬راسل‭ ‬وانتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬وليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬فريقهم‭ ‬على‭ ‬ديترويت‭ ‬بيستونز‭ ‬133‭-‬107،‭ ‬فسجل‭ ‬الأول‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬9‭ ‬متابعات‭ ‬والثاني‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬والثالث‭ ‬25‭ ‬نقطة‭.‬

أما‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬كليبرز‭ ‬الطرف‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬فتغلب‭ ‬على‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬131‭-‬117‭ ‬بفضل‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬لنجميه‭ ‬كاوهي‭ ‬لينارد‭ ‬و26‭ ‬لجيمس‭ ‬هاردن‭ ‬بينها‭ ‬17‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭.‬

أما‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الخاسر‭ ‬فكان‭ ‬دارون‭ ‬فوكس‭ ‬مع‭ ‬40‭ ‬نقطة‭.‬

وتغلب‭ ‬تورونتو‭ ‬رابتورز‭ ‬على‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬112‭-‬105‭ ‬بفضل‭ ‬23‭ ‬نق1طة‭ ‬لسكوتي‭ ‬برانز‭ ‬و22‭ ‬للكاميروني‭ ‬باسكال‭ ‬سياكام‭. ‬أما‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فينيكس‭ ‬فكان‭ ‬نجمه‭ ‬المخضرم‭ ‬كيفن‭ ‬دورانت‭ ‬مع‭ ‬30‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى،‭ ‬فاز‭ ‬ممفيس‭ ‬غريزليز‭ ‬على‭ ‬يوتا‭ ‬جاز‭ ‬105‭-‬91‭.‬