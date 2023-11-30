توقيع اتفاقية استضافة كأس العالم 2030

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬الجامعة‭ ‬المغربية‭ (‬الاتحاد‭ ‬المغربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭)‬،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عبر‭ ‬موقعها‭ ‬الرسمي،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تحدد‭ ‬التوجهات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالجوانب‭ ‬التقنية‭ ‬لاستضافة‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أنها‭ ‬بمثابة‭ ‬التزام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحادات‭ ‬الكروية‭ ‬الثلاثة‭ ‬باحترام‭ ‬الضوابط‭ ‬والإطار‭ ‬العام‭ ‬لملف‭ ‬الترشيح‭.‬

وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬ستعمل‭ ‬الاتحادات‭ ‬الثلاثة‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬لتقديم‭ ‬ملف‭ ‬ترشيح‭ ‬لنسخة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬مشتركة‭ ‬تعزز‭ ‬الإرث‭ ‬التاريخي‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬وتطور‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬ومدى‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬بأسره،‭ ‬كما‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬الاتحادات‭ ‬الكروية‭ ‬الثلاثة‭ ‬خلال‭ ‬توقيع‭ ‬خطاب‭ ‬النوايا‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وستخلد‭ ‬دورة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030‭ ‬الذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬لتنظيم‭ ‬أول‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المنافسات‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬بذل‭ ‬جهود‭ ‬حثيثة‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرة‭ ‬العالمية‭ ‬لتكون‭ ‬نموذجا‭ ‬للمئوية‭ ‬المقبلة‭.‬

وقال‭ ‬فوزي‭ ‬لقجع‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المغربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية،‭: ‬‮«‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بالمغرب‭ ‬تشهد‭ ‬تطورا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬من‭ ‬القاعدة‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬بفضل‭ ‬تضافر‭ ‬جهود‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬وإسبانيا‭ ‬والبرتغال‭ ‬ستكون‭ ‬نسخة‭ ‬2030‭ ‬من‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬لمواصلة‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭.. ‬معا‭ ‬سنصنع‭ ‬التاريخ‭ ‬لأول‭ ‬نسخة‭ ‬عابرة‭ ‬للقارات،‭ ‬وثاني‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬تستضيف‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لاتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬المغربي‭ ‬عن‭ ‬فيرناندو‭ ‬جوميز‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرتغالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬الترشح‭ ‬الثلاثي‭ ‬لحظة‭ ‬تاريخية‭ ‬للاتحادات‭ ‬الكروية‭ ‬الثلاثة،‭ ‬ولكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬الثلاثة،‭ ‬مردفا‭: ‬‮«‬نحتفي‭ ‬اليوم‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬هذا‭ ‬الترشيح‭ ‬الثلاثي،‭ ‬وسنعمل‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الغد‭ ‬في‭ ‬التحضير‭ ‬لنسخة‭ ‬ومخطط‭ ‬عمل‭ ‬سيبهر‭ ‬مشجعي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬بيدرو‭ ‬روشا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬للثقة‭ ‬التي‭ ‬منحها‭ ‬بإسناد‭ ‬تنظيم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030‭ ‬للملف‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬والبرتغال‭ ‬وإسبانيا،‭ ‬مبرزا‭ ‬انخراطه‭ ‬التام‭ ‬لإنجاح‭ ‬هذا‭ ‬التنظيم‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬