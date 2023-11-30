رئيس الأولمبية السويدية غاضب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأبدى‭ ‬اوتمان‭ ‬انزعاجه‭ ‬من‭ ‬انتقادات‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬بشأن‭ ‬ضرورة‭ ‬تقديم‭ ‬السويد‭ ‬ضمانات‭ ‬حكومية‭.‬

وأشار‭ ‬‮«‬وجدت‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬للغاية‭ ‬تفهم‭ ‬هذا‭ ‬الجدال‭ ‬لأن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬قالت‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬سيكون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬لتقديم‭ ‬الملفات‮»‬‭.‬

واستضافت‭ ‬السويد‭ ‬الأولمبياد‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1912‭ ‬بستوكهولم،‭ ‬عبر‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الصيفية،‭ ‬كما‭ ‬استضافت‭ ‬العاصمة‭ ‬السويدية‭ ‬منافسات‭ ‬الفروسية‭ ‬في‭ ‬اولمبياد‭ ‬ملبورن‭ ‬1956،‭ ‬نظرا‭ ‬لصعوبة‭ ‬نقل‭ ‬الخيل‭ ‬إلى‭ ‬أستراليا‭.‬