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رئيس الأولمبية السويدية غاضب

11/30/2023 7:11:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ستوكهولم‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعرب‭ ‬هانز‭ ‬فون‭ ‬اوتمان‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬السويدية‭ ‬عن‭ ‬غضبه‭ ‬بعد‭ ‬تفضيل‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬لملفي‭ ‬جبال‭ ‬الألب‭ ‬الفرنسية‭ ‬وسولت‭ ‬ليك‭ ‬الأمريكية‭ ‬لاستضافة‭ ‬دورتي‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬2030‭ ‬و2034‭ ‬على‭ ‬الترتيب،‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬بلاده،‭ ‬التي‭ ‬فشلت‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬استضافة‭ ‬الأولمبياد‭. ‬وقال‭ ‬اوتمان‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬داجنز‭ ‬نيهيتر‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬مندهش‭ ‬بشدة،‭ ‬للأسف‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجديدة‭ ‬لتقديم‭ ‬الملفات‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مستعدة‭ ‬لعرض‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مستدامًا‭ ‬وفعالاً‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التكلفة‭ ‬وديمقراطيًا‮»‬‭.‬

وأبدى‭ ‬اوتمان‭ ‬انزعاجه‭ ‬من‭ ‬انتقادات‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬بشأن‭ ‬ضرورة‭ ‬تقديم‭ ‬السويد‭ ‬ضمانات‭ ‬حكومية‭.‬

وأشار‭ ‬‮«‬وجدت‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬للغاية‭ ‬تفهم‭ ‬هذا‭ ‬الجدال‭ ‬لأن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬قالت‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬سيكون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬لتقديم‭ ‬الملفات‮»‬‭.‬

واستضافت‭ ‬السويد‭ ‬الأولمبياد‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1912‭ ‬بستوكهولم،‭ ‬عبر‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الصيفية،‭ ‬كما‭ ‬استضافت‭ ‬العاصمة‭ ‬السويدية‭ ‬منافسات‭ ‬الفروسية‭ ‬في‭ ‬اولمبياد‭ ‬ملبورن‭ ‬1956،‭ ‬نظرا‭ ‬لصعوبة‭ ‬نقل‭ ‬الخيل‭ ‬إلى‭ ‬أستراليا‭.‬

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