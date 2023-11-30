رئيس الأولمبية السويدية غاضب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ستوكهولم
– (د ب أ): أعرب هانز فون اوتمان رئيس اللجنة الأولمبية السويدية عن غضبه بعد تفضيل اللجنة الأولمبية الدولية لملفي جبال الألب الفرنسية وسولت ليك الأمريكية لاستضافة دورتي الألعاب الأولمبية الشتوية 2030 و2034 على الترتيب، على حساب بلاده، التي فشلت للمرة الثامنة في ملف استضافة الأولمبياد. وقال اوتمان لصحيفة «داجنز نيهيتر» أمس الخميس «مندهش بشدة، للأسف الإجراءات الجديدة لتقديم الملفات للجنة الأولمبية الدولية لم تكن مستعدة لعرض أراد أن يكون مستدامًا وفعالاً من حيث التكلفة وديمقراطيًا».
وأبدى اوتمان انزعاجه من انتقادات اللجنة الأولمبية الدولية بشأن ضرورة تقديم السويد ضمانات حكومية.
وأشار «وجدت من الصعب للغاية تفهم هذا الجدال لأن اللجنة الأولمبية الدولية قالت أن الدعم الحكومي سيكون جزءا من المرحلة الثالثة لتقديم الملفات».
واستضافت السويد الأولمبياد مرة واحدة من قبل، في عام 1912 بستوكهولم، عبر دورة الألعاب الصيفية، كما استضافت العاصمة السويدية منافسات الفروسية في اولمبياد ملبورن 1956، نظرا لصعوبة نقل الخيل إلى أستراليا.
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