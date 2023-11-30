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((إيتا)) تقتحم الأبطال

11/30/2023 7:11:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) براجا‭ (‬البرتغال‭) ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬دخلت‭ ‬ماري‭ ‬لويس‭ ‬إيتا‭ ‬التاريخ‭ ‬كأول‭ ‬سيدة‭ ‬تعمل‭ ‬ضمن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬للرجال،‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬لكنه‭ ‬كان‭ ‬النبأ‭ ‬الوحيد‭ ‬الجيد‭ ‬لفريق‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬خلال‭ ‬مواجهته‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬سبورتينج‭ ‬براجا‭ ‬البرتغالي‭. ‬وتعادل‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬للمباراة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬المتتالية‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬اورس‭ ‬فيشر،‭ ‬لكن‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬سبورتينج‭ ‬براجا‭ ‬1‭/‬1‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬على‭ ‬سبورتينج،‭ ‬لكي‭ ‬يحسم‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬وينتقل‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭.‬

وسيكون‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والتحول‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬بمثابة‭ ‬عزاء‭ ‬بسيط‭ ‬للاضطراب‭ ‬الذي‭ ‬اجتاح‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬أبدع‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬الجديد‭ ‬نيناد‭ ‬بيليكا‭ ‬خلال‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬أنه‭ ‬يعرف‭ ‬أين‭ ‬تكمن‭ ‬المشاكل‭.‬

وأضاف‭ ‬بيليكا‭ ‬‮«‬في‭ ‬ظل‭ ‬فقدان‭ ‬الثقة،‭ ‬لا‭ ‬يهم‭ ‬حقا‭ ‬أي‭ ‬طريقة‭ ‬تلعب‭ ‬بها‭... ‬هناك‭ ‬خوف‭ ‬معين‭ ‬في‭ ‬أقدام‭ ‬ورؤوس‭ ‬اللاعبين،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتحدث‭ ‬بإيجابية‭ ‬للفريق‮»‬‭.‬

ويبحث‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬خلال‭ ‬16‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬البطولات‭ ‬حينما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬البوندسليجا‭.‬

وأشار‭ ‬بيليكا‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬مشاكل‭ ‬مع‭ ‬الكرة‭ ‬ولا‭ ‬نثق‭ ‬في‭ ‬أنفسنا‭ ‬في‭ ‬إرسال‭ ‬التمريرات‭ ‬الخطيرة‮»‬‭.‬

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