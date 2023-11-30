((إيتا)) تقتحم الأبطال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) براجا (البرتغال)
– (د ب أ): دخلت ماري لويس إيتا التاريخ كأول سيدة تعمل ضمن الجهاز الفني لفريق للرجال، تشارك في مباراة بدوري أبطال أوروبا، لكنه كان النبأ الوحيد الجيد لفريق يونيون برلين خلال مواجهته أمام مضيفه سبورتينج براجا البرتغالي. وتعادل يونيون برلين للمباراة الثانية على التوالي بعد سلسلة من الهزائم المتتالية تحت قيادة المدرب السابق اورس فيشر، لكن التعادل مع سبورتينج براجا 1/1 يعني أنه يجب على يونيون برلين الفوز على ضيفه ريال مدريد الإسباني يوم 12 ديسمبر المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، على أن يفوز نابولي الإيطالي على سبورتينج، لكي يحسم المركز الثالث وينتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي.
وسيكون المركز الثالث والتحول إلى الدوري الأوروبي بمثابة عزاء بسيط للاضطراب الذي اجتاح الفريق الذي أبدع خلال السنوات الأخيرة.
وقال المدرب الكرواتي الجديد نيناد بيليكا خلال مباراته الأولى مع يونيون برلين أنه يعرف أين تكمن المشاكل.
وأضاف بيليكا «في ظل فقدان الثقة، لا يهم حقا أي طريقة تلعب بها... هناك خوف معين في أقدام ورؤوس اللاعبين، علينا أن نتحدث بإيجابية للفريق».
ويبحث يونيون برلين عن فوزه الأول خلال 16 مباراة في كل البطولات حينما يحل ضيفا على بايرن ميونخ حامل اللقب يوم السبت في البوندسليجا.
وأشار بيليكا «لدينا مشاكل مع الكرة ولا نثق في أنفسنا في إرسال التمريرات الخطيرة».
MENAFN30112023000055011008ID1107518460
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.