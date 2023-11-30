((إيتا)) تقتحم الأبطال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسيكون‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والتحول‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬بمثابة‭ ‬عزاء‭ ‬بسيط‭ ‬للاضطراب‭ ‬الذي‭ ‬اجتاح‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬أبدع‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬الجديد‭ ‬نيناد‭ ‬بيليكا‭ ‬خلال‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬أنه‭ ‬يعرف‭ ‬أين‭ ‬تكمن‭ ‬المشاكل‭.‬

وأضاف‭ ‬بيليكا‭ ‬‮«‬في‭ ‬ظل‭ ‬فقدان‭ ‬الثقة،‭ ‬لا‭ ‬يهم‭ ‬حقا‭ ‬أي‭ ‬طريقة‭ ‬تلعب‭ ‬بها‭... ‬هناك‭ ‬خوف‭ ‬معين‭ ‬في‭ ‬أقدام‭ ‬ورؤوس‭ ‬اللاعبين،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتحدث‭ ‬بإيجابية‭ ‬للفريق‮»‬‭.‬

ويبحث‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬خلال‭ ‬16‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬البطولات‭ ‬حينما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬البوندسليجا‭.‬

وأشار‭ ‬بيليكا‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬مشاكل‭ ‬مع‭ ‬الكرة‭ ‬ولا‭ ‬نثق‭ ‬في‭ ‬أنفسنا‭ ‬في‭ ‬إرسال‭ ‬التمريرات‭ ‬الخطيرة‮»‬‭.‬