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تأييد السجن 10 سنوات لأوروبية استدرجت فتاة للرذيلة بوهم العمل ((موديلا))

11/30/2023 7:11:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬السجن‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬لأوروبية‭ ‬و3‭ ‬سنوات‭ ‬لأخرى‭ ‬لاتجارهما‭ ‬بفتاة‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬19‭ ‬سنة‭ ‬عقب‭ ‬استدراجها‭ ‬وإيهامها‭ ‬بالعمل‭ ‬كعارضة‭ ‬ازياء،‭ ‬فيما‭ ‬الزمتهما‭ ‬المحكمة‭ ‬بمصروفات‭ ‬إعادة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬لبلدها‭ ‬وتغريم‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬2000‭ ‬دينار‭ ‬وإبعادهما‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬عقب‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬ورود‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬السفارات‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مضمونه‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬محتجزة‭ ‬بإحدى‭ ‬الشقق‭ ‬المفروشة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية؛‭ ‬فتوجهت‭ ‬الشرطة‭ ‬لمكان‭ ‬الواقعة‭ ‬وقامت‭ ‬بتحرير‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬وضبطت‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية،‭ ‬وتبين‭ ‬بأن‭ ‬تم‭ ‬إيهام‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬كعارضة‭ ‬أزياء‭ ‬وفور‭ ‬حضورها‭ ‬استقبلتها‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬ونقلتها‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬الشقق‭ ‬وتم‭ ‬إجبارها‭ ‬بطريق‭ ‬الإكراه‭ ‬المادي‭ ‬والمعنوي‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدعارة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المتهمتين‭ ‬وكانتا‭ ‬تتكسبان‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬عمل‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المجال‭.‬

‭ ‬وقالت‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬انها‭ ‬كانت‭ ‬قاصدة‭ ‬دولة‭ ‬للعمل‭ ‬كعارضة‭ ‬ازياء‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬شاهدت‭ ‬اعلانا‭ ‬لتلك‭ ‬الوظيفة‭ ‬عبر‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وقد‭ ‬رافقتها‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬السفر‭ ‬حتى‭ ‬وصلت‭ ‬لتلك‭ ‬الدولة،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬اخبرتها‭ ‬بأن‭ ‬عملها‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأضافت‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بأنها‭ ‬حضرت‭ ‬الى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واستقبلتها‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬ثم‭ ‬نقلتها‭ ‬إلى‭ ‬احدى‭ ‬الشقق‭ ‬وعندها‭ ‬حضرت‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬صدمتها‭ ‬بأن‭ ‬عملها‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة‭ ‬وليس‭ ‬عارضة‭ ‬ازياء،‭ ‬وعليه‭ ‬تم‭ ‬نقلها‭ ‬بين‭ ‬الشقق‭ ‬وعرض‭ ‬على‭ ‬طالبي‭ ‬المتعة‭ ‬الجنسية‭ ‬من‭ ‬مرتادي‭ ‬تلك‭ ‬الشقق‭. ‬

واعترفت‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬بأنها‭ ‬تتلقى‭ ‬الأوامر‭ ‬من‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬مباشرة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬طلبت‭ ‬منها‭ ‬سداد‭ ‬مديونية‭ ‬2500‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مقابل‭ ‬حريتها‭ ‬وكانت‭ ‬تهددها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬رفضها‭ ‬للعمل‭ ‬بتوريطها‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬المخدرات،‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬تمكنت‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الايام‭ ‬بالاتصال‭ ‬بسفارة‭ ‬بلادها‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وجهت‭ ‬للمتهمتين‭ ‬الاولى‭ (‬32‭ ‬سنة‭)‬،‭ ‬الثانية‭ (‬33‭ ‬سنة‭) ‬أنهما‭ ‬اتجرتا‭ ‬في‭ ‬شخص‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بأن‭ ‬استقبلتا‭ ‬ونقلتا‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬شقة‭ ‬بأحد‭ ‬المباني‭
‬بطريق‭ ‬الإكراه‭ ‬والتهديد‭ ‬وحجزتا‭ ‬حريتها‭ ‬واخريات‭
‬وذلك‭ ‬لغرض‭ ‬إساءة‭ ‬استغلالهن‭ ‬في‭ ‬الدعارة،‭ ‬كما‭ ‬حجزتا‭ ‬حرية‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬واخريات‭ ‬بغير‭ ‬وجه‭ ‬قانوني‭ ‬وذلك‭ ‬بغرض‭ ‬التكسب‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الدعارة،‭ ‬كما‭ ‬حرضتا‭ ‬المجني‭ ‬عليهن‭ ‬والغير‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬الدعارة،‭ ‬كما‭ ‬حملتا‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬والغير‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬الدعارة‭ ‬بطريق‭ ‬الإكراه‭ ‬والتهديد‭ ‬والحيلة،‭ ‬وحرضتا‭ ‬وساعدتا‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬والغير‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬الدعارة،‭ ‬كما‭ ‬اعتمدتا‭ ‬في‭ ‬حياتهما‭ ‬بصفة‭
‬جزئية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تكسبه‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬والغير‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة،‭ ‬كما‭ ‬اعتمدتا‭
‬في‭ ‬حياتهما‭ ‬بصفة‭ ‬كلية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تكسبهما‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة‭. ‬

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