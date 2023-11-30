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حبس محصلة إيرادات بـ((فود تراك)) شهير 6 أشهر لاختلاس 10 آلاف دينار

11/30/2023 7:11:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أيدت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الاستئنافية‭ ‬إدانة‭ ‬عاملة‭ ‬بأحد‭ ‬محلات‭ ‬‮«‬الفود‭ ‬تراك‮»‬‭ ‬الشهيرة،‭ ‬باختلاس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬إيرادات‭ ‬فروع‭ ‬المحلات‭ ‬كونه‭ ‬مأمور‭ ‬تحصيل،‭ ‬وحبسها‭ ‬مدة‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬ورد‭ ‬المبلغ‭ ‬المختلس‭ ‬مع‭ ‬إلزامها‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬لمدة‭ ‬مساوية‭ ‬للعقوبة‭ ‬المقضي‭ ‬بها،‭ ‬وإحالة‭ ‬الدعوى‭ ‬المدنية‭ ‬للتنفيذ‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أسندت‭ ‬لصاحبة‭ ‬الـ‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬انها‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬شهر‭ ‬يونيو‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023م‭ ‬بدائرة‭ ‬أمن‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬حال‭ ‬كونها‭ ‬عاملة‭ ‬ومن‭ ‬مأموري‭ ‬التحصيل‭ ‬اختلست‭ ‬المبالغ‭ ‬النقدية‭ ‬المبينة‭ ‬القدر‭ ‬بالأوراق‭ ‬والمملوكة‭ ‬للشركة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬والتي‭ ‬وجدت‭ ‬في‭ ‬حيازتها‭ ‬بسبب‭ ‬عملها‭ ‬فيها‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬مالك‭ ‬المحل‭ ‬يتهم‭ ‬المتهمة‭ ‬كونه‭ ‬مأمورة‭ ‬التحصيل‭ ‬باختلاس‭ ‬المبلغ،‭ ‬حيث‭ ‬تسلمت‭ ‬ايرادات‭ ‬الفروع‭ ‬المقدرة‭ ‬بـ10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬وظلت‭ ‬تماطل‭ ‬في‭ ‬تسليمها‭ ‬له،‭ ‬وبعدها‭ ‬اتهمت‭ ‬أخر‭ ‬بسرقة‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬بلاغه‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬توجهت‭ ‬إلى‭ ‬المحلات‭ ‬واستحصلت‭ ‬مبلغ‭ ‬وقدره‭ ‬2837‭ ‬دينارا‭ ‬و650‭ ‬فلسا‭ ‬ومن‭ ‬المحل‭ ‬الثاني‭ ‬بمبلغ‭ ‬3792‭ ‬دينارا‭ ‬و260‭ ‬فلسا‭ ‬والثالث‭ ‬بمبلغ‭ ‬1220‭ ‬دينارا‭ ‬و800‭ ‬فلس‭ ‬والرابع‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬2269‭ ‬دينارا‭ ‬و300‭ ‬فلس‭ ‬وهي‭ ‬مستحقات‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬جهة‭ ‬عملها‭.‬

حيث‭ ‬ادانتها‭ ‬المحكمة‭ ‬بالحبس‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬ورد‭ ‬المبلغ‭ ‬المختلس‭ ‬واستبدلت‭ ‬العقوبة‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬برأت‭ ‬متهما‭ ‬آخر‭ ‬ادعت‭ ‬المتهمة‭ ‬في‭ ‬بادئ‭ ‬الأمر‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬سرق‭ ‬الأموال،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬الى‭ ‬انها‭ ‬تتشكك‭ ‬في‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬بسرقة‭ ‬المبلغ‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬خلو‭ ‬الأوراق‭ ‬من‭ ‬ثمة‭ ‬دليل‭ ‬ضده‭ ‬سوى‭ ‬اقوال‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى،‭ ‬والذي‭ ‬في‭ ‬حقيقته‭ ‬لا‭ ‬يعدو‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ضمن‭ ‬ضروب‭ ‬الدفاع‭ ‬التي‭ ‬اثارتها‭ ‬المتهمة‭ ‬دون‭ ‬سند‭ ‬صحيح‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬ذلك،‭ ‬اذ‭ ‬لم‭ ‬يثبت‭ ‬بسائر‭ ‬اوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬بسرقة‭ ‬المبلغ‭ ‬وأن‭ ‬وجود‭ ‬المبلغ‭ ‬بحوزته‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬قيامه‭ ‬بسرقته‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ثبت‭ ‬من‭ ‬اقوال‭ ‬اصحاب‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬تسلمها‭ ‬المبلغ،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ترى‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬خلو‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬من‭ ‬ثمة‭ ‬دليل‭ ‬يفيد‭ ‬بارتكاب‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬للواقعة‭ ‬المسندة‭ ‬إليه‭ ‬متعيناً‭ ‬القضاء‭ ‬ببراءته‭ ‬عما‭ ‬اسند‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الشأن‭ ‬عملاً‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ ‬255‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الاجراءات‭ ‬الجنائية‭.‬

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