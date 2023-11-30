طبيب استشاري يدلي بأقواله في واقعة وفاة شاب أثناء عملية تكميم..

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عدم التشخيص الصحـيـح أو مـنـح المضادات اللازمة وراء وفاة المــجـــنــي عـلـيه
استمعت المحكمة الصغرى الجنائية لإفادة طبيب استشاري في قضية اتهام طبيبين متهمين بالتسبب في خطأ طبي أدى إلى وفاة شاب اثناء عملية تكميم، حيث أكد الشاهد أن الطبيب الخليجي ارتكب خطأ عدم ترقيد المجني عليه الذي حضر الى المستشفى بعد الشعور بالآلام بعد إجرائه للعملية الاولى كما أنه لم يوصف له المضادات الحيوية، مؤكدا أن خطأ الطبيب الخليجي هو ما أدى إلى الوفاة بسبب عدم التشخيص الصحيح او اخذ الإجراءات اللازمة وخصوصا أن المجني عليه راجعه عدة مرات، فيما قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادم إلى 6 ديسمبر للاستماع للمرافعة الختامية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الطبيبين للمحاكمة الجنائية؛ لتسبُّبهما خطأً في وفاة أحد المواطنين، نتيجة لإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، وإهمالهما في اتخاذ الإجراءات الطبيّة التي كان من شأنها أن تحول دون حدوث الوفاة، حيث أشارت النيابة الى انها تلقّت بلاغاً من والد المتوفى، مفاده تسبُّب أحد الأطباء في وفاة نجله نتيجة خطأ طبّي أثناء إجراء عملية تكميم للمعدة، حيث باشرت التحقيقات فوراً تلقّيها البلاغ، وناظرت جثة المتوفى، وأمرت بالتحفّظ على الملف الطبّي الخاص به، كما استمعت لأقوال والد المتوفى والكادر الطبّي المشرف على حالته، فيما ندبت الطبيب الشرعي بإدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة لتشريح جثة المتوفى للوقوف على سبب الوفاة، وكلفت الهيئة الوطنية لتنظيم المِهن والخدمات الصحية بمراجعة الإجراءات الطبيّة التي اتبعت مع المتوفى وبيان مدى اتفاقها مع الأصول الطبيّة المعمول بها بشأن حالته والخطأ الطبّي المنسوب إلى الطبيب وعلاقته بالوفاة. وخلُصت التحقيقات إلى ثبوت مسؤولية استشاري الجراحة القائم بإجراء عملية التكميم عن وفاة المجني عليه، فضلاً عن مسؤولية الطبيب القائم بالإشراف على حالة المتوفى عقب التدخّلات الطبيّة اللاحقة، وذلك بعدما انتهت اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري إلى وقوع أخطاء طبيّة من قبل استشاري الجراحة أثناء إجراء عملية التكميم وعقب قيامه بالتدخلات الطبيّة اللاحقة، فضلاً عن تأخّره في تدارك الأخطاء الطبيّة والتقصير في مراقبة الحالة وعدم توفير العناية اللصيقة لها، مع مخالفة الطبيب المشرف على حالة المتوفى عقب التدخلات الطبيّة اللاحقة للأصول الطبيّة الخاصة بتنظيم عمل وحدة العناية القصوى وتقصيره في اتخاذ الإجراءات الطبيّة اللازمة، والتي كان من شأنها أن تحول دون حدوث الوفاة، والتي انتهى تقرير الطب الشرعي لحدوثها جرّاء سكتة قلبية وتسمّم بكتيري في الدم نتيجة حدوث تسريب بعد عملية قصّ المعدة أدى إلى تأثر أعضاء الجسم وتوقّفها عن العمل.
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