طبيب استشاري يدلي بأقواله في واقعة وفاة شاب أثناء عملية تكميم..

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

استمعت‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬لإفادة‭ ‬طبيب‭ ‬استشاري‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬اتهام‭ ‬طبيبين‭ ‬متهمين‭ ‬بالتسبب‭ ‬في‭ ‬خطأ‭ ‬طبي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬شاب‭ ‬اثناء‭ ‬عملية‭ ‬تكميم،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬الشاهد‭ ‬أن‭ ‬الطبيب‭ ‬الخليجي‭ ‬ارتكب‭ ‬خطأ‭ ‬عدم‭ ‬ترقيد‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬الشعور‭ ‬بالآلام‭ ‬بعد‭ ‬إجرائه‭ ‬للعملية‭ ‬الاولى‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يوصف‭ ‬له‭ ‬المضادات‭ ‬الحيوية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬خطأ‭ ‬الطبيب‭ ‬الخليجي‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬الوفاة‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬التشخيص‭ ‬الصحيح‭ ‬او‭ ‬اخذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬راجعه‭ ‬عدة‭ ‬مرات،‭ ‬فيما‭ ‬قررت‭ ‬المحكمة‭ ‬تأجيل‭ ‬الجلسة‭ ‬القادم‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬ديسمبر‭ ‬للاستماع‭ ‬للمرافعة‭ ‬الختامية‭. ‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬أحالت‭ ‬الطبيبين‭ ‬للمحاكمة‭ ‬الجنائية؛‭ ‬لتسبُّبهما‭ ‬خطأً‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬أحد‭ ‬المواطنين،‭ ‬نتيجة‭ ‬لإخلالهما‭ ‬بما‭ ‬تفرضه‭ ‬عليهما‭ ‬أصول‭ ‬مهنتهما،‭ ‬وإهمالهما‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الطبيّة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬حدوث‭ ‬الوفاة،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬النيابة‭ ‬الى‭ ‬انها‭ ‬تلقّت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬والد‭ ‬المتوفى،‭ ‬مفاده‭ ‬تسبُّب‭ ‬أحد‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬نجله‭ ‬نتيجة‭ ‬خطأ‭ ‬طبّي‭ ‬أثناء‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬تكميم‭ ‬للمعدة،‭ ‬حيث‭ ‬باشرت‭ ‬التحقيقات‭ ‬فوراً‭ ‬تلقّيها‭ ‬البلاغ،‭ ‬وناظرت‭ ‬جثة‭ ‬المتوفى،‭ ‬وأمرت‭ ‬بالتحفّظ‭ ‬على‭ ‬الملف‭ ‬الطبّي‭ ‬الخاص‭ ‬به،‭ ‬كما‭ ‬استمعت‭ ‬لأقوال‭ ‬والد‭ ‬المتوفى‭ ‬والكادر‭ ‬الطبّي‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬حالته،‭ ‬فيما‭ ‬ندبت‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬بإدارة‭ ‬الأدلة‭ ‬المادية‭ ‬بالنيابة‭ ‬العامة‭ ‬لتشريح‭ ‬جثة‭ ‬المتوفى‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬سبب‭ ‬الوفاة،‭ ‬وكلفت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المِهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬بمراجعة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الطبيّة‭ ‬التي‭ ‬اتبعت‭ ‬مع‭ ‬المتوفى‭ ‬وبيان‭ ‬مدى‭ ‬اتفاقها‭ ‬مع‭ ‬الأصول‭ ‬الطبيّة‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬بشأن‭ ‬حالته‭ ‬والخطأ‭ ‬الطبّي‭ ‬المنسوب‭ ‬إلى‭ ‬الطبيب‭ ‬وعلاقته‭ ‬بالوفاة‭. ‬وخلُصت‭ ‬التحقيقات‭ ‬إلى‭ ‬ثبوت‭ ‬مسؤولية‭ ‬استشاري‭ ‬الجراحة‭ ‬القائم‭ ‬بإجراء‭ ‬عملية‭ ‬التكميم‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مسؤولية‭ ‬الطبيب‭ ‬القائم‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬المتوفى‭ ‬عقب‭ ‬التدخّلات‭ ‬الطبيّة‭ ‬اللاحقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬انتهت‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬لتقرير‭ ‬الأخطاء‭ ‬المهنية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬لمزاولي‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬أخطاء‭ ‬طبيّة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬استشاري‭ ‬الجراحة‭ ‬أثناء‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬التكميم‭ ‬وعقب‭ ‬قيامه‭ ‬بالتدخلات‭ ‬الطبيّة‭ ‬اللاحقة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تأخّره‭ ‬في‭ ‬تدارك‭ ‬الأخطاء‭ ‬الطبيّة‭ ‬والتقصير‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬الحالة‭ ‬وعدم‭ ‬توفير‭ ‬العناية‭ ‬اللصيقة‭ ‬لها،‭ ‬مع‭ ‬مخالفة‭ ‬الطبيب‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬المتوفى‭ ‬عقب‭ ‬التدخلات‭ ‬الطبيّة‭ ‬اللاحقة‭ ‬للأصول‭ ‬الطبيّة‭ ‬الخاصة‭ ‬بتنظيم‭ ‬عمل‭ ‬وحدة‭ ‬العناية‭ ‬القصوى‭ ‬وتقصيره‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الطبيّة‭ ‬اللازمة،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬حدوث‭ ‬الوفاة،‭ ‬والتي‭ ‬انتهى‭ ‬تقرير‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬لحدوثها‭ ‬جرّاء‭ ‬سكتة‭ ‬قلبية‭ ‬وتسمّم‭ ‬بكتيري‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬نتيجة‭ ‬حدوث‭ ‬تسريب‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬قصّ‭ ‬المعدة‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تأثر‭ ‬أعضاء‭ ‬الجسم‭ ‬وتوقّفها‭ ‬عن‭ ‬العمل‭.‬