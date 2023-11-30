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عــاهـــــــل الأردن: يـــتــعـــــيــــن عـــلـــــى إســـرائــيــــــــل السماح بمزيد من المساعدات لغزة

11/30/2023 7:11:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عمان‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬وعاملون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإغاثة‭ ‬إن‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬حث‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬مسؤولي‭ ‬الإغاثة‭ ‬التابعين‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬للسماح‭ ‬بدخول‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭ ‬حيث‭ ‬يتفاقم‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭. ‬

وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬قال‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬لمسؤولين‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ورؤساء‭ ‬منظمات‭ ‬غربية‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬مانحين‭ ‬عرب‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬عرقلة‭ ‬تدفق‭ ‬المساعدات‭ ‬الكافية‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬المكتظ‭ ‬بالسكان‭ ‬ويقطنه‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭. ‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬لأن‭ ‬المناقشات‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬سرية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬القصر‭ ‬الملكي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬حث‭ ‬أسرة‭ ‬المساعدات‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بدورها‭ ‬وإنقاذ‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬الذين‭ ‬عانوا‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬وحشية‭ ‬حولت‭ ‬أرضهم‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬غير‭ ‬صالح‭ ‬للعيش‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يتسن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تعليق‭ ‬فوري‭ ‬من‭ ‬القصر‭ ‬الملكي‭. ‬

ووافقت‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬السماح‭ ‬بدخول‭ ‬قدر‭ ‬ضئيل‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬لتبادل‭ ‬المحتجزين،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬يقول‭ ‬عمال‭ ‬الإغاثة‭ ‬إنها‭ ‬خففت‭ ‬حصارا‭ ‬فُرض‭ ‬لأسابيع‭ ‬خلال‭ ‬القتال‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يُسمح‭ ‬بدخول‭ ‬الغذاء‭ ‬والوقود‭ ‬والسلع‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭. ‬

وبدأت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصفا‭ ‬بلا‭ ‬هوادة‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬نفذته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول،‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬حوالي‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬واحتجاز‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬رهينة‭. ‬وتقول‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬موثوقة‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬تأكد‭ ‬مقتلهم‭ ‬جراء‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬بالمئة‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬ويخشى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬قد‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬وفقدوا‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬

وقال‭ ‬مارتن‭ ‬جريفيث‭ ‬منسق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وكبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬الذين‭ ‬حضروا‭ ‬المؤتمر‭ ‬للوفود‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬إسرائيل‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭ ‬الحدودي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يمر‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬حمولة‭ ‬الشاحنات‭ ‬المتجهة‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬قبل‭ ‬الحرب‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬إحدى‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬الغربية‭ ‬البارزة‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬سيحدث‭ ‬فارقا‭ ‬حقيقيا‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬شكك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ستوافق‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬قبل‭ ‬إنهاء‭ ‬حملتها‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬حماس‭. ‬ولا‭ ‬تسمح‭ ‬إسرائيل‭ ‬حاليا‭ ‬بدخول‭ ‬المساعدات‭ ‬إلا‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬العقبات‭ ‬والقيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬السماح‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬شاحنة‭ ‬يوميا‭. ‬

وقالت‭ ‬جولييت‭ ‬توما‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الأونروا‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬الحرب‭ ‬كانت‭ ‬غزة‭ ‬تستقبل‭ ‬500‭ ‬شاحنة‭ ‬يوميا‭. ‬ولم‭ ‬نقترب‭ ‬أبدا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‮»‬‭. ‬ويتعين‭ ‬على‭ ‬الشاحنات‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬المساعدات‭ ‬عبر‭ ‬رفح‭ ‬الخضوع‭ ‬أولا‭ ‬لعمليات‭ ‬تفتيش‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عند‭ ‬معبر‭ ‬نيتسانا‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬إلا‭ ‬بإمدادات‭ ‬محدودة‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬ومنع‭ ‬ما‭ ‬يسمونها‭ ‬بضائع‭ ‬ذات‭ ‬استخدام‭ ‬مزدوج‭ ‬من‭ ‬الدخول‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬والإغاثة‭ ‬إن‭ ‬تحكم‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬كميات‭ ‬ونوعية‭ ‬البضائع‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬غزة‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تقلص‭ ‬جهود‭ ‬الإغاثة،‭ ‬وكان‭ ‬سماحها‭ ‬بإمدادات‭ ‬محدودة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬يعيق‭ ‬تعافي‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭. ‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفود‭ ‬إن‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬ومسؤولي‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬استمعوا‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬مناشدات‭ ‬من‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬لتسريع‭ ‬تسليم‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬الجزء‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬سعت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬جميع‭ ‬سكانه‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭.‬

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